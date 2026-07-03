Nỗ lực để đóng góp nhiều hơn

Đ ẶT LỢI ÍCH CỦA NGƯỜI DÂN TRÊN HẾT, TRƯỚC HẾT

Trong diễn văn kỷ niệm 50 năm thành phố mang tên Bác, ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM, đánh giá đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dịp để thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc các thế hệ tiền nhân. Theo Bí thư Trần Lưu Quang, việc đặt tên Chủ tịch Hồ Chí Minh cho thành phố Sài Gòn - Gia Định 50 năm trước không chỉ là một quyết định có ý nghĩa lịch sử, mà còn là sự thể hiện tình cảm và lòng biết ơn sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với Bác.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đọc diễn văn lễ kỷ niệm 50 năm thành phố Sài Gòn - Gia Định mang tên Chủ tịchHồ Chí Minh Ảnh: Ngọc Dương

Nhìn lại chặng đường nửa thế kỷ qua, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang khẳng định thành phố có quyền tự hào về những kết quả đã đạt được. Nhưng hơn hết, TP.HCM luôn tâm niệm mỗi bước trưởng thành của mình đều bắt nguồn từ sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát, sự hỗ trợ, động viên, chia sẻ kịp thời của T.Ư, các địa phương và người dân cả nước. Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển, TP.HCM luôn nỗ lực không ngừng tìm tòi những cách làm sáng tạo, phù hợp từ thực tiễn, góp phần cùng cả nước hoàn thiện cơ chế, chính sách và hành động để thúc đẩy sự phát triển chung.

Ông Trần Lưu Quang cũng nêu lại nhiều bài học quý báu như giữ vững đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường đi đôi với tinh thần dám nghĩ, biết làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Trong mọi hoàn cảnh, thành phố luôn đặt lợi ích và hạnh phúc của người dân lên trên hết, trước hết. "Điều mà thành phố luôn trân trọng là trong suốt chặng đường ấy, thành phố chưa bao giờ bước đi một mình", Bí thư Thành ủy TP.HCM nói.

Theo ông, mỗi thành tựu đạt được đều có sự đồng hành, đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ, lực lượng vũ trang, kiều bào, bạn bè quốc tế và đặc biệt nhất là sự cần cù, sáng tạo, chịu thương, chịu khó của hàng triệu người dân.

Đ ƯA TP.HCM NGÀY CÀNG TỎA SÁNG

Bí thư Thành ủy TP.HCM nhấn mạnh lễ kỷ niệm không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường vẻ vang đã qua, mà còn là dấu mốc để khẳng định khát vọng phát triển và xác định rõ hơn trách nhiệm của thành phố trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. TP.HCM có quyền tự hào về những kết quả đã đạt được, nhưng không được phép bằng lòng với những gì đã có. Bởi lẽ, lịch sử trao cho TP.HCM một vinh dự lớn lao thì cũng đặt lên vai những trách nhiệm nặng nề.

"Vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là phần thưởng của quá khứ, mà còn là lời nhắc nhở đối với hiện tại và cam kết với tương lai", ông Trần Lưu Quang bày tỏ. Trách nhiệm của TP.HCM là phải thực hiện cho được khát vọng và mong muốn của Bác Hồ, không chỉ giữ gìn mà phải làm cho danh hiệu thành phố mang tên Bác ngày càng tỏa sáng bằng những thành tựu mới, những giá trị mới, những đóng góp mới.

Bí thư Thành ủy TP.HCM khẳng định sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo và nghĩa tình; huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực; xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, công khai, minh bạch, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, dám hành động vì lợi ích chung; tạo môi trường thuận lợi để người dân có cuộc sống tốt hơn, doanh nghiệp có điều kiện phát triển mạnh mẽ hơn.

"Mỗi bước đi của TP.HCM luôn gắn liền với sự phát triển của đất nước. Vì vậy, TP.HCM sẽ tiếp tục nỗ lực, cố gắng để đóng góp nhiều hơn vào những thành tựu chung của đất nước", Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang khẳng định.