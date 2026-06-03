Nóng: Vụ bê bối Liên đoàn Cờ Việt Nam, Tổng thư ký xin nghỉ việc vì sức khỏe

Theo nguồn tin của Thanh Niên, hôm nay (3.6), ông Nguyễn Minh Thắng có đơn xin nghỉ việc gửi đến Ban Chấp hành Liên đoàn Cờ Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Cờ Việt Nam, Văn phòng Liên đoàn Cờ Việt Nam.

Ông Nguyễn Minh Thắng (trái) xin nghỉ việc ở Liên đoàn Cờ Việt Nam từ hôm nay (3.6) ẢNH: LIÊN ĐOÀN CỜ VIỆT NAM

Theo đó, ông Nguyễn Minh Thắng cho biết do cảm thấy mình không còn đủ sức khỏe để đảm nhận các chức vụ tại liên đoàn, vì thế xin nghỉ việc kể từ hôm nay và sẽ bàn giao các công việc trong thời gian sớm nhất.

Ông Nguyễn Minh Thắng là người bị Liên đoàn Cờ vua thế giới (FIDE) nêu đích danh trong văn bản tới Liên đoàn Cờ Việt Nam và Chủ tịch Liên đoàn Cờ Việt Nam Phạm Văn Tiền, yêu cầu phối hợp xác minh những vấn đề liên quan đến 2 khóa đào tạo giáo viên, HLV cờ vua tổ chức tại Hải Phòng (từ 7 - 9.3.2026) và TP.HCM (25 - 27.4.2026). Trong đó văn bản của FIDE có nêu, theo tài liệu ban đầu, nhiều khoản tiền được chuyển vào tài khoản cá nhân mang tên ông Nguyễn Minh Thắng. Ngoài mức học phí công bố 3,5 triệu đồng/người, học viên còn bị yêu cầu nộp thêm tiền để đủ điều kiện nhận chứng chỉ FIDE. Nếu đúng sự thật, FIDE đánh giá đây là vấn đề nghiêm trọng vì khoản thu bổ sung không được thông báo rõ từ đầu và liên quan trực tiếp đến hệ thống chứng chỉ quốc tế.

Ngoài ra, ông Nguyễn Minh Thắng cũng là người được các VĐV nhắc tên trong lùm xùm tuyển chọn đội tuyển cờ vua Việt Nam tham dự Olympiad 2026 thông qua nhóm chat vào ngày cuối tuần. Sự việc khiến 2 kỳ thủ hàng đầu Việt Nam là Phạm Lê Thảo Nguyên và Lương Phương Hạnh bị loại vì đăng ký trễ 3 tiếng đồng hồ. Sự việc tuyển chọn không đúng quy trình trên đã gây bức xúc với không chỉ trong giới chuyên môn mà cả người hâm mộ.







