Ngày 16.11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Lãnh đạo Tỉnh ủy Ninh Bình trao các quyết định cho các nhân sự được bổ nhiệm ẢNH: ĐỨC LAM

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình quyết định điều động 8 cán bộ nhận nhiệm vụ thành viên chuyên trách tại bộ phận nghiên cứu chuyên đề giúp việc Thường trực Tỉnh ủy. Trong số 8 nhân sự được điều động, có 7 người là bí thư, phó bí thư cấp xã, 1 người từ Văn phòng UBND tỉnh Ninh Bình.

Cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình cũng luân chuyển, điều động, chỉ định 38 cán bộ giữ chức bí thư, hoặc phó bí thư Đảng ủy các xã, phường, gồm: Yên Cường, Tân Minh, Xuân Hồng, Nhân Hà, Liêm Tuyền, Gia Tường, Phú Sơn, Phong Doanh, Bình Mỹ, Nam Xang, Bắc Lý, Nho Quan, Gia Lâm, Khánh Trung, Khánh Hội, Xuân Hưng, Giao Phúc, Giao Thủy, Phú Long, Tam Chúc, Kim Thanh, Yên Khánh, Yên Thắng, Yên Mô, Yên Từ, Xuân Trường, Hải Hậu, Hải An, Hải Xuân, Nghĩa Hưng, Nghĩa Sơn, Nghĩa Lâm, Nam Trực, Hồng Quang, Vũ Dương, Mỹ Lộc, Đông A.

Trong số 38 nhân sự này, có 6 người thuộc các cơ quan cấp tỉnh được chỉ định, điều động về cấp xã gồm: ông Phạm Thành Trung, Tỉnh ủy viên, Phó chánh Văn phòng Tỉnh ủy Ninh Bình giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Phong Doanh; ông Hoàng Xuân Hanh, Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh Ninh Bình giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Bình Mỹ; ông Nguyễn Văn Việt, Phó giám đốc Sở Tư pháp giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Gia Tường.

Ông Trần Quang Huy, Phó giám đốc Sở Ngoại vụ giữ chức Phó bí thư Đảng ủy P.Liêm Tuyền; ông Phạm Văn Trường, Phó giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Ninh Bình giữ chức Phó bí thư Đảng ủy xã Tân Minh; ông Tô Xuân Hiệp, Phó chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình giữ chức Phó bí thư Đảng ủy xã Xuân Hồng.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trần Huy Tuấn chúc mừng các cán bộ được giao trọng trách mới. Ông nhấn mạnh, công tác cán bộ là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng. Việc bố trí cán bộ phải xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ, căn cứ phẩm chất, năng lực, uy tín và kết quả công tác thực tiễn; bảo đảm đúng nguyên tắc, quy trình, quy định, đồng thời phát huy trách nhiệm của tập thể và người đứng đầu.

Việc kiện toàn đội ngũ cán bộ lần này có ý nghĩa quan trọng, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức bộ máy sau hợp nhất tỉnh và trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đáp ứng yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới.