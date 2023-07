Niềm vui vô bờ sau lần bước hụt đáng tiếc

N ỖI BUỒN TRÊN SÂN THỐNG NHẤT

Nếu thắng Thái Lan trong trận tranh vé trực tiếp vào ngày 21.5.2014, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã có thể giành quyền tham dự FIFA World Cup nữ 2015.

Nỗi buồn của đội tuyển nữ Việt Nam vào năm 2014 Khả Hòa

Trận đấu diễn ra trên sân Thống Nhất (TP.HCM), đội tuyển nữ lúc đó do HLV Trần Vân Phát dẫn dắt có đầy đủ yếu tố thiên thời - địa lợi - nhân hòa. Với tập thể cầu thủ chất lượng như thủ môn Kiều Trinh cùng Nguyễn Thị Xuyến, Chương Thị Kiều, Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Hải Hòa, Trần Thị Kim Hồng, Nguyễn Thị Muôn, Lê Thị Thương, Nguyễn Thị Liễu, Lê Thu Thanh Hương, Nguyễn Thị Minh Nguyệt… nhưng đội chủ nhà Việt Nam lại thất bại với tỷ số 1-2. Thái Lan đã tổ chức phòng ngự chắc chắn và tận dụng cơ hội tốt nên ghi 2 bàn thắng ở phút 48 và 65 do công Sung-Ngoen. Mãi đến phút 86, Tuyết Dung vào thay người mới ghi bàn rút ngắn cách biệt 1-2. Trận thua này được HLV Trần Vân Phát lý giải là do các cầu thủ bị sức ép tâm lý, vì được kỳ vọng quá nhiều nên căng cứng lúc thi đấu và không thể hiện đúng phong độ của mình.

Nhớ lại nỗi đau trên sân Thống Nhất, tiền đạo Huỳnh Như bày tỏ: "Lúc đó tôi ngồi trên khán đài để cổ vũ các chị và đồng đội thi đấu. Khán giả đến sân Thống Nhất rất đông, mọi người đều kỳ vọng đội nữ làm nên lịch sử đoạt vé đến World Cup nên cổ vũ rất sung. Trong bóng đá, sân nhà đôi khi bị tác dụng ngược nếu cầu thủ không vượt qua được sức ép. Sau trận đấu, tất cả đều rất buồn, bởi chỉ còn một bước là đến World Cup mà không vượt qua được".

N IỀM VUI LỚN SAU 8 NĂM CHỜ ĐỢI

Sau thất bại trong trận đấu quan trọng với Thái Lan, HLV Trần Vân Phát đã rời đi. Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) lúc đó mời HLV Mai Đức Chung trở lại dẫn dắt đội tuyển bóng đá nữ từ tháng 8 - 12.2014, nhưng sau đó VFF lại đưa HLV Takashi (Nhật Bản) thay HLV Mai Đức Chung.

HLV người Nhật Bản chỉ dẫn dắt đội tuyển nữ trong năm 2015, và nhường lại chiếc ghế HLV trưởng cho ông Mai Đức Chung từ năm 2016. Khi lần thứ ba được mời trở lại làm bóng đá nữ, HLV Mai Đức Chung nung nấu quyết tâm đoạt vé đến World Cup. Ông luôn gầy dựng đội nữ theo hướng kế thừa, thường xuyên có những nhân tố trẻ được chen vào để tạo sự mới mẻ, cũng như giúp đội tuyển ngày một mạnh lên.

Dù thường xuyên giúp đội bóng của mình vô địch SEA Games, cũng như Đông Nam Á, nhưng đến ngày 6.2.2022, HLV Mai Đức Chung mới nở nụ cười mãn nguyện khi "các cô gái kim cương" giành chiến thắng trước đội nữ Đài Loan để chính thức đoạt vé tham dự FIFA World Cup 2023.

Giải vô địch châu Á để tranh vé đến World Cup diễn ra năm 2022 thật sự là giải đấu "tử thần" với các tuyển thủ nữ Việt Nam bởi hàng loạt cầu thủ mắc Covid-19. Nhiều thời điểm, tưởng chừng đội tuyển nữ Việt Nam phải bỏ giải vì không đủ người để thi đấu, nhưng cuối cùng, bằng ý chí, tinh thần quật khởi, "các cô gái kim cương" đã làm nên chiến tích vẻ vang.

"Đó thật sự là một giai đoạn khó khăn. Nhiều đêm tôi không ngủ được vì lo ngại cầu thủ sẽ bị ảnh hưởng sức khỏe nếu ra sân thi đấu khi chưa hồi phục hoàn toàn. Đó thật sự là cuộc chiến của toàn đội, không chỉ là cuộc chiến trên sân bóng. Tôi thật sự cảm ơn và quý trọng các cô gái của mình, họ đã nêu cao tinh thần kiên cường, bất khuất của người phụ nữ Việt Nam", HLV Mai Đức Chung nhớ lại.

Với tiền vệ Tuyết Dung thì đó là một kỷ niệm không bao giờ quên: "Chúng tôi đã mừng vui không thể tả. Toàn đội ôm chầm lấy nhau bởi ấp ủ bao năm qua đã thành hiện thực. Vui nhất là chúng tôi cảm nhận được nụ cười hạnh phúc của bố Chung, người luôn hết mình vì các cầu thủ. Tại World Cup sắp tới, dù gặp các đối thủ rất mạnh, nhưng chắc chắn, chúng tôi cũng sẽ chơi với tinh thần bất khuất và chiến đấu hết mình để làm rạng danh bóng đá Việt Nam".