Vào giờ cao điểm, các giao lộ trung tâm TP.HCM gần như luôn trong tình trạng quá tải, dòng xe nối dài, di chuyển chậm từng nhịp.

Tại giao lộ Điện Biên Phủ – Cách Mạng Tháng 8, hay giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Nguyễn Thị Minh Khai, một giải pháp tổ chức giao thông đã được triển khai từ lâu: vạch mắt võng kèm mũi tên rẽ phải trên mặt đường, để tạo làn rẽ phải liên tục cho phương tiện, góp phần giảm áp lực ùn ứ tại nút giao.

Thế nhưng trên thực tế, không ít phương tiện vẫn dừng ngay trên phần vạch này, vô tình biến giải pháp chống kẹt xe thành điểm nghẽn mới.

Trên thực tế, không ít phương tiện vẫn dừng ngay trên phần vạch này, vô tình biến giải pháp chống kẹt xe thành điểm nghẽn mới ẢNH: KHANG PHÚC

Nỗi khổ của người cần rẽ phải tại TP.HCM: ‘sát giờ mà vẫn bị chắn đường’

Theo quy định tại Điều 6 và Điều 7 của Nghị định 168, xe mô tô và ô tô vi phạm pháp luật có thể bị phạt lỗi không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hiệu, vạch kẻ đường nếu dừng đèn đỏ chắn lối xe rẽ phải.

Cụ thể, với lỗi không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường, người điều khiển ô tô có thể bị phạt từ 400.000 đến 600.000 đồng; xe máy từ 200.000 đến 400.000 đồng.

Trong trường hợp gây tai nạn khi dừng chắn lối rẽ phải, mức phạt có thể tăng lên 20 – 22 triệu đồng đối với ô tô, và 10 – 14 triệu đồng đối với xe máy, đồng thời bị trừ đến 10 điểm giấy phép lái xe.

ẢNH: SẦM ÁNH

Bên cạnh đó, tại nhiều giao lộ trên địa bàn TP.HCM cũng đã được lắp đặt biển báo “chú ý nhường đường cho xe rẽ phải” nhằm tăng cường nhắc nhở, nâng cao ý thức chấp hành của người tham gia giao thông. Khi gặp các biển báo này, người dân cần chủ động quan sát và nhường đường để đảm bảo dòng xe được lưu thông liên tục.

Tuy nhiên, cần phân biệt rõ: nếu biển báo mang tính chất cảnh báo, thì vạch mắt võng lại là hiệu lệnh bắt buộc phải tuân thủ. Việc dừng xe trên phần vạch mắt võng này không chỉ gây cản trở giao thông mà còn có thể bị lực lượng chức năng xử phạt theo quy định.

Theo Sở Xây dựng, hiện toàn thành phố có 794 giao lộ được lắp đặt biển báo “chú ý nhường đường cho xe rẽ phải” tại các vị trí có đèn tín hiệu cho phép xe máy rẽ phải. Đồng thời, có 14 giao lộ được kẻ vạch mắt võng để tổ chức làn rẽ phải liên tục, một giải pháp kỹ thuật nhằm giảm áp lực ùn tắc tại các nút giao trọng điểm.