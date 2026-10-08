Nông dân Cà Mau lo đầu ra nông sản, kiến nghị tháo gỡ rào cản vốn xanh

Ngày 8.10, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với nông dân năm 2026, với chủ đề "Phát triển người nông dân Cà Mau chuyên nghiệp, xây dựng nông thôn hiện đại và đáng sống".

Phát biểu khai mạc, ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đánh giá cao nỗ lực chuyển từ tư duy sản xuất sang kinh tế nông nghiệp của bà con. Tuy nhiên, sản xuất nhỏ lẻ, thiếu liên kết, khó tiếp cận vốn, đất đai cùng tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, sạt lở vẫn là những hạn chế cần tháo gỡ.

Ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, phát biểu khai mạc hội nghị đối thoại ẢNH: G.B

Ông Ngời yêu cầu các sở, ngành trả lời thẳng, đúng trọng tâm, với tinh thần "nghe để giải quyết", hướng tới xây dựng lực lượng nông dân có kiến thức và khát vọng làm giàu.

Tháo gỡ khó khăn khi nông dân tiếp cận vốn

Nông dân Nguyễn Hoàng Quốc, ở xã Long Điền, kiến nghị làm rõ thủ tục tiếp cận "tín dụng xanh" và giải pháp đơn giản hóa quy trình vay vốn không có tài sản bảo đảm.

Trả lời tại hội nghị, đại diện Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 15 cho biết tín dụng xanh ưu tiên nguồn vốn cho các dự án bảo vệ môi trường, song người vay vẫn phải đáp ứng những điều kiện cốt lõi.

Nông dân nêu kiến nghị tại hội nghị đối thoại với Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, nơi bà con đặt vấn đề về tiếp cận vốn và đầu ra nông sản ẢNH: G.B

Về vướng mắc tài sản thế chấp, đại diện ngân hàng thông tin các mức cho vay không có tài sản bảo đảm theo chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn đã được nâng lên. Cá nhân, hộ gia đình được vay tối đa 300 triệu đồng; tổ hợp tác, hộ kinh doanh tối đa 500 triệu đồng; hợp tác xã tối đa 5 tỉ đồng. Với các dự án liên kết, ứng dụng công nghệ cao, mức cho vay có thể lên đến 70 - 80% giá trị dự án, tùy trường hợp.

Đối với khoản vay có giá trị nhỏ, hạn mức là không quá 200 triệu đồng tại quỹ tín dụng nhân dân và không quá 400 triệu đồng tại các tổ chức tín dụng khác.

Theo đại diện Ngân hàng Nhà nước, các khoản vay có giá trị nhỏ được đơn giản hóa hồ sơ, không bắt buộc khách hàng cung cấp phương án sử dụng vốn và tài liệu chứng minh khả năng tài chính. Người vay vẫn phải đáp ứng các điều kiện vay vốn áp dụng.

Tìm đầu ra cho tôm, cua, lúa gạo, muối

Nông dân Nguyễn Thanh Tòng, ở xã Hòa Bình, bày tỏ trăn trở về đầu ra cho 4 sản phẩm chủ lực là tôm, cua, lúa gạo và muối. Tỷ lệ chế biến sâu còn thấp, việc tiêu thụ phụ thuộc thương lái là những vấn đề ông đặt ra tại hội nghị.

Nông dân Nguyễn Thanh Tòng bày tỏ trăn trở về đầu ra cho 4 sản phẩm chủ lực là tôm, cua, lúa gạo và muối ẢNH: G.B

Trả lời nội dung này, ông Dương Vũ Nam, Phó giám đốc Sở Công thương, cho biết tỉnh đang chuyển sang "sản xuất theo nhu cầu thị trường" để tổ chức lại chuỗi giá trị.

Theo ông Nam, Cà Mau ưu tiên thu hút đầu tư, khuyến khích doanh nghiệp đổi mới công nghệ chế biến sâu, hỗ trợ vốn nâng cấp máy móc và chuyển giao khoa học kỹ thuật. Đây là nền tảng để xây dựng liên kết bền vững giữa doanh nghiệp chế biến, hợp tác xã và nông dân.

Ông Nam cho rằng thực hiện tốt liên kết sẽ giúp bảo đảm đầu ra, nâng giá trị nông sản cho bà con.

Tại hội nghị, các đại biểu nông dân còn đặt câu hỏi về hạ tầng giao thông, thủy lợi và chính sách phát triển sản phẩm OCOP. Đại diện Sở NN-MT cùng các sở, ngành liên quan trực tiếp giải đáp, đưa ra các giải pháp tháo gỡ.