Nơi nhân dân tìm đến khi cần hiểu đúng sự thật

Dự buổi lễ có Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết; Bí thư Trung ương Đảng, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh; Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Hải Phòng Lê Ngọc Châu; Tổng biên tập Báo Nhân dân, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh; các Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các nhà báo lão thành, lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, đại diện các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại lễ trao giải Ảnh: Tuấn Minh

Năm nay, Ban tổ chức đã lựa chọn vinh danh 123 tác phẩm báo chí xuất sắc nhất, gồm 11 giải A, 26 giải B, 50 giải C và 36 giải khuyến khích. Đây là những tác phẩm tiêu biểu phản ánh sinh động hơi thở cuộc sống, thể hiện bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm xã hội và sự dấn thân của đội ngũ những người làm báo.

Trong đó, tác giả Vũ Thị Thơ (bút danh Vũ Thơ, Minh Anh, Thái Bình) và nhóm tác giả gồm Lê Đình Tuyển (Đình Tuyển), Lê Văn Hiệp (Lê Hiệp), Liêu Hữu Tài, Lâm Tấn Nhựt và Hoàng Ngọc Thiên Ý của Báo Thanh Niên vinh dự được Hội đồng Giải Báo chí quốc gia trao giải khuyến khích.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định trong suốt chiều dài lịch sử cách mạng, báo chí luôn đồng hành cùng sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trở thành lực lượng tiên phong trên mặt trận tư tưởng - văn hóa của Đảng.

Theo Chủ tịch Quốc hội, báo chí đã góp phần quan trọng trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tích cực tham gia phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đồng thời phát hiện, lan tỏa những tấm gương người tốt, việc tốt và các giá trị nhân văn trong xã hội.

Nhà báo Vũ Thơ Báo Thanh Niên nhận giải khuyến khích Ảnh: Tuấn Minh

Đánh giá về chặng đường 20 năm của Giải Báo chí quốc gia, Chủ tịch Quốc hội cho rằng giải thưởng đã khẳng định vị thế là giải thưởng nghề nghiệp danh giá nhất của giới báo chí Việt Nam. Đây không chỉ là sự ghi nhận những tác phẩm xuất sắc mà còn là sự tôn vinh bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội và niềm tin mà nhân dân dành cho những người làm báo.

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ và thách thức đan xen, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu báo chí tiếp tục tiên phong đổi mới để đáp ứng yêu cầu của thời đại. Ông nhấn mạnh những người làm báo không được quên các giá trị cốt lõi của báo chí cách mạng là lòng trung thành với Đảng, với Tổ quốc, sự gắn bó mật thiết với nhân dân và luôn đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết.

Đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội nhắc lại yêu cầu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về vai trò của báo chí trong xã hội hiện đại: Báo chí phải là nơi nhân dân tìm đến khi cần hiểu đúng sự thật. Người dân không chỉ cần biết điều gì đã xảy ra mà còn cần được lý giải nguyên nhân, tác động, trách nhiệm và các giải pháp liên quan.

"Ở đâu xuất hiện luận điệu xuyên tạc, phản động, ở đó có báo chí phản bác đanh thép; nơi nào có thông tin sai lệch, nơi đó có báo chí nói lên sự thật, củng cố niềm tin", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Bên cạnh yêu cầu nâng cao chất lượng tuyên truyền, lan tỏa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị đội ngũ nhà báo không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, giữ gìn đạo đức nghề nghiệp, nâng cao trình độ chuyên môn và làm chủ công nghệ để thích ứng với môi trường truyền thông số đang thay đổi nhanh chóng.

Khẳng định niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với báo chí cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ kỳ vọng đội ngũ người làm báo sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, dùng ngòi bút sắc bén để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân và góp phần xây dựng đất nước phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới.

Tại lễ bế mạc Hội Báo toàn quốc 2026 diễn ra chiều 21.6 tại Hải Phòng, Liên Chi hội Nhà báo Báo Thanh Niên đã để lại nhiều dấu ấn khi được Hội Nhà báo Việt Nam trao bằng khen, cờ thi đua dành cho tập thể hội xuất sắc. Ở hệ thống giải thưởng của hội báo, Báo Thanh Niên đoạt giải B hạng mục "Gian trưng bày ấn tượng đặc sắc". Đồng thời, sản phẩm infographic báo điện tử "Lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2026 - 2031" của nhóm tác giả Lê Hiệp, Kim Ngân, Hữu Tài, Thiên Ý, Lâm Nhựt, Duy Quang đoạt giải C hạng mục "Sản phẩm báo chí ấn tượng đặc sắc". Hội Báo toàn quốc 2026 quy tụ hàng trăm cơ quan báo chí trên cả nước. Theo Ban tổ chức, sự kiện đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, tiếp tục khẳng định vai trò là ngày hội lớn của những người làm báo Việt Nam.

Lời cảm ơn nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21.6.2026 Nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21.6.1925 - 21.6.2026), Báo Thanh Niên đã nhận được rất nhiều lời chúc mừng, hoa... của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Bí thư Trung ương Đoàn, các cơ quan bộ, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp... cùng đông đảo bạn đọc trong và ngoài nước. Báo Thanh Niên xin trân trọng cảm ơn và cam kết không ngừng nỗ lực nâng cao bản lĩnh chính trị, đảm bảo chất lượng công tác nội dung ngày càng tốt hơn, xứng đáng với sự tin cậy của bạn đọc; luôn phục vụ Tổ quốc, phụng sự bạn đọc bằng ngòi bút trung thực, bản lĩnh, trách nhiệm với tinh thần "Hào hiệp - Tử tế - Nhân văn - Tin cậy" Thanh Niên



