Đổi đời nhờ chuyển đổi cây trồng, vật nuôi

Nhìn những ao nuôi tôm trải dài trên đất sản xuất của gia đình ông Tăng Văn Xúa (69 tuổi, ngụ khu vực Cảng Buối, phường Khánh Hòa, TP.Cần Thơ), ít ai nghĩ nơi đây từng là ruộng lúa nhiễm phèn, nhiễm mặn.

Mô hình nuôi tôm mang lại lợi nhuận bình quân từ 2 - 4 tỉ đồng mỗi năm cho gia đình ông Tăng Văn Xúa ẢNH: DUY TÂN

Ông Xua kể, gần 30 năm trước, vùng đất này chịu cảnh 6 tháng mặn, 6 tháng ngọt, lúa xèo xèo không hạt. Người dân cố bám ruộng nhưng năng suất rất thấp, mỗi công chỉ thu khoảng 200 kg lúa. Năm 1999, ông mạnh dạn chuyển 1.000 m2 đất lúa sang nuôi tôm thử nghiệm.

Không có một công thức chắc chắn trong tay, ông bắt đầu vụ nuôi đầu tiên với tâm thế vừa làm vừa dò đường. Kết quả ngoài mong đợi, với khoảng 400 kg tôm sú. Thời điểm đó, tôm loại 30 con/kg có giá khoảng 176.000 đồng/kg. Nhận thấy hiệu quả kinh tế vượt trội so với trồng lúa, ông bắt đầu tìm hiểu kỹ thuật từ cán bộ khuyến nông, các công ty thức ăn và tích lũy kinh nghiệm qua từng vụ.

Năm 2000, diện tích nuôi tôm tăng lên 4 ha, đến năm 2011 tăng lên 6 ha. Qua nhiều năm cải tạo, mở rộng sản xuất, đến nay, gia đình ông có khoảng 13 ha ao nuôi. Từ những thửa ruộng cho năng suất thấp, một vùng ao nuôi dần hình thành.

Đầu tư công nghệ vào mô hình nuôi tôm

Từng trải qua nhiều vụ nuôi theo phương thức truyền thống, ông Xúa nhận ra chỉ dựa vào kinh nghiệm sẽ khó kiểm soát những rủi ro từ thời tiết và môi trường.

Năm 2016, ông bắt đầu chuyển từ tôm sú sang tôm thẻ chân trắng, đồng thời đầu tư theo hướng công nghệ cao. Hệ thống ao được thiết kế lại, nhiều ao được lót bạt. Máy quạt nước, thiết bị cung cấp oxy, hệ thống siphon đáy, thiết bị cho ăn và các giải pháp xử lý vi sinh được đưa vào quy trình. Mỗi ao rộng khoảng 1.000 - 2.600 m2, vốn đầu tư hoàn chỉnh có thể lên đến 500 triệu đồng.

Ông Xúa hiện có khoảng 13 ha diện tích nuôi tôm. Hệ thống ao lắng, ao xử lý giúp chủ động nguồn nước ẢNH: DUY TÂN

Đặc biệt, ông Xúa chú trọng xây dựng hệ thống ao lắng, ao xử lý nhằm chủ động nguồn nước trước khi đưa vào ao nuôi. Cá rô phi được thả trong một số ao xử lý để tận dụng thức ăn dư thừa, chất hữu cơ, góp phần cải thiện chất lượng nước. Khi cải tạo ao, cá được thu hoạch bán, tạo thêm nguồn thu. Có năm gia đình thu hàng chục tấn cá rô phi, giúp tiết kiệm khoảng 100 triệu đồng chi phí xử lý môi trường nước.

Không chạy theo mật độ hay sản lượng, ông Xúa điều chỉnh phù hợp với điều kiện thời tiết. Mùa nghịch, mật độ thả khoảng 100 - 120 con/m2; mùa thuận từ 150 - 200 con/m2. Sau khoảng 2 tháng, tôm được thu tỉa và tiếp tục thu hoạch đến tháng thứ 4. Một ao rộng 1.000 m2 có thể đạt sản lượng 3 - 5 tấn/vụ.

Trong suốt quá trình nuôi, việc cho ăn được ông đặc biệt chú ý. Thức ăn dư thừa không chỉ làm tăng chi phí mà còn tác động trực tiếp đến môi trường nước. Vì vậy, lượng thức ăn phải điều chỉnh theo sức ăn thực tế của tôm và diễn biến thời tiết. Sau những trận mưa lớn, các yếu tố môi trường thay đổi, tôm thường giảm bắt mồi. Khi đó, ông giảm lượng thức ăn, thậm chí có thể bỏ một cữ.

Kinh nghiệm gần 30 năm giúp ông Xúa hình thành cách tính thời điểm thả nuôi. Theo ông, vụ thuận thường bắt đầu từ tháng 1 - 5; từ tháng 6 trở đi có thể bước vào vụ nghịch, tùy điều kiện từng năm. Vụ nghịch thường có nguồn cung giảm, giá bán có thời điểm tốt hơn nhưng đòi hỏi người nuôi kiểm soát môi trường chặt chẽ.

Gia đình ông còn áp dụng quy trình nuôi đạt chứng nhận ASC. Nhờ đáp ứng yêu cầu thị trường, sản phẩm có thời điểm được doanh nghiệp thu mua cao hơn giá thị trường khoảng 2.000 đồng/kg. Theo ông Xúa, hoạt động nuôi tôm giúp ông thu lãi bình quân 2 - 4 tỉ đồng/năm.

Không chỉ nuôi tôm, ông còn kinh doanh thức ăn, tôm giống và thuốc thủy sản. Tổng lợi nhuận từ sản xuất và kinh doanh các mặt hàng liên quan đến con tôm, theo ông, đạt khoảng 9 tỉ đồng/năm.

Giúp nông dân cùng làm giàu

Từ hiệu quả mô hình của gia đình, ông Xúa nhận thấy nhiều hộ dân trong vùng có đất nhưng thiếu vốn, kỹ thuật và điều kiện đầu tư ao nuôi. Vì vậy, ông chủ động hỗ trợ vốn, con giống, hướng dẫn kỹ thuật và dựng ao bạt để bà con chuyển đổi sản xuất. Đến nay, hơn 50 hộ đã được ông hỗ trợ phát triển nghề nuôi tôm.

Gia đình ông Xúa áp dụng quy trình nuôi tôm theo tiêu chuẩn ASC ẢNH: DUY TÂN

Gia đình ông cũng tạo việc làm thường xuyên cho hàng chục lao động địa phương. Ngoài ra, mỗi năm ông đóng góp hàng chục triệu đồng xây dựng đường bê tông, vận động làm cầu, nạo vét kênh mương nội đồng. "Mình thấy bà con có đất nhưng thiếu vốn, thiếu kỹ thuật thì giúp lên ao bạt làm ăn. Giờ thấy nhà cửa họ cất khang trang, con cái học hành đàng hoàng, tôi mừng lắm", ông Xúa chia sẻ.

Gần 30 năm nhìn lại, ông cho rằng quyết định quan trọng nhất là mạnh dạn chuyển đổi khi cây lúa không còn phù hợp. Từ diện tích thử nghiệm nhỏ, ông từng bước mở rộng quy mô, thay đổi đối tượng nuôi và đầu tư công nghệ để nâng cao hiệu quả sản xuất.

Năm 2026, ông Xúa là một trong 96 nhà nông tiêu biểu được bình chọn danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm đổi mới" .