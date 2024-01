Nông dân lo lắng mất cả tỉ khi cơ sở mua cà phê nói phá sản: Công an nhanh chóng điều tra

Người dân lo lắng

Ngày 18.1, trao đổi với PV Thanh Niên, ông L.V.X (ngụ H.Tuy Đức, Đắk Nông) cho biết ông ký gửi hơn 4 tấn cà phê nhân và 4 tấn hồ tiêu khô cho Công ty TNHH MTV Cà phê Đức Hoàng (viết tắt Công ty Đức Hoàng), trụ sở ở xã Quảng Tân, H.Tuy Đức.

Theo ông X., vì gia đình không có kho chứa nên lưu trữ tại kho của công ty này, với mục đích cuối năm bán lấy tiền trả nợ ngân hàng. "Giờ lâm vào cảnh này thật sự không biết cuộc sống của gia đình tôi sẽ ra sao nữa, tết lại đến cận kề...", ông X. buồn bã.

Thông tin từ cơ quan công an cơ sở thu mua cà phê tuyên bố phá sản C.T.V.

Tương tự, ông N.C.H (cũng ngụ H.Tuy Đức) cho biết, Công ty Đức Hoàng chốt mua 3 tấn cà phê của ông nhưng chỉ mới trả 66 triệu đồng. "Giờ họ thông báo phá sản thì biết bao giờ tôi mới lấy được số tiền còn lại?", ông H. ngao ngán.

Trong khi đó, theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, sau khi tiếp nhận tin báo của người dân, Công an H.Tuy Đức đã nhanh chóng vào cuộc xác minh làm rõ vụ việc.

Theo Công an H.Tuy Đức, nhiều hộ nông dân có nông sản là cà phê, hồ tiêu bán theo hình thức ký gửi cho Công ty Đức Hoàng đã đến trụ sở của công ty này để đề nghị được thanh toán tiền.

Hiện cà phê nhân có giá trên dưới 70 triệu đồng/tấn, việc cơ sở thu mua tuyên bố phá sản càng khiến người nông dân lo lắng XUÂN LÂM

Bước đầu, Công an H.Tuy Đức xác định hiện có khoảng 100 hộ dân trên địa bàn xã Quảng Tân ký gửi khoảng 94 tấn cà phê nhân và 66 tấn hồ tiêu khô, cho công ty Đức Hoàng với tổng giá trị của số nông sản này khoảng 14 tỉ đồng. Ngoài ra, Công ty Đức Hoàng còn nợ 3 đại lý kinh doanh nông sản, phân bón trên địa bàn TP.Gia Nghĩa và H.Đắk R'lấp (Đắk Nông) với số tiền khoảng 4,2 tỉ đồng.

Cũng theo công an H.Tuy Đức thì bước đầu công ty Đức Hoàng tuyên bố phá sản. Hiện Công an H.Tuy Đức đang tiếp tục xác minh, làm rõ sự việc.

Công an vào cuộc điều tra

Theo Công an tỉnh Đắk Nông, ngoài sự việc nêu trên, trên địa bàn H.Krông Nô cũng vừa xảy ra trường hợp hàng chục người dân ở xã Tân Thành (H.Krông Nô) đến cơ sở thu mua cà phê của bà M. (trụ sở ở xã Tân Thành), để đòi nợ trước việc người dân đã ký gửi cà phê tại cơ sở này. Tuy nhiên, hiện bà M. tuyên bố vỡ nợ, mất khả năng thanh toán khoảng 24 tỉ đồng.

Công an làm việc với bà T.T.M, chủ cơ sở thu mua cà phê tuyên bố phá sản ở H.Krông Nô CÔNG AN TỈNH ĐẮK NÔNG

Ngay sau khi nắm bắt các sự việc trên, lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Nông đã chỉ đạo Công an H.Krông Nô và Công an H.Tuy Đức phối hợp với chính quyền địa phương nhanh chóng ổn định tình hình, yêu cầu người dân giữ bình tĩnh để giải quyết vụ việc; đồng thời tuyên truyền, không để xảy ra các sự việc mất an ninh trật tự như xô xát, bắt giữ người trái pháp luật.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh Đắk Nông chủ động triển khai các biện pháp để điều tra, xác minh, xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm pháp luật hình sự nếu có, đồng thời chỉ đạo lực lượng công an cơ sở phối hợp với chính quyền địa phương rà soát, đánh giá năng lực hoạt động của các đại lý, chủ cơ sở thu mua nông sản. Kịp thời phát hiện các đại lý, cơ sở thu mua nông sản tiềm ẩn nguy cơ phá sản hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật để có biện pháp xử nghiêm.