Nói dối đi cúng chùa, thăm bệnh, lừa đảo đối tác hơn 1,8 tỉ đồng

Ngày 23.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Huỳnh Văn Phước (54 tuổi, ở phường Vĩnh Hội, TP.HCM) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an tỉnh An Giang đề nghị Viện KSND tỉnh An Giang truy tố bị can Huỳnh Văn Phước về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản ẢNH: CACC

Theo kết quả điều tra, thông qua việc mua bán vật tư ngành điện, nước, Phước quen biết với ông N. (70 tuổi, ở phường Rạch Giá, tỉnh An Giang). Từ năm 2019 - 2024, Phước thường xuyên mua hàng điện, nước của ông N. để bán lại kiếm lời.

Trong quá trình làm ăn, lợi dụng sự tin tưởng của ông N., Phước đưa ra nhiều thông tin gian dối như cần tiền giải quyết công việc, thăm bệnh, cúng chùa… và hứa trả lại với số tiền cao hơn để ông N. chuyển tiền, qua đó chiếm đoạt tiêu xài.

Từ tháng 10.2020 - 3.2024, ông N. đã chuyển khoản cho Phước 253 lần với tổng số tiền hơn 1,3 tỉ đồng. Ngoài ra, Phước còn đưa ra thông tin gian dối để chiếm đoạt thêm của bị hại hơn 526 triệu đồng. Tổng số tiền Phước chiếm đoạt của ông N. hơn 1,8 tỉ đồng.

Nhận thấy hành vi của Phước có dấu hiệu lừa đảo, ông N. gửi đơn tố cáo Phước đến cơ quan công an. Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Huỳnh Văn Phước để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.