Nở rộ dịch vụ du lịch y tế để 'kéo dài tuổi thọ'

Mỗi năm có hàng triệu người xuất ngoại để trải nghiệm các phương pháp điều trị y tế không có sẵn ở quê nhà hoặc quá đắt đỏ. Đối với nhiều người, đây là biện pháp cuối cùng để xoa dịu nỗi đau của các căn bệnh hiểm nghèo, đối với những người khác, mục tiêu là tìm kiếm mỹ phẩm.

Nhưng trong vài năm trở lại đây, một loại hình du lịch y tếmới đã xuất hiện phục vụ những người tìm cách kéo dài tuổi thọ, theo Guardian.

Luôn có những lang băm đưa ra phương pháp chữa trị lão hóa, du lịch giá rẻ cùng với luật pháp lỏng lẻo khiến cho những dịch vụ này ngày càng nở rộ.

Cơn khát kéo dài tuổi thọ

Có nhiều người muốn kéo dài tuổi thọ nhiều nhất có thể. Ở Anh, những người trên 65 tuổi chiếm 19% dân số vào năm 2019, tăng 23% so với năm 2009. Những tiến bộ gần đây trong khoa học về về lĩnh vực chống lão hóa mang đến hy vọng cho nhiều người rằng họ có thể kéo dài tuổi thọ thông qua du lịch y tế.

Mặc dù khoa học đã đạt được một số bước đột phá đầy hứa hẹn trong việc nghiên cứu nguyên nhân và tác động của quá trình lão hóa, nhưng các giải pháp thực sự vẫn còn xa vời. Nhiều người lợi dụng những người cả tin, thuyết phục họ tin rằng họ có thể bỏ ra một số tiền để mua thêm vài năm tuổi thọ. Nhiều người cung cấp dịch vụ này ở nước ngoài, hoặc ở những quốc gia có luật pháp về y tế còn lỏng lẻo.

Thị trường du lịch y tế tỉ đô

Theo Patients Beyond Borders, sách hướng dẫn về du lịch, thị trường du lịch y tế toàn cầu trị giá 74 tỉ USD - 92 tỉ USD vào năm 2019.

Một ví dụ điển hình là liệu pháp tế bào gốc. Đây là phương pháp điều trị tái tạo nhằm mục đích sử dụng các tế bào hình thành trong cơ thể để trẻ hóa và khắc phục những tổn thương do bệnh tật hoặc lão hóa gây ra. Lĩnh vực nghiên cứu này rất tiềm năng nhưng trên thực tế rấ ít phương pháp điều trị được phê duyệt cho bệnh nhân.

Theo nghiên cứu được công bố năm ngoái, các quốc gia dẫn đầu về du lịch tế bào gốc là Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ, Thái Lan và Mexico.

Phóng đại về liệu pháp tế bào gốc giúp chống lão hóa

Các liệu pháp tế bào gốc cũng có thể giúp chữa bệnh ung thư và các bệnh khác, nhưng một số công ty tế bào gốc có trụ sở tại Mỹ thổi phồng nó như phương pháp chữa trị và giải pháp thần kỳ để chống lão hóa, kéo dài tuổi thọ.

Một phòng khám ở Iowa (Mỹ) bị phát hiện đã đưa ra những quảng cáo thái quá trong các buổi giới thiệu với khách hàng.

“Truyền tế bào gốc giúp đảo ngược quá trình lão hóa tới 3 năm. Bạn có muốn lấy lại 3 năm tuổi trẻ không?", thông tin trong tài liệu quảng cáo của công ty này.





Ngay cả khi bị truy tố hoặc kỷ luật ở một quốc gia, họ vẫn tiếp tục cung cấp các dịch vụ tương tự ở những nơi khác. Một người ở Florida (Mỹ) đã bị thu hồi giấy phép y tế vào năm 2015, sau khi hai bệnh nhân của anh ta đang điều trị bằng tế bào gốc đã chết.

Khi tác giả tra cứu tên bác sĩ, anh ta được liệt kê là giám đốc khoa học của một công ty tế bào gốc khác. Một nhân viên lễ tân vui vẻ nói rằng phòng khám vẫn đang hoạt động và đang thực hiện các thủ tục ở Cộng hòa Dominica, một điểm nóng về du lịch y tế.

Liệu pháp gien được quảng cáo kéo dài tuổi thọ

Liệu pháp tế bào gốc không phải là phương pháp chống lão hóa duy nhất thu hút mọi người ra nước ngoài điều trị. Lĩnh vực liệu pháp gien tuy còn non trẻ nhưng cũng được nhiều người ưa chuộng. Các nghiên cứu đầy hứa hẹn chưa cho kết quả, chưa được phê duyệt, nhưng nhiều người sẵn sàng chi tiền cho dịch vụ được quảng cáo.

"Gần đây, tôi cũng đã nghe tin từ một người ở Mỹ muốn kéo dài tuổi thọ nên đã lên kế hoạch đến Pháp để trải qua quá trình lọc huyết tương, một thủ thuật mà anh ta tuyên bố sẽ làm trẻ hóa máu của anh ta và cho anh ta cơ hội sống tốt hơn cho đến khi anh ta 500 tuổi", Giáo sư Peter Ward, tác giả bài viết, đồng thời là tác giả cuốn "The Price of Immortality: The Race to Live Forever" chia sẻ.

Trong một số trường hợp, bệnh nhân thậm chí không cần bay ra nước ngoài để tiếp cận các loại thuốc có khả năng giúp họ sống lâu hơn. Giáo sư Peter Ward cho biết một phụ nữ lớn tuổi tại London (Anh) kể với ông rằng bà đã mua thuốc ung thư Dasatinib từ một website ở Ấn Độ và dùng nó với hy vọng sẽ tiêu diệt các tế bào lão hóa, theo Guardian.

Những rủi ro khi chọn du lịch y tế kéo dài tuổi thọ

Các bác sĩ lão khoa và các nhà nghiên cứu nhận thấy các phương pháp này sẽ làm nhiều người vỡ mộng.

Du lịch chữa bệnh cho thấy những nguy hiểm rõ ràng. Bệnh nhân có thể sẽ không nhận được dịch vụ y tế theo một tiêu chuẩn chăm sóc mà họ vẫn được phục vụ trong nước và khó xác định rằng bác sĩ hoặc phòng khám là hợp pháp. Bệnh nhân cũng có thể bị các tác dụng phụ nếu bay về nước quá sớm sau khi làm thủ thuật; rào cản ngôn ngữ cũng có thể gây ra các vấn đề.

Đối với những người đang tìm cách điều trị mà họ không có khả năng chi trả tại quê nhà hoặc tìm kiếm một phương pháp chữa trị cuối cùng chưa được phê duyệt cho một căn bệnh hiểm nghèo, những rủi ro này rất đáng để chấp nhận. Nhưng đối với những người chỉ đơn thuần tìm cách cải thiện tuổi thọ thì canh bạc còn lớn hơn nhiều, đặc biệt là khi không có bằng chứng cho thấy bất kỳ can thiệp y tế nào có hiệu quả và được phê duyệt

"Trong trường hợp tốt, họ về nước và chỉ bị mất tiền. Nhưng nếu rủi ro, tuổi thọ có khi bị rút ngắn một cách trớ trêu", giáo sư Peter Ward nhận định, theo Guardian.