Nổ lớn tại nhà máy quốc phòng Hàn Quốc, 5 người thiệt mạng

Theo cảnh sát và lực lượng cứu hỏa Hàn Quốc, vụ nổ xảy ra lúc 10 giờ 59 phút sáng 1.6, được cho là bắt nguồn từ một phòng thí nghiệm của nhà máy Hanwha Aerospace ở Daejeon, nơi 7 công nhân đang tiến hành công tác vệ sinh liên quan vật liệu nổ. Sau tiếng nổ lớn, hỏa hoạn bùng phát tại hiện trường.

Lối vào một cơ sở của Hanwha Aerospace ở Daejoen, Hàn Quốc ngày 1.6.2026 ẢNH: AP

Hai công nhân bị thương đã tự thoát ra ngoài. Trong đó, một người bị bỏng nặng toàn thân và đang được điều trị tại bệnh viện, người còn lại bị thương nhẹ và đã xuất viện sau khi được chăm sóc y tế, theo The Korea Times.

Khoảng 100 lính cứu hỏa, cùng hàng chục xe chữa cháy và thiết bị chuyên dụng, được điều động đến hiện trường. Đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Nhà chức trách Hàn Quốc cho biết thi thể các nạn nhân bị biến dạng nghiêm trọng, gây khó khăn cho việc nhận dạng ban đầu. Công tác điều tra nguyên nhân vụ nổ sẽ được tiến hành sau khi lực lượng chức năng thu thập bản vẽ xây dựng và các thông tin liên quan từ nhà máy.

Cơ sở này được xếp vào khu vực hạn chế tiếp cận vì liên quan an ninh quốc gia. Theo AP, địa điểm này là một trong những cơ sở trọng điểm của Hanwha Aerospace, nơi công ty phát triển các động cơ cỡ lớn và hệ thống vũ khí đất đối đất.

Đây là vụ tai nạn chết người mới nhất trong loạt sự cố từng xảy ra tại nhà máy Daejeon của Hanwha Aerospace, công ty quốc phòng thuộc Tập đoàn Hanwha. Tháng 5.2018, một vụ nổ tại đây khiến 5 công nhân thiệt mạng. Đến tháng 2.2019, một vụ nổ và hỏa hoạn khác tại phòng thí nghiệm xử lý nhiên liệu đẩy tiếp tục làm 3 công nhân tử vong.

Trong tuyên bố đưa ra sau vụ việc, Tập đoàn Hanwha và Hanwha Aerospace bày tỏ "lời chia buồn sâu sắc nhất" tới các nạn nhân và gia đình, đồng thời cam kết hợp tác đầy đủ với cơ quan điều tra. "Chúng tôi vô cùng đau lòng và thương tiếc trước sự ra đi của 5 nhân viên quý giá trong vụ tai nạn. Chúng tôi cũng mong các nhân viên bị thương sớm bình phục và sẽ nỗ lực hết sức để cung cấp mọi hỗ trợ, chăm sóc y tế cần thiết", theo The Korea Times dẫn thông cáo.

Hanwha Aerospace cho biết đã thành lập đội ứng phó khẩn cấp tại hiện trường và đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để xử lý hậu quả.

Phát ngôn viên Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Kang Yu-jung cho biết Tổng thống Lee Jae-myung đã chỉ đạo các cơ quan chức năng huy động mọi nguồn lực cho công tác cứu hộ và khắc phục hậu quả. Nhà lãnh đạo cũng yêu cầu điều tra kỹ lưỡng nguyên nhân tai nạn và xây dựng biện pháp ngăn ngừa các sự cố tương tự.

Vụ tai nạn xảy ra ngay trước thềm bầu cử địa phương tại Hàn Quốc ngày 3.6, khiến các đảng lớn phải tạm dừng hoặc giảm bớt hoạt động vận động tranh cử.

Ông Jung Chung-rae, Chủ tịch đảng Dân chủ Hàn Quốc cầm quyền, yêu cầu toàn bộ ứng cử viên và đội ngũ vận động tranh cử trên cả nước, đặc biệt tại Daejeon và tỉnh Chungcheong lân cận, ngừng các hoạt động vận động sôi động như âm nhạc và biểu diễn.

Trong khi đó, ông Jang Dong-hyeok, Chủ tịch đảng Quyền lực nhân dân (PPP) đối lập, cũng yêu cầu các ứng cử viên của đảng không sử dụng âm nhạc và vũ đạo để vận động tranh cử, đồng thời duy trì hoạt động vận động ở mức khiêm tốn. Ông Jang hủy kế hoạch tham dự các cuộc mít tinh tại Ulsan để đến Daejeon.

Đây là lần thứ 2 trong chiến dịch bầu cử địa phương năm nay, các hoạt động vận động tranh cử tại Hàn Quốc bị tạm dừng hoặc giảm bớt quy mô sau một vụ tai nạn nghiêm trọng. Ngày 26.5, một phần cầu vượt Seosomun ở trung tâm Seoul sập trong quá trình tháo dỡ, khiến 3 công nhân thiệt mạng và 3 người bị thương, buộc lãnh đạo các đảng và một số ứng cử viên thị trưởng Seoul hủy mít tinh.