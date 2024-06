Nổ súng vào tiệm spa ở Long An: Khởi tố Hà Dương Nhựt Kha

Ngày 13.6, tin từ Cơ quan CSĐT, Công an TP.Tân An (Long An) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Hà Dương Nhựt Kha (26 tuổi, ngụ xã Vĩnh Công, H.Châu Thành, Long An) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Kha là bị can nổ súng vào tiệm spa trên đường Trần Phong Sắc (P.4, TP.Tân An, Long An) gây xôn xao dư luận địa phương.

Bị can Hà Dương Nhựt Kha tại Công an TP.Tân An, Long An Công an cung cấp

Theo kết quả điều tra ban đầu, bạn gái của người bạn Kha có mâu thuẫn tiền bạc với mẹ của chủ một tiệm spa trên đường Trần Phong Sắc. Việc mâu thuẫn không liên quan gì đến Kha, nhưng ngày 17.3, Kha cùng 6 người khác đến tiệm spa để "giải quyết mâu thuẫn".

Khi nhóm Kha đến trước tiệm spa, thấy khoảng 5 thanh niên ngồi bên trong. Nghĩ rằng những người này sẽ đánh trả nên Kha lấy khẩu súng bắn đạn cao su thủ sẵn trong người, bắn 1 phát vào trong tiệm.

Tuy đồng bọn đi chung đã ngăn cản việc bắn súng nhưng Kha vẫn ngoan cố bắn thêm 3 phát nữa vào trong tiệm spa. Rất may không trúng bất kỳ người nào.

Sau khi nổ súng, Kha đến tỉnh Kiên Giang lẩn trốn. Công an tỉnh Long An truy tìm bắt được Kha, di lý về Long An để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.