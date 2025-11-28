Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Nigeria ban bố tình trạng khẩn cấp an ninh để giải quyết bạo lực, bắt cóc
Video Thế giới

Trúc Huỳnh
28/11/2025 19:45 GMT+7

Tổng thống Nigeria Bola Tinubu đã ban bố tình trạng khẩn cấp về an ninh trên toàn quốc, ra lệnh cho quân đội và cảnh sát tuyển dụng thêm nhân sự để giải quyết tình trạng bạo lực vũ trang ngày càng trầm trọng.

Nhiều người đi lễ đến nhà thờ cầu nguyện, kêu gọi chính phủ Nigeria hành động để giải quyết các vụ bắt cóc hàng loạt đòi tiền chuộc ở khu vực tây bắc và bắc trung bộ của nước này.

Ông Ishaya Musa, điều phối viên của Hiệp hội Cơ đốc giáo Nigeria, đã mô tả nỗi đau khổ của những gia đình chứng kiến các vụ bắt cóc nhưng bất lực không thể ngăn chặn.

Ông kể lại: “Vào thời điểm những kẻ đó... chúng bắt cóc con cái chúng tôi, nhiều bậc cha mẹ đã chứng kiến cảnh đó tận mắt nhưng không có cách nào để họ cứu con mình vì những kẻ đó có vũ khí. Vì vậy, bây giờ tôi kêu gọi chính phủ can thiệp vào vấn đề này, chúng tôi cần cứu con mình”.

Ngày 26.11, Tổng thống Nigeria Bola Tinubu đã ban bố tình trạng khẩn cấp về an ninh trên toàn quốc, ra lệnh cho quân đội và cảnh sát tuyển dụng thêm hàng ngàn nhân sự để giải quyết tình trạng bạo lực ngày càng trầm trọng.

Ông Tinubu cho biết cảnh sát sẽ tuyển thêm 20.000 cảnh sát, nâng tổng số lên 50.000 người. Ông cũng chỉ đạo rút các sĩ quan khỏi nhiệm vụ bảo vệ VIP để tái triển khai đến các khu vực xung đột sau khi được huấn luyện lại về xử lý tai nạn.

Tổng thống cũng đã phê duyệt cho Bộ Dịch vụ Nhà nước triển khai lực lượng kiểm lâm được đào tạo bài bản và tuyển dụng thêm nhân viên để truy quét các nhóm vũ trang ẩn náu trong rừng.

Thông báo này được đưa ra sau các cuộc tấn công gần đây tại các bang Kebbi, Borno, Zamfara, Niger, Yobe và Kwara, nơi hàng chục thường dân đã bị giết và bắt cóc.

Nigeria ban bố tình trạng khẩn về an ninh để giải quyết bạo lực, bắt cóc - Ảnh 1.

Các nữ sinh bị bắt cóc chụp ảnh cùng cha mẹ và các quan chức chính phủ sau khi các em được giải thoát khỏi nơi giam cầm ở tây bắc Nigeria, ngày 26.11.2025

ẢNH: REUTERS

Tổng thống Tinubu ca ngợi lực lượng an ninh vì đã giải cứu 24 nữ sinh ở Kebbi và 38 tín đồ ở Kwara, đồng thời cam kết sẽ giải cứu các con tin còn lại.

Tại Kebbi, các nữ sinh được thả khỏi nơi giam giữ đã được đoàn tụ với cha mẹ trong ngày 26.11. Các nữ sinh bị bắt cóc vào ngày 17.11 khi những người đàn ông có vũ trang xông vào trường học của các em ngay sau khi một đội quân rời khỏi cơ sở.

