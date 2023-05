Xem nhanh 12h: Nổ súng bắn loạn xạ trong hẻm | Truy bắt cướp như phim hành động

Lập tổ xác minh vụ clip nghi "mặc cả lại quả"

Liên quan đoạn clip được cho là một Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Tân (tỉnh Cà Mau) mặc cả với nhà thầu, chiều 29.5.2023, cơ quan chức năng Cà Mau tổ chức họp báo thông tin về vụ việc này.

Tại buổi họp báo, ông Lê Văn Ngời, Chánh văn phòng UBND, kiêm người phát ngôn của UBND tỉnh Cà Mau, cho biết sáng 29.5, UBND tỉnh Cà Mau ký quyết định thành lập tổ xác minh để làm rõ, hiện chưa có cơ sở để khẳng định nội dung clip là đúng hay sai. Tổ công tác có kết quả xác minh trong thời gian sớm nhất, trong những ngày đầu tháng 6 tới. Khi có kết quả, nếu clip là giả mạo, bịa đặt sẽ xử lý người đăng tải sai; còn nếu clip là đúng sự thật sẽ xử lý nghiêm người vi phạm.

Theo thông tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình, ngày 27.5.2023, sau khi cùng ăn trứng cá sấu hỏa tiễn, 6 người đã phải nhập viện cấp cứu. Phía bệnh viện cho hay, trước khi nhập viện, các bệnh nhân đã chế biến cá sấu hỏa tiễn (là một loại cá cảnh) nặng khoảng 10 kg làm thức ăn.

Được biết, thân cá được được các bệnh nhân chế biến làm món cá hấp, trong khi trứng cá được dùng để nấu với mẻ. Sau đó, nhiều người đã cùng ăn món cá, những người ăn món cá hấp thì không có biểu hiện bất thường về sức khỏe.

Có 6 nam giới ngồi ăn cùng mâm, vừa ăn cá hấp và đồng thời ăn trứng cá nấu mẻ thì xuất hiện triệu chứng bất thường sau 3 - 4 giờ ăn. Tất cả các bệnh nhân đều có nôn, đau bụng dữ dội và đi ngoài nhiều lần. Có những bệnh nhân đi ngoài hơn 10 lần trước khi được chuyển đến bệnh viện.

Sau khi nhận tin báo về vụ cướp giật điện thoại, tổ cảnh sát hình sự đặc nhiệm (thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM) phối hợp Công an quận 10 đã vào cuộc truy xét. Công an xác định Nguyễn Công Thuận và Dương Lê Tuyên Tài (28 tuổi) là nghi phạm trong vụ việc.

17 giờ ngày 26.5, phát hiện Nguyễn Công Thuận lái xe máy Vario, lực lượng chức năng đã ép xe khống chế. Phát hiện công an, Nguyễn Công Thuận tăng ga bỏ chạy khoảng 3 km, đến địa bàn huyện Hóc Môn thì bị khống chế.

