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Thể thao Bóng đá Việt Nam

Nóng: Suất cuối cùng dự AFF Cup đã có chủ, Timor Leste đấu đội tuyển Việt Nam ngày ra quân

Văn Trình
Văn Trình
09/06/2026 18:04 GMT+7

Tối 9.6, dù gặp đôi chút khó khăn ở trận lượt về nhưng Timor Leste đã có màn ngược ấn tượng, đánh bại Brunei 3-1 để trở thành đội cuối cùng góp mặt vòng bảng AFF Cup 2026.

Đội tuyển Timor Leste bước vào trận lượt về play-off với lợi thế rất lớn sau khi tạo ra khoảng cách 3 bàn trước Brunei. Kết quả đó không chỉ giúp thầy trò HLV José Pedro tiến gần tấm vé góp mặt ở vòng bảng AFF Cup 2026, mà còn cho phép họ chủ động hơn về mặt chiến thuật ở trận lượt về.

Dù không được thi đấu trên sân nhà do chưa có sân đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, phải thi đấu tại địa điểm trung lập (ở Malaysia) nhưng Timor Leste vẫn được đánh giá cao hơn. Họ cũng cho thấy quyết tâm rất lớn ở trận đấu này khi gần như giữ nguyên đội hình ra sân, với nhiều cầu thủ nổi bật như Luis Figo, Gomes hay Gostavo.

Nóng: Suất cuối cùng dự AFF Cup đã có chủ, Timor Leste đấu đội tuyển Việt Nam ngày ra quân- Ảnh 1.

Đội tuyển Timor Leste nắm lợi thế lớn trước khi trận lượt về diễn ra

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Đội tuyển Timor Leste ngược dòng thành công 

Nhưng khác với sự áp đảo ở trận lượt đi, đội tuyển Timor Leste bất ngờ gặp khó khăn ở hiệp 1 trận lượt về khi sân Kuala Lumpur xuất hiện mưa lớn. Việc mặt sân đọng nước khiến lối chơi tốc độ, dựa nhiều vào hai hành lang cánh của HLV José Pedro Alves Salazar xây dựng không thể phát huy hiệu quả. Suốt 45 phút, Timor Leste có 4 lần dứt điểm nhưng bóng đều đi thiếu chính xác. Cơ hội nguy hiểm nhất mà họ tạo ra đến ở phút 14, khi Luis Figo thoát xuống thông minh, đối mặt với thủ thành của Brunei. Đáng tiếc, trong khoảnh khắc quyết định anh lại trượt chân, bỏ lỡ cơ hội dứt điểm.

Bên kia chiến tuyến, đội tuyển Brunei chơi đầy nỗ lực. Trái ngược với lối đá nhạt nhòa trận lượt đi, các học trò của HLV Fabio Joaquim nhập cuộc đầy chủ động, kiểm soát rất tốt khu vực giữa sân. Sau nhiều nỗ lực tấn công, phút 43, đội tuyển Brunei cũng tìm được bàn mở tỷ số với cú đá đẹp mắt của đội trưởng Azwan.

Nóng: Suất cuối cùng dự AFF Cup đã có chủ, Timor Leste đấu đội tuyển Việt Nam ngày ra quân- Ảnh 2.

Azwan bất ngờ đưa đội tuyển Brunei dẫn trước sau hiệp 1

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Sang hiệp 2, đội tuyển Timor Leste đẩy cao nhịp độ trận đấu và nhanh chóng lấy lại thế trận. Chỉ mất 10 phút khi hiệp đấu bắt đầu, tiền đạo chơi cao nhất trên hàng công của Timor Leste ở trận này là Zion Cruz đánh đầu cận thành, quân bình tỷ số 1-1. Đến phút 62, Claudio Osorio tận dụng pha bóng lộn xộn trong vòng cấm, tung cú đá cực mạnh giúp Timor Leste dẫn ngược 2-1.

Có liên tiếp 2 bàn thắng, đội tuyển Timor Leste vẫn là đội chơi tốt hơn. Trong khoảng 30 phút cuối trận, các học trò của HLV José Pedro tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn, khiến khung thành Brunei liên tục chao đảo. Phút 80, Oatnasio dứt điểm đẹp mắt, ấn định trận thắng 3-1 cho đội tuyển Timor Leste.

Nóng: Suất cuối cùng dự AFF Cup đã có chủ, Timor Leste đấu đội tuyển Việt Nam ngày ra quân- Ảnh 3.

Timor Leste có màn ngược dòng ấn tượng ở hiệp 2 để giành vé dự AFF Cup 2026

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Chung cuộc, đội tuyển Timor Leste giành thắng lợi thuyết phục 6-1 trước Burine sau hai lượt đấu. Luis Figo cùng các đồng đội cũng trở thành đội cuối cùng góp mặt ở AFF Cup 2026. Tại giải đấu năm nay, Timor Leste sẽ nằm ở bảng A, cùng đội tuyển Việt Nam, Singapore, Indonesia và Campuchia. 

Đáng chú ý, vào ngày 24.7, Timor Leste cũng chính là đối thủ đầu tiên trong hành trình bảo vệ ngôi vương của thầy trò HLV Kim Sang-sik. 

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