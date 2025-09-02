Niềm vui ngày trở về

Đây là một trong những đợt đặc xá lớn trong năm, thể hiện tinh thần nhân đạo và chính sách khoan hồng của nhà nước đối với các phạm nhân đã cải tạo tốt và có ý thức sửa chữa sai lầm. Như vậy, cùng với 8.056 người đặc xá đợt 1, tổng số người được đặc xá trong năm 2025 là 21.976 người.

Nỗ lực sống lương thiện, đóng góp cho xã hội

Sáng 1.9, tại Trại tạm giam Chí Hòa (xã Nhuận Đức - H.Củ Chi cũ, TP.HCM) đã diễn ra lễ công bố quyết định đặc xá đợt 2 năm 2025. Đợt này, có 129 phạm nhân được trao giấy chứng nhận đặc xá tại Trại tạm giam Chí Hòa. Đây cũng là ghi nhận cho quá trình nỗ lực cải tạo tốt của họ thời gian qua.

Niềm hạnh phúc khi được gặp lại gia đình Ảnh: Võ Hiếu

Trong suốt buổi lễ, những lời phát biểu cảm tưởng từ các phạm nhân được đặc xá mang đầy sự xúc động. Nhiều người chia sẻ họ đã nhận thức được sai lầm trong quá khứ và hứa sẽ không tái phạm.

Các phạm nhân khẳng định sẽ nỗ lực sống lương thiện, đóng góp cho xã hội và không để gia đình phải lo lắng về mình nữa.

Một người mẹ đón con trở về từ Trại tạm giam Chí Hòa (xã Nhuận Đức, TP.HCM) Ảnh: Võ Hiếu

Một phạm nhân bày tỏ: "Chúng tôi đã nhận ra sai lầm của mình, hứa sẽ không vi phạm, trở thành công dân tốt và sống có ích cho xã hội. Được trở về với gia đình là một niềm hạnh phúc lớn. Tôi sẽ không để lỗi lầm trong quá khứ ám ảnh mình nữa, và sẽ cố gắng làm lại từ đầu".

Các phạm nhân được đặc xá đợt này còn động viên những người ở lại tiếp tục cải tạo và mong muốn họ sẽ sớm quay trở về với gia đình.

Quang cảnh buổi công bố đặc xá ở Trại giam Phước Hòa (xã Tân Phước 2, Đồng Tháp) Ảnh: Bắc Bình

Sau khi thay quần áo bên trong trại tạm giam, họ bước qua cánh cổng Trại tạm giam Chí Hòa, gặp lại gia đình và chính thức quay trở lại với cộng đồng.

Tư vấn kiếm việc làm

Tương tự, sáng 1.9, tại xã Phước Thành, TP.HCM (H.Phú Giáo, Bình Dương cũ), Trại giam An Phước (thuộc Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng - C10, Bộ Công an) công bố quyết định đặc xá cho 314 phạm nhân.

Nữ phạm nhân thay mặt những người được đặc xá đợt này phát biểu lời hứa sẽ cố gắng trở thành công dân tốt Ảnh: Võ Hiếu

Trước khi trở về địa phương, các phạm nhân diện đặc xá đã được phổ biến kiến thức pháp luật, giáo dục kỹ năng tái hòa nhập cộng đồng, tư vấn tìm kiếm việc làm và cung cấp thông tin về thị trường lao động. Các phạm nhân được đặc xá cũng được hướng dẫn cập nhật các quy định pháp luật mới như luật Cư trú, luật Giao thông đường bộ, quy định về xóa án tích và phòng ngừa tái phạm.

Cũng vào sáng 1.9, tại Trại giam Châu Bình, thuộc Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng - Bộ Công an (tọa lạc xã Châu Hòa, Vĩnh Long - trước đây là xã Châu Bình, H.Giồng Trôm, Bến Tre), Ban giám thị trại giam tổ chức lễ công bố quyết định đặc xá cho 158 phạm nhân.

Bước qua cánh cổng Trại tạm giam Chí Hòa, các phạm nhân được đặc xá trở về làm những công dân bình thường Ảnh: Võ Hiếu

Tại buổi lễ, đại tá Nguyễn Văn Đông, Giám thị Trại giam Châu Bình, cho biết quyết định đặc xá năm 2025 của Chủ tịch nước tiếp tục thể hiện rõ chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước và truyền thống nhân đạo của dân tộc đối với người lầm lỗi biết ăn năn hối cải, tu dưỡng trở thành người có ích cho xã hội; đồng thời, khuyến khích những phạm nhân chưa được đặc xá lần này tiếp tục phấn đấu, học tập, rèn luyện tiến bộ để được hưởng chính sách khoan hồng.

Niềm vui của những người đang cố gắng làm lại cuộc đời Ảnh: Võ Hiếu

Sau lễ công bố, Trại giam Châu Bình đã tiến hành các thủ tục như: giao thẻ căn cước, cấp giấy chứng nhận đặc xá, tiền tàu xe, tiền ăn, tiền hỗ trợ từ quỹ tái hòa nhập cộng đồng… cho phạm nhân trở về nơi cư trú theo quy định.

Cùng ngày 1.9, tại Trại giam Phước Hòa (đóng trên địa bàn xã Tân Phước 2, Đồng Tháp), thuộc Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (Bộ Công an), Ban giám thị tổ chức lễ công bố quyết định đặc xá đợt 2 năm 2025 cho 181 phạm nhân.