Mới đây, NSND Bạch Tuyết gây chú ý khi góp mặt trong chương trình Tự hào bản sắc Việt diễn ra tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM) tối 24.11. Đây là hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam, kết nối ba điểm cầu ở phường Sài Gòn, Bình Dương và Vũng Tàu, nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả.

NSND Bạch Tuyết kết hợp cùng ca sĩ Hoàng Dũng trên sân khấu chương trình nghệ thuật Tự hào bản sắc Việt Ảnh: Thái Thắng

Trên sân khấu Tự hào bản sắc Việt, NSND Bạch Tuyết kết hợp cùng ca sĩ Hoàng Dũng trong ca khúc Về nghe mẹ ru, gợi nhắc về tình cảm gia đình và ký ức văn hóa Việt. Đáng chú ý, khi đang di chuyển, giọng ca cải lương bất ngờ gặp sự cố vấp ngã, khiến nhiều người lo lắng. Sau đó, ca sĩ Hoàng Dũng khéo léo đỡ bậc tiền bối đứng dậy. Cả hai tiếp tục hoàn thành màn biểu diễn trong sự cổ vũ của khán giả.

Chia sẻ gây chú ý của NSND Bạch Tuyết sau sự cố

Trên trang cá nhân, NSND Bạch Tuyết vừa đăng tải bài viết chia sẻ về sự cố trong buổi biểu diễn. Giọng ca cải lương cho biết bản thân vẫn bình an, đồng thời tiết lộ thêm: “Sau buổi diễn tối qua, Bạch Tuyết nhận được nhiều cuộc gọi và tin nhắn hỏi thăm từ quý khán giả gần xa và anh chị em đồng nghiệp. Bạch Tuyết xin nhắn để mọi người yên tâm, sức khỏe của Bạch Tuyết hiện vẫn ổn định”.

NSND Bạch Tuyết bộc bạch ở tuổi ngoài 80, được trở lại sân khấu sau một ca đại phẫu là một niềm vui lớn. Bên cạnh đó, nữ nghệ sĩ gạo cội trải lòng: “Được đứng bên Hoàng Dũng trong ngày hội văn hóa và cùng em hát lại Về nghe mẹ ru, ca khúc đã được khán giả thương yêu, với Bạch Tuyết là một phước báu”.

Với NSND Bạch Tuyết, được làm việc cùng những gương mặt trẻ là một niềm hạnh phúc ở tuổi ngoài 80 Ảnh: NVCC

Theo nữ nghệ sĩ cải lương, nhiều năm nay, ê kíp vẫn chăm chút từ bộ trang phục đến đôi giày để bà đi lại vững vàng trên sân khấu. Trong sự kiện tối qua, khi bước qua chỗ nối của phần sân khấu xoay vừa khép lại sau tiết mục trước, NSND Bạch Tuyết do không để ý chỗ nối chưa khớp hẳn nên vướng chân và té. “May có Hoàng Dũng ngay bên cạnh, kịp đỡ Bạch Tuyết đứng dậy để hai cô cháu hát hết bài cùng nhau”, giọng ca cải lương trải lòng.

Cũng trong bài viết, NSND Bạch Tuyết gửi lời cảm ơn Hoàng Dũng vì cái đỡ tay kịp lúc. Đồng thời, nữ nghệ sĩ bộc bạch: “Thương lắm những cuộc gọi, những tin nhắn và lời hỏi thăm mọi người gửi về. Một cô đào hát ngoài 80 mà vẫn được thương nhiều đến vậy, Bạch Tuyết thấy mình thật may mắn”. Trao đổi với chúng tôi, phía NSND Bạch Tuyết cho biết bài đăng là những tâm sự mà nữ nghệ sĩ muốn gửi gắm đến khán giả.

Ở tuổi ngoài 80, NSND Bạch Tuyết vẫn miệt mài với các hoạt động nghệ thuật, từ đó lan tỏa nghệ thuật truyền thống đến với khán giả trẻ. Nữ nghệ sĩ nói việc còn được hiện diện, được lắng nghe và học hỏi, đồng hành cùng những người trẻ là một phước báu lớn đối với đời nghệ sĩ. Bà quan niệm: “Bởi đâu phải ai cũng có đủ nhân duyên để đi một chặng đường dài với nghề, rồi lại được chứng kiến những thế hệ tiếp nối đang mở ra những chân trời mới cho chính nghệ thuật mà mình đã dành cả cuộc đời để yêu thương”.