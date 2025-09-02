Niềm tin đất nước hùng cường

Đến nay, 80 năm đã đi qua, nhưng âm hưởng từ những ngày mùa thu ấy vẫn còn ngân vang trong tâm thức dân tộc, thôi thúc bao thế hệ người Việt Nam gìn giữ, bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước.

Mỗi dịp Quốc khánh lại đến, lòng người Việt Nam lại rộn ràng như bước vào một ngày hội lớn. Những lá cờ đỏ sao vàng tung bay, những dòng người hòa vào nhịp sống hân hoan, như lời khẳng định về sức sống mãnh liệt của một dân tộc đã trải qua bao thăng trầm nhưng chưa bao giờ lùi bước. Và hôm nay, trong nhịp điệu mới của thời đại trí tuệ nhân tạo, chúng ta cùng nhau nhìn lại 80 năm lịch sử để vững tin hướng tới cột mốc 100 năm lập nước - một Việt Nam giàu mạnh, hùng cường, sánh vai cùng cường quốc năm châu.

Người dân tập trung tại khu vực ngã tư Tràng Tiền để theo dõi lễ tổng duyệt diễu binh, diễu hành sự kiện A80 (ảnh chụp ngày 30.8) Ảnh: TTXVN

Hào khí dân tộc trong 80 năm qua

Từ mùa thu năm 1945, đất nước bước vào hành trình đầy thử thách: giành độc lập, bảo vệ độc lập, rồi tiếp tục tái thiết, dựng xây. Từng giai đoạn gắn liền với những chặng đường oanh liệt: kháng chiến trường kỳ, thống nhất non sông, đổi mới toàn diện, hội nhập sâu rộng.

Nếu 1945 là cột mốc khai sinh quốc gia độc lập, thì 1986 - với công cuộc Đổi mới - là bước ngoặt làm thay đổi căn bản diện mạo đất nước. Chỉ trong 40 năm, Việt Nam đã đi từ một quốc gia thiếu ăn trở thành cường quốc xuất khẩu nông sản; từ nền kinh tế bao cấp sang nền kinh tế thị trường năng động; từ bị bao vây cấm vận sang hội nhập sâu rộng với thế giới.

Đó là thành quả được xây bằng mồ hôi, trí tuệ, nghị lực của cả dân tộc. Và quan trọng hơn, chính thành quả ấy đã tạo nên nền tảng để Việt Nam bước vào chặng đường mới: hướng tới 100 năm lập nước - một đất nước giàu mạnh, hùng cường, nhân văn và hạnh phúc.

Hành trình vươn tới 100 năm lập nước

80 năm là chặng đường thật đáng tự hào, nhưng phía trước là thử thách còn lớn hơn. Như Tổng Bí thư Tô Lâm đã hiệu triệu: Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên vươn mình mới, kỷ nguyên để sánh vai cùng cường quốc năm châu. Cột mốc 2030 - 100 năm thành lập Đảng, và 2045 - 100 năm lập nước, không chỉ là những con số thời gian, mà là lời hẹn thiêng liêng với lịch sử.

Biên đội máy bay trực thăng của Không quân nhân dân mang theo cờ Đảng, cờ Tổ quốc tại lễ tổng duyệt sự kiện A80 ngày 30.8 Ảnh: Tuấn Minh

Trong 20 năm tới, đất nước sẽ bước sang một nấc thang phát triển mới. Sự phát triển thần kỳ dựa vào tài nguyên và sức lao động cơ bắp phải nhường chỗ cho phát triển dựa trên tri thức, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

- Giáo dục sẽ trở thành nền tảng quốc gia, nơi vun đắp thế hệ công dân toàn cầu. Những em bé sinh ra trong năm 2025 này, khi đất nước bước sang tuổi 100, các cháu đã trở thành những lớp người bước vào tuổi 20, rồi sẽ trở thành những nhà khoa học, các doanh nhân, những công dân trí tuệ toàn cầu, làm chủ công nghệ.

- Khoa học và công nghệ sẽ đưa Việt Nam làm chủ đường sắt tốc độ cao, những đội tàu viễn dương hiện đại, những ngành công nghiệp xanh và thông minh.

- Kinh tế tư nhân sẽ trở thành trụ cột, hun đúc chí khí cho lớp doanh nhân mới, tiếp nối tinh thần Bạch Thái Bưởi hơn một thế kỷ trước, để đất nước có những tập đoàn hùng mạnh làm chủ công nghệ tiên tiến nhất.

- Đất nước sẽ không chỉ mạnh ở nội lực, mà còn tỏa sáng trên bản đồ thế giới bằng trí tuệ, bằng sáng tạo, bằng tinh thần nhân văn của một dân tộc "Đem đại nghĩa thắng hung tàn, lấy chí nhân thay cường bạo".

- Những doanh nhân toàn cầu, doanh nghiệp toàn cầu, từ những doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp hôm nay được trợ lực từ tư duy "kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng nhất" sẽ đưa Việt Nam đĩnh đạc bước ra thế giới, bên cạnh thu hút nguồn lực từ bên ngoài vào.

Nông nghiệp, nông dân, nông thôn - hành trang từ gốc rễ

Suốt 80 năm qua, nông nghiệp và người nông dân đã gánh vác trách nhiệm lớn lao: bảo đảm an ninh lương thực, đóng góp nền tảng ổn định xã hội. 20 năm tới, nông nghiệp Việt Nam không thể dừng lại ở vai trò "bảo đảm đủ ăn" mà phải trở thành nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp trải nghiệm. Nông nghiệp phải chuyển mình, bứt tốc để năng suất lao động cao hơn, để những giá trị nông sản không chỉ được đo bằng trọng lượng, mà bằng thương hiệu trên thị trường thế giới, để nông nghiệp thật sự là lợi thế quốc gia, như nghị quyết của Đảng đã khẳng định.

Nông thôn Việt Nam phải trở thành "di sản sống", nơi gìn giữ hồn cốt văn hóa, đồng thời là không gian hạnh phúc và sáng tạo. Người nông dân hôm nay không chỉ "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời" mà còn là doanh nhân nông thôn, công dân số, người quản trị tri thức và công nghệ. Khi nông dân giàu có, nông thôn đáng sống, nông nghiệp bền vững, đất nước sẽ vững bước đi tới tương lai.

Tương lai được gieo từ hôm nay

Có một câu nói rất ý nghĩa: "Muốn biết tương lai của một đất nước mấy mươi năm sau, hãy hỏi thế hệ thanh niên hôm nay". Những em nhỏ cất tiếng khóc chào đời trong tháng 8 lịch sử này chính là chủ nhân của kỷ nguyên mới. Để 20 năm nữa, khi đất nước tròn 100 năm lập nước, thế hệ ấy có thể tự tin bước ra thế giới, thì hôm nay chúng ta phải gieo những hạt giống của tri thức, tinh thần nhân văn, của khát vọng, niềm tin.

***

80 năm qua, dân tộc ta đã đi qua biết bao gian khó để có được một Việt Nam độc lập, tự do, phát triển như hôm nay. Nhưng hành trình phía trước còn rộng lớn hơn nhiều. Đó không chỉ là hành trình của một quốc gia, mà còn là hành trình của từng con người Việt Nam - từ thành thị đến nông thôn, từ trí thức đến nông dân, từ thế hệ hôm qua đến thế hệ hôm nay và mai sau.

Quốc khánh 2.9 năm nay không chỉ là ngày kỷ niệm, mà là một lời nhắc nhở thiêng liêng: triệu triệu người mang trong mình dòng máu Lạc Hồng hãy tiếp tục nuôi dưỡng khát vọng, hãy cùng nhau gieo trồng hạnh phúc, hãy đồng hành dựng xây để đến năm 2045 cả dân tộc có thể tự hào cất tiếng vang vọng núi sông: "Việt Nam - một đất nước hùng cường, giàu mạnh, nhân văn và hạnh phúc".