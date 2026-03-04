Nóng: VTV đang đàm phán mua bản quyền phát sóng World Cup 2026 trên lãnh thổ Việt Nam?

Theo cập nhật mới nhất, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) có thể trở thành đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng World Cup 2026 trên lãnh thổ Việt Nam. Số tiền cụ thể của thương vụ chưa được công bố.

Trước đó, bản quyền truyền hình World Cup 2026 trên lãnh thổ Việt Nam được chào bán với mức gần 15 triệu USD, chưa bao gồm thuế và các chi phí kỹ thuật phát sinh. Một số nguồn tin cho biết tổng chi phí có thể lên đến khoảng 17 triệu USD. Việc giá bản quyền tăng mạnh trong bối cảnh thị trường quảng cáo còn nhiều khó khăn khiến quá trình đàm phán kéo dài và chịu nhiều áp lực.

World Cup 2026 diễn ra tại 16 thành phố của 3 quốc gia đồng chủ nhà ẢNH: REUTERS

Nếu VTV mua thành công bản quyền, người hâm mộ trong nước tiếp tục được theo dõi ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh trên sóng truyền hình, nối dài truyền thống hơn 40 năm qua Việt Nam không bỏ lỡ kỳ World Cup nào.

Thể thức mới, số trận World Cup tăng lên 104

World Cup 2026 là kỳ đầu tiên có 48 đội tuyển tham dự, tăng 16 đội so với 7 kỳ gần nhất. Các đội được chia thành 12 bảng, mỗi bảng 4 đội. Hai đội đứng nhất, nhì mỗi bảng cùng 8 đội hạng 3 có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng 32 đội. Từ đây, các đội thi đấu loại trực tiếp cho đến trận chung kết.

Với thể thức mới, World Cup 2026 sẽ có tổng cộng 104 trận đấu, gồm 72 trận vòng bảng, 16 trận vòng 32 đội, 8 trận vòng 16 đội, 4 trận tứ kết, 2 trận bán kết, trận tranh hạng ba và chung kết. Giải kéo dài 39 ngày, nhiều hơn 10 ngày so với World Cup 2022 và dài hơn so với 2 kỳ World Cup 2014, 2018 (32 ngày).

Ý nghĩa đặc biệt của 3 linh vật World Cup 2026

Vòng bảng diễn ra từ 11.6.2026 đến 27.6.2026. Vòng 32 đội từ 28.6.2026 đến 3.7.2026. Vòng 16 đội từ 4.7.2026 đến 7.7.2026. Tứ kết từ 9.7.2026 đến 11.7.2026. Bán kết diễn ra ngày 14.7.2026 và 15.7.2026. Trận tranh hạng ba tổ chức ngày 18.7.2026 và chung kết diễn ra ngày 19.7.2026.

Số trận tối đa một đội tuyển thi đấu nếu vào đến bán kết, bao gồm cả trận tranh hạng ba hoặc chung kết, tăng từ 7 lên 8 trận.

FIFA cũng quy định các CLB phải cho phép cầu thủ trở về tập trung đội tuyển từ ngày 25.5.2026, ngoại trừ những CLB thi đấu các trận chung kết cúp châu lục, với hạn chót là 30.5.2026. Tổng thời gian cầu thủ tham gia World Cup 2026, bao gồm nghỉ ngơi, tập trung và thi đấu, là 56 ngày, tương đương các kỳ World Cup 2010, 2014 và 2018.