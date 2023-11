Ninh Bình: Mạo danh công an để lừa người dân chuyển 240 triệu đồng

Ngày 30.11, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Công an H.Hoa Lư vừa phối hợp ngân hàng ngăn chặn thành công 2 vụ kẻ gian mạo danh công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Cán bộ Công an H.Hoa Lư đang giải thích cho ông N.V.H về thủ đoạn của các nghi can lừa đảo CÔNG AN NINH BÌNH CUNG CẤP

Trước đó, khoảng 9 giờ ngày 28.11, một người gọi điện thoại cho ông N.V.H (67 tuổi, ngụ xã Trường Yên, H.Hoa Lư) tự xưng là cán bộ của Công an tỉnh Ninh Bình. Người này nói vợ ông H. liên quan đến một đường dây mua bán ma túy, hồ sơ đã chuyển cho TAND tối cao. Đồng thời yêu cầu vợ ông H. đến TAND tối cao tại TP.Hà Nội để làm việc.

Khi nghe ông H. nói vợ ông bị bệnh, không thể đi lại, nghi can lừa đảo yêu cầu ông H. kê khai tài sản, các tài khoản ngân hàng, sổ tiết kiệm… Biết ông H. có tiền trong sổ tiết kiệm, nghi can yêu cầu ông H. rút tiền và chuyển vào tài khoản do người này cung cấp "để phục vụ điều tra vụ án".

Bị đe dọa, ông H. rất hoảng sợ nên đến 16 giờ 30 cùng ngày, ông đến một chi nhánh ngân hàng làm thủ tục chuyển 240 triệu đồng vào tài khoản mà nghi can lừa đảo cung cấp.

Nhận thấy ông H. có dấu hiệu bất thường, nhân viên ngân hàng đã dừng thủ tục rút tiền, đồng thời báo cho Công an H.Hoa Lư đến xác minh.

Quá trình xác minh, lực lượng của Công an H.Hoa Lư xác định nghi can gọi điện thoại cho ông H. đã mạo danh là cán bộ của Công an tỉnh Ninh Bình để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, khoảng 10 giờ, ngày 9.11, một người cũng mạo danh công an, gọi điện thoại cho ông Đ.V.Đ (50 tuổi, ngụ xã Trường Yên, H.Hoa Lư) thông báo tài khoản ngân hàng của ông Đ. có... 100 tỉ đồng và nghi ngờ ông Đ. nằm trong đường dây rửa tiền, buôn bán ma túy.

Người này yêu cầu ông Đ. chuyển toàn bộ số tiền 150 triệu đồng trong sổ tiết kiệm vào số tài khoản do người này cung cấp, nếu không sẽ bị bắt giữ để phục vụ điều tra.

Quá lo sợ, ông Đ. đã đến ngân hàng làm thủ tục rút tiền để chuyển cho "cán bộ công an" theo yêu cầu. Rất may, nhân viên ngân hàng và Công an H.Hoa Lư phát hiện, ngăn chặn kịp thời vụ lừa đảo trên.

Hiện Công an H.Hoa Lư đang tiếp tục điều tra, làm rõ các vụ mạo danh công an để lừa đảo kể trên.