Văn hóa

Noo Phước Thịnh gia nhập đường đua âm nhạc tháng 6

Lạc Xuân
02/06/2026 06:00 GMT+7

Sau thời gian im ắng, ca sĩ Noo Phước Thịnh đánh dấu sự trở lại đường đua âm nhạc với EP Nhấc máy, dự kiến phát hành vào tối 2.6. Đây được xem là dự án chính của nam ca sĩ trong năm 2026.

Trong lần trở lại, Noo Phước Thịnh đầu tư thực hiện một EP gồm 4 track mang concept xuyên suốt, xoay quanh những cuộc gọi và chiếc điện thoại. Dự án gồm phần mở đầu Prologue: Incoming Call… cùng 3 ca khúc chính Nhấc máy, Cuộc gọi cuối Gọi cho anh. Tiết lộ về dự án này, nam ca sĩ cho hay: "Thể loại âm nhạc trong EP không quá xa lạ, nhưng lại rất mới với Noo. Màu sắc âm nhạc mà các bạn trẻ định hình chỉ có thể nghe và cảm nhận, khó diễn tả thành lời cụ thể. Noo chỉ biết là khi bước vào phòng thu, mình phải thử những thứ chưa từng thử, làm những thứ chưa từng làm".

Noo Phước Thịnh gia nhập đường đua âm nhạc tháng 6- Ảnh 1.

Noo Phước Thịnh trở lại với nhiều sự mới mẻ cả trong âm nhạc lẫn hình ảnh

Ảnh: NVCC

Toàn bộ phần sáng tác do MiQ và Soulient, hai thành viên của Catchellers thực hiện. Trong khi đó, nhóm DTAP đảm nhận vai trò sản xuất âm nhạc. Đặc biệt, trong EP lần này, "em xinh" 52Hz sẽ góp mặt trong ca khúc Cuộc gọi cuối. Sự kết hợp giữa Noo Phước Thịnh và những nghệ sĩ trẻ hứa hẹn mang đến một màu sắc âm nhạc mới mẻ, hiện đại nhưng vẫn giữ được tinh thần cảm xúc vốn là dấu ấn quen thuộc của nam ca sĩ suốt nhiều năm qua.

Cùng với việc phát hành nhạc, Noo Phước Thịnh cũng cho thấy quyết tâm quay trở lại mạnh mẽ với loạt hoạt động dành cho người hâm mộ. Nam ca sĩ tung bộ vật phẩm lưu niệm (merchandise) phiên bản giới hạn. Kèm theo đó là việc tổ chức 2 buổi ra mắt MV riêng tư tại TP.HCM và Hà Nội, để người hâm mộ cùng xem toàn bộ 3 MV của EP, đồng thời triển khai hoạt động fan call, livestream trò chuyện cùng khán giả.

Noo Phước Thịnh bức xúc vì bị giả mạo phát ngôn liên quan đến Miu Lê

Noo Phước Thịnh lên tiếng phủ nhận đoạn video lan truyền trên mạng xã hội có nội dung nói về Miu Lê, khẳng định đây là sản phẩm cắt ghép bằng công nghệ AI. Nam ca sĩ đồng thời cảnh báo fanpage đăng tải clip có dấu hiệu lừa đảo, cờ bạc.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập thường trực: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
