Ninh Bình có thương hiệu du lịch biển mới

Lễ công bố bộ nhận diện thương hiệu Khu du lịch Giao Ninh (xã Giao Ninh, Ninh Bình) được tỉnh Ninh Bình tổ chức tối 10.7, tại khu vực bãi biển Giao Ninh (biển Quất Lâm cũ).

Logo khu du lịch biển Giao Ninh ẢNH: MINH HẢI

Sự kiện đánh dấu bước ngoặt của du lịch biển Ninh Bình, nhằm "quên đi" quá khứ nhiều tai tiếng của thương hiệu du lịch biển Quất Lâm. Việc thay tên gọi biển Quất Lâm thành biển Giao Ninh thể hiện quyết tâm của Ninh Bình xây dựng một thương hiệu du lịch mới, khát vọng mới.

Lãnh đạo tỉnh Ninh Bình trao quyết định công bố bộ nhận diện du lịch biển Giao Ninh ẢNH: PHÚC NGƯ

Ông Bùi Văn Mạnh, Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình, cho biết logo và hệ thống nhận diện thương hiệu du lịch Giao Ninh được xây dựng trên nền tảng những giá trị đặc trưng của vùng đất ven biển Ninh Bình, kết hợp hài hòa giữa hình ảnh biển xanh, thiên nhiên sinh thái, văn hóa làng biển và sức sống cộng đồng.

Biểu tượng thương hiệu hình chữ G, bao hàm hình tượng cánh buồm trên biển và chim hải âu để nói lên Giao Ninh là cửa ngõ ra biển của tỉnh Ninh Bình và mang đến khát vọng vươn mình từ biển.

Các đường nét trong logo được cách điệu từ những hình ảnh đặc trưng của vùng biển như sóng biển, đường chân trời, dòng chảy của nước, hình ảnh cánh buồm và sự chuyển động của thiên nhiên, thể hiện sự kết nối, khát vọng phát triển và hành trình khám phá của du khách.

Các màu sắc khác nhau của logo du lịch biển Giao Ninh ẢNH: MINH HẢI

Về tên gọi Giao Ninh không chỉ gắn liền với địa danh (xã Giao Ninh) mà còn mang ý nghĩa về sự hội tụ, giao thoa giữa biển, văn hóa và con người; đồng thời gợi lên vẻ đẹp bình dị, thanh bình, thân thiện của vùng đất ven biển - nơi du khách tìm thấy sự thư thái, cân bằng và những trải nghiệm giàu cảm xúc.

Hệ thống màu sắc nhận diện gồm màu xanh của biển và hệ sinh thái ven bờ, kết hợp cùng gam màu ấm của ánh nắng, cát biển và những giá trị văn hóa truyền thống.

Hàng ngàn người dân, du khách tham gia sự kiện công bố bộ nhận diện du lịch Giao Ninh ẢNH: PHÚC NGƯ

Trung tầm tháng 6 vừa qua, tỉnh Ninh Bình đã quyết định đổi tên Khu du lịch Quất Lâm (thường gọi là biển Quất Lâm) thành Khu du lịch Giao Ninh.

Biển Giao Ninh có chiều dài khoảng 3,5 km, trước đây thuộc thị trấn Quất Lâm, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định (nay là xã Giao Ninh, Ninh Bình). Nơi đây hình thành các dịch vụ du lịch từ năm 1997.

Khoảng từ năm 2012 trở đi, biển Quất Lâm mọc lên hơn 100 ki ốt dạng lều quán nằm sát nhau, trải dài dọc bờ biển và nở rộ dịch vụ mại dâm trá hình dưới vỏ bọc là các quán karaoke, massage, tẩm quất, xông hơi…

Các năm 2021 - 2022, tỉnh Nam Định cũ đã mạnh tay xóa sổ các ki ốt dọc bờ biển Quất Lâm, đồng thời lên phương án đầu tư, xây dựng lại khu du lịch biển này một cách lành mạnh, đẹp trong lòng du khách.