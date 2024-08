Nỗi đau mang tên bụi phổi

Một lãnh đạo Sở LĐ-TB-XH tỉnh Nghệ An cho biết các công nhân của Công ty TNHH Châu Tiến bị suy giảm khả năng lao động, tổn thương cơ thể do bị bệnh bụi phổi đang được xác định, lập hồ sơ để giải quyết chế độ. Tuy nhiên, việc giải quyết bồi thường và trợ cấp bệnh nghề nghiệp cho một số công nhân gặp khó khăn do công nhân được phát hiện bệnh bụi phổi sau khi đã nghỉ việc ở Công ty TNHH Châu Tiến. Cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đang tìm phương án để tháo gỡ khó khăn này, đảm bảo quyền lợi cho các công nhân.