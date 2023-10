Nỗi lo bữa ăn bán trú: Cần có các cuộc kiểm tra đột xuất

Chấn chỉnh an toàn thực phẩm trong trường học

Chiều qua 30.10, UBND TP.Thủ Đức (TP.HCM) ban hành công văn chấn chỉnh an toàn thực phẩm trong trường học, đề nghị Phòng GD-ĐT và các ngành liên quan khẩn trương thực hiện, nhằm tăng cường đảm bảo sức khỏe cho các học sinh, trước vấn đề báo chí phản ánh nỗi lo lắng của phụ huynh về suất ăn bán trú của con ở trường.

UBND TP.Thủ Đức đề nghị Phòng GD-ĐT TP.Thủ Đức khẩn trương chỉ đạo các trường có bếp ăn tập thể và căn tin chủ động thường xuyên tự kiểm tra công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại trường, thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn thực phẩm. Chỉ đạo các trường trong diện quản lý phối hợp tốt với các đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm, thực hiện nghiêm hướng dẫn của các đoàn kiểm tra. Đồng thời, Phòng GD-ĐT phải báo cáo kết quả đảm bảo an toàn thực phẩm tại trường học trên địa bàn về cho thường trực UBND TP.Thủ Đức và Sở GD-ĐT theo quy định.