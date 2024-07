Noo Phước Thịnh chứng tỏ thực lực sau 4 năm im ắng

Dù chiều muộn 28.7 mới bắt đầu nhưng người hâm mộ đã có mặt từ sớm, xếp hàng dài để có cơ hội là những người đầu tiên nhận được quà tặng và chữ ký từ Noo Phước Thịnh.

Theo ghi nhận, Noo’s Fansign tổ chức tại TP.HCM nhưng fan của nam ca sĩ đã đổ dồn từ nhiều tỉnh thành trong cả nước, gần có Bình Dương, Cần Thơ, An Giang, xa hơn có những fan từ Nghệ An, Hà Nội, Nam Định… đến tham dự.

Khi Noo Phước Thịnh xuất hiện tại điểm ký tặng, anh diện trang phục đơn giản và nở nụ cười tươi chào người hâm mộ.

Buổi ký tặng diễn ra trong không khí rộn ràng với những màn "làm khó" idol đầy chiêu trò của FC Noo NSCC

Nam ca sĩ khá bất ngờ khi được tặng nhẫn cầu hôn, bắt ký giấy đăng ký kết hôn, tặng cả thùng bánh kẹo mong thần tượng livestream mukbang hay cao dán cho bớt đau lưng… Buổi fansign cũng gây ấn tượng khi một khán giả có tình trạng sức khỏe đặc biệt khó khăn nhưng vẫn vượt đường xa đến để gặp anh. Đáp lại tình cảm, giọng ca Gạt đi nước mắt bày tỏ: “Cảm ơn em vì đã đến đây, xinh đẹp như thế này. Cảm ơn em rất nhiều vì luôn ủng hộ anh”.

Lúc 20 giờ, đêm diễn 'Noo’s Special Night' bắt đầu trong sự háo hức của người hâm mộ. Sân khấu với sức chứa hơn 1.000 người chật kín với các khán giả đã cháy hết mình trong suốt gần 3 tiếng đồng hồ.

Nam ca sĩ mở đầu show diễn với các bài nhạc nhẹ sâu lắng NSCC

Mở màn, Noo Phước Thịnh xuất hiện bất ngờ từ cuối sân khấu để thể hiện bản mashup gồm một loạt bài hát gắn với tên tuổi, từ những bài hit đầu tay cho đến các ca khúc được yêu thích gần đây như Lặng thầm - Mất em - Rồi Ta Sẽ Ngắm Pháo Hoa Cùng Nhau - Từng quen – Giá như. Đây là thanh xuân của nhiều khán giả, do đó cả sân khấu vỡ òa trong tiếng cổ vũ nam ca sĩ.

Lần trình diễn này cũng đánh dấu lần thứ 2 nam ca sĩ thể hiện bản mashup đã rất thành công này, trước đó là trên sân khấu Làn Sóng Xanh với 26 triệu view, Top 1 Trending Music Youtube nhiều tuần liền.

Noo’s Special Night được chia làm 2 phần, vừa sâu lắng với các bài nhạc nhẹ, và ngày càng được gia nhiệt với những ca khúc sôi động là sở trường của nam ca sĩ. Không khó nhận ra những bản hit như Chạm Khẽ Tim Anh Một Chút Thôi , Những Kẻ Mộng Mơ , Xin Lỗi Em , Em Đã Thương Người Ta Hơn Anh … khi được khán giả đồng thanh hòa giọng.

Đặc biệt, Noo Phước Thịnh cũng xin phép được thể hiện ca khúc Tự nguyện nổi tiếng của nhạc sĩ Trương Quốc Khánh để bày tỏ lòng thành kính tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Với chất giọng vang, ấm, tình cảm, Noo Phước Thịnh đã thể hiện bài hát vô cùng cảm xúc, trong mạch câu chuyện thể hiện sự tri ân với đất nước, với khán giả. Tiết mục đã khiến rất nhiều khán giả xúc động.

Trên sân khấu, nam ca sĩ cũng đã rơi nước mắt trên sân khấu khi xem video ghi lại rất nhiều những khoảnh khắc vinh quang trong suốt 15 năm ca hát của anh do các fan tặng cho mình. Có thể nói đây là lần hiếm hoi nam ca sĩ thể hiện cảm xúc như vậy.

4 năm mới ra sản phẩm chính thức, mới làm sân khấu của riêng mình, Noo Phước Thịnh luôn cảm thấy biết ơn khán giả. Anh bày tỏ: “Nhờ mọi người siêng làm mấy clip giựt giựt trên mạng xã hội mà tôi có động lực quay trở lại với âm nhạc”.

Phần 2 sôi động với loạt ca khúc làm nóng không khí. NSCC

Điểm nhấn chính của Noo’s Special Night là sân khấu live đầu tiên của Đùa Anh Đau Đấy - single và MV comeback nam ca sĩ vừa trình làng. Cùng dàn dancer hoành tráng và sân khấu được đầu tư mạnh tay, hiệu ứng pháo lửa mãn nhãn, Noo Phước Thịnh đã mang đến cho khán giả một phiên bản live stage ca khúc mới không thể cháy hơn.

Noo Phước Thịnh tiếp tục chứng tỏ bản lĩnh sân khấu khi 45 phút phần 2 của chương trình là loạt những bài nhạc sôi động đã làm nóng không khí. Những I Don’t Believe In You , I’m Still Loving You , Chợt Thấy Em Khóc , Xa E m, Chờ Ngày Mưa Tan … lần lượt được nam ca sĩ trình diễn cực sung với sự cộng hưởng nhiệt tình từ khán giả.

Vừa hát vừa nhảy nhưng Noo Phước Thịnh vẫn giữ cột hơi vững vàng, trong khi vũ đạo của nam ca sĩ cũng vô cùng máu lửa. Qua đó có thể thấy Noo Phước Thịnh vừa có thực lực giọng hát, vừa mạnh ở mảng trình diễn cùng vũ đoàn, góp phần lý giải cho sức nóng khi trở lại của mình.

Cũng trong sự kiện, nam ca sĩ tiết lộ sau Noo’s Special Night mình sẽ tiếp tục cho ra mắt nhiều dự án âm nhạc hấp dẫn trong thời gian tới.