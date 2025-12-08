Nóng: FPT Play sở hữu bản quyền phát sóng Ngoại hạng Anh tại Việt Nam, khán giả hết lo âu

Người hâm mộ không bị gián đoạn theo dõi Ngoại hạng Anh

Sau khi K+ thông báo chính thức dừng phát sóng từ ngày 1.1.2026, trong đó bao gồm các trận đấu trong khuôn khổ Ngoại hạng Anh do đơn vị này nắm giữ bản quyền; người hâm mộ không khỏi băn khoăn về kênh sẽ thay K+ phát sóng các trận đấu thuộc giải vô địch các CLB hấp dẫn bậc nhất thế giới này.

Đến hôm nay (8.12), FPT Play vừa công bố trở thành đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng và truyền thông giải Ngoại hạng Anh (Premier League) tại Việt Nam, thời điểm bắt đầu từ ngày 1.1.2026. Thời hạn bản quyền kéo dài từ giữa mùa giải 2025-2026 đến hết mùa giải 2030-2031.

FPT chính thức sở hữu bản quyền phát sóng Ngoại hạng Anh ở Việt Nam ẢNH: FPT PLAY

Theo thông cáo từ FPT Play, người hâm mộ giải Ngoại hạng Anh tại Việt Nam sẽ tiếp tục được theo dõi các trận đấu với gần 200 trận trong phần còn lại của mùa giải 2025-2026 và khoảng 1.900 trận trong 5 mùa tiếp theo, từ 2026-2027 đến 2030-2031. Các trận đấu dự kiến được phát sóng trên nhiều nền tảng, kèm bình luận Tiếng Việt.

FPT Play cho biết thương vụ này được thực hiện thông qua hợp tác với Jasmine International Public Company Limited (JAS) và Monomax - các đơn vị sở hữu bản quyền giải Ngoại hạng Anh tại thị trường Thái Lan, Lào, Campuchia và Việt Nam. Đây là nội dung được FPT Play nêu trong thông cáo báo chí gửi đến các cơ quan truyền thông.

Nâng cao trải nghiệm xem bóng đá của khán giả Việt Nam

Chia sẻ với báo chí, ông Hoàng Việt Anh - Chủ tịch HĐQT FPT Telecom - cho biết: "Ngoại hạng Anh là một trong số ít các giải đấu bóng đá có mặt từ rất sớm và có sức ảnh hưởng lớn tại Việt Nam. Với lợi thế về hạ tầng phát sóng và nền tảng công nghệ, FPT Play hướng tới việc nâng cao trải nghiệm xem bóng đá của khán giả trong nước".

Đáng chú ý, việc FPT Play sở hữu bản quyền Ngoại hạng Anh được công bố trong bối cảnh CLB Chelsea thiết lập quan hệ hợp tác toàn cầu với Tập đoàn FPT vào tháng 4.2025.

Bên cạnh việc phát sóng các trận đấu, FPT Play đang lên kế hoạch triển khai thêm các tính năng như cá nhân hóa trải nghiệm người xem, hiển thị huy hiệu CLB yêu thích và một số tính năng xem lại nhanh các tình huống trong trận.

Ngoại hạng Anh là giải đấu các CLB được yêu thích nhất ở Việt Nam ẢNH: REUTERS

Đối với gói dịch vụ, FPT Play thông báo ra mắt các gói xem Ngoại hạng Anh với mức giá ưu đãi từ 100.000 đồng/tháng cho các gói VVIP và từ 59.000 đồng/tháng đối với gói Combo tích hợp. Mức giá và thời điểm áp dụng được đơn vị này nêu rõ là từ ngày 1.1.2026.

FPT Play cũng cho biết khách hàng có thể đăng ký các gói dịch vụ thông qua ứng dụng FPT Play, website fptplay.vn và website fpt.vn. Các ưu đãi kèm theo gồm chương trình tặng thêm 1 tháng xem miễn phí và cơ hội nhận vé du lịch xem trực tiếp giải đấu tại Anh trong dịp 30.4.2026.

Trước đó, FPT Play từng công bố sở hữu bản quyền nhiều giải đấu lớn khác như FIFA Club World Cup 2025™, các giải thuộc Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA), Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), NBA, eSports World Cup... Việc sở hữu bản quyền Ngoại hạng Anh được xem là bước mở rộng danh mục nội dung thể thao theo định hướng mà FPT Play đang theo đuổi.