Nỗ lực kép của Ukraine trước sức ép từ Nga lẫn Mỹ

Tình hình xung quanh Pokrovsk

Reuters hôm qua (10.12) đưa tin Tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine Oleksandr Syrskyi tuyên bố quân đội nước này vẫn nắm giữ phía bắc TP.Pokrovsk thuộc tỉnh Donetsk ở miền đông Ukraine kể từ giữa tháng 11. "Ngoài ra, ở phía tây Pokrovsk, chúng tôi đã giải phóng và kiểm soát khoảng 54 km²", ông Syrskyi nhấn mạnh hôm 9.12. Tuy nhiên, ông thừa nhận một số đơn vị đã được lệnh rút lui khỏi các vị trí không khả thi trong tuần qua, và tình hình xung quanh Pokrovsk vẫn khó khăn khi Nga tập trung lực lượng tới 156.000 người xung quanh thành phố này.

Quân đội Nga trong tuần trước tuyên bố đã giành được quyền kiểm soát toàn bộ Pokrovsk, nhưng giới chức Ukraine đã phủ nhận tuyên bố này. Ông Syrskyi cho rằng Nga đang sử dụng thông tin sai lệch để bóp méo tình hình và gây thêm nguy hiểm cho binh sĩ của ông "ở những khu vực mà họ đã giành lại quyền kiểm soát".

Ngoài ra, ông Syrskyi tuyên bố lực lượng quốc phòng Ukraine sử dụng máy bay không người lái (UAV) trong khoảng 60% tổng số cuộc tấn công vào các mục tiêu của Nga ở tiền tuyến, theo Kênh Ukrainska Pravda. Ông khẳng định trong tháng 11, các đơn vị Ukraine đã phá hủy hoặc làm hư hại 81.500 mục tiêu bằng UAV, và số lượng các cuộc tấn công đã tăng liên tục trong 6 tháng qua.

Thủ tướng Ý Giorgia Meloni chào đón Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Rome (Ý) ngày 9.12 Ảnh: AFP

Đến chiều qua chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với tuyên bố trên của ông Syrskyi. Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 9.12 tuyên bố Nga sẽ đạt được tất cả các mục tiêu đã đề ra trong chiến dịch quân sự ở Ukraine, theo Đài RT.

Mỹ ra thời hạn cho Ukraine ?

Trong lúc xung đột tiếp diễn, tờ Financial Times (FT) ngày 9.12 dẫn lời một số quan chức tiết lộ rằng các đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cho Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vài ngày để phản hồi về một thỏa thuận hòa bình do Mỹ đề xuất. Theo đó, Ukraine sẽ phải chấp nhận mất một số lãnh thổ để đổi lấy những đảm bảo an ninh không xác định từ phía Mỹ.

Một nguồn tin còn tiết lộ với FT rằng Tổng thống Trump hy vọng sẽ đạt được thỏa thuận trước lễ Giáng sinh này, trong khi ông Zelensky được cho là đã nói với các đặc phái viên Mỹ rằng ông cần thời gian để tham vấn với những nước châu Âu ủng hộ Kyiv. FT dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên cho rằng Ukraine đang "mắc kẹt" giữa yêu cầu nhượng lại lãnh thổ mà họ không thể chấp nhận và đề nghị của Mỹ mà họ không thể từ chối.

Trong khi đó, Tổng thống Zelensky ngày 9.12 thông báo Ukraine và các đối tác châu Âu sẽ sớm trình lên Mỹ "các văn kiện được hoàn thiện" về một kế hoạch hòa bình nhằm chấm dứt cuộc xung đột, sau nhiều ngày ngoại giao căng thẳng, theo Reuters. Sau đó, ông Zelensky cho hay Ukraine và các đối tác đang làm việc về 3 văn kiện tạo thành cơ sở cho các nỗ lực ngoại giao hiện nay nhằm kết thúc cuộc xung đột, gồm một thỏa thuận hòa bình khung, các đảm bảo an ninh và tái thiết.

Ông Zelensky cho hay kế hoạch hòa bình khung chính hiện bao gồm 20 điểm, sau khi các nhà đàm phán loại bỏ một số điểm từ bản dự thảo ban đầu 28 điểm do Mỹ đưa ra. Ông Zelensky mô tả phiên bản sửa đổi chắc chắn phản ánh "lợi ích của Ukraine, châu Âu và thế giới", theo trang The Kyiv Independent.

Ngoài ra, Tổng thống Zelensky tuyên bố ông sẵn sàng tổ chức bầu cử trong vòng 3 tháng nếu Mỹ và các đồng minh khác của Kyiv có thể đảm bảo an ninh cho cuộc bỏ phiếu. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Tổng thống Trump cho rằng chính phủ Ukraine đang lấy xung đột làm cái cớ để tránh bầu cử. Các cuộc bầu cử thời chiến bị luật pháp cấm, nhưng Tổng thống Zelensky, người đã hết nhiệm kỳ vào năm ngoái, đang phải đối mặt với áp lực mới từ Tổng thống Trump về việc tổ chức bầu cử khi ông thúc Kyiv nhanh chóng đạt được hòa bình nhằm kết thúc cuộc xung đột kéo dài gần 4 năm với Nga, theo Reuters.