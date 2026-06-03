Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Các môn khác

Nóng: Vụ bê bối Liên đoàn Cờ Việt Nam, Tổng thư ký xin nghỉ việc vì sức khỏe

Hoàng Lê
Hoàng Lê
03/06/2026 15:57 GMT+7

Phó chủ tịch thường trực kiêm Tổng thư ký, Trưởng ban chuyên môn Liên đoàn Cờ Việt Nam, ông Nguyễn Minh Thắng xin nghỉ việc vì lý do sức khỏe.

Theo nguồn tin của Thanh Niên, hôm nay (3.6), ông Nguyễn Minh Thắng có đơn xin nghỉ việc gửi đến Ban Chấp hành Liên đoàn Cờ Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Cờ Việt Nam, Văn phòng Liên đoàn Cờ Việt Nam. 

Nóng: Vụ bê bối Liên đoàn Cờ Việt Nam, Tổng thư ký xin nghỉ việc vì sức khỏe- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Minh Thắng (trái) xin nghỉ việc ở Liên đoàn Cờ Việt Nam từ hôm nay (3.6)

ẢNH: LIÊN ĐOÀN CỜ VIỆT NAM

Theo đó, ông Nguyễn Minh Thắng cho biết do cảm thấy mình không còn đủ sức khỏe để đảm nhận các chức vụ tại liên đoàn, vì thế xin nghỉ việc kể từ hôm nay và sẽ bàn giao các công việc trong thời gian sớm nhất. 

Ông Nguyễn Minh Thắng là người bị Liên đoàn Cờ vua thế giới (FIDE) nêu đích danh trong văn bản tới Liên đoàn Cờ Việt Nam và Chủ tịch Liên đoàn Cờ Việt Nam Phạm Văn Tiền, yêu cầu phối hợp xác minh những vấn đề liên quan đến 2 khóa đào tạo giáo viên, HLV cờ vua tổ chức tại Hải Phòng (từ 7 - 9.3.2026) và TP.HCM (25 - 27.4.2026). Trong đó văn bản của FIDE có nêu, theo tài liệu ban đầu, nhiều khoản tiền được chuyển vào tài khoản cá nhân mang tên ông Nguyễn Minh Thắng. Ngoài mức học phí công bố 3,5 triệu đồng/người, học viên còn bị yêu cầu nộp thêm tiền để đủ điều kiện nhận chứng chỉ FIDE. Nếu đúng sự thật, FIDE đánh giá đây là vấn đề nghiêm trọng vì khoản thu bổ sung không được thông báo rõ từ đầu và liên quan trực tiếp đến hệ thống chứng chỉ quốc tế.

Ngoài ra, ông Nguyễn Minh Thắng cũng là người được các VĐV nhắc tên trong lùm xùm tuyển chọn đội tuyển cờ vua Việt Nam tham dự Olympiad 2026 thông qua nhóm chat vào ngày cuối tuần. Sự việc khiến 2 kỳ thủ hàng đầu Việt Nam là Phạm Lê Thảo Nguyên và Lương Phương Hạnh bị loại vì đăng ký trễ 3 tiếng đồng hồ. Sự việc tuyển chọn không đúng quy trình trên đã gây bức xúc với không chỉ trong giới chuyên môn mà cả người hâm mộ. 



Tin liên quan

Liên đoàn Quần vợt Việt Nam kiện toàn bộ máy: BLV Vũ Quang Huy làm 'phó tướng'

Liên đoàn Quần vợt Việt Nam kiện toàn bộ máy: BLV Vũ Quang Huy làm 'phó tướng'

Sau khi nhận lời làm Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam, BLV Vũ Quang Huy - Phó tổng giám đốc Truyền hình Cáp Việt Nam vừa nhận thêm chức Phó chủ tịch Liên đoàn Quần vợt Việt Nam.

Lê Tiến Anh trước cơ hội vào bán kết U.14 đơn nam quần vợt Úc mở rộng

Quần vợt Việt Nam xây nền móng cho tương lai

Khám phá thêm chủ đề

Liên đoàn cờ việt nam bê bối Liên đoàn Cờ Việt Nam Tổng thư ký Liên đoàn Cờ Việt Nam Cờ vua Việt Nam
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập thường trực: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận