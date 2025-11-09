Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa

NSND Trung Kiên qua hồi ức những học trò xuất sắc

Nguyên Lê
Nguyên Lê
09/11/2025 06:15 GMT+7

Đêm nhạc tri ân những cống hiến to lớn của người thầy tài hoa GS-NSND Trung Kiên sẽ diễn ra vào tối 16.11 tại Học viện Âm nhạc quốc gia VN, Hà Nội.

Sinh thời, GS-NSND Trung Kiên được đánh giá là một nghệ sĩ toàn tài, giàu tâm huyết trên cả 3 lĩnh vực: đào tạo - nghiên cứu - biểu diễn. Ông là giọng ca hàng đầu của dòng nhạc cách mạng VN với chất giọng nam cao (tenor) hiếm có, sáng, vang, kết hợp giữa kỹ thuật hát chuẩn mực với cảm xúc và phong cách biểu diễn đĩnh đạc, sang trọng; là nhà sư phạm mẫu mực đã đặt nền móng cho ngành đào tạo thanh nhạc VN. "Tên tuổi của thầy gắn liền với sự trưởng thành của nền thanh nhạc VN. Giáo trình thanh nhạc từ trung cấp đến đại học hiện nay của Học viện Âm nhạc quốc gia VN đa số đều do GS-NSND Trung Kiên viết…", TS-NSND Quốc Hưng, Giám đốc Học viện Âm nhạc quốc gia VN, khẳng định.

Trải qua hơn nửa thế kỷ hoạt động nghệ thuật, GS-NSND Trung Kiên đã để lại một di sản quý giá. Đó là những bản thu âm các tác phẩm ông đã thể hiện, những tiết mục biểu diễn mẫu mực cùng những công trình nghiên cứu, hệ thống giáo trình, và hơn hết là những thế hệ học trò tài năng nối nghiệp.

Chương trình được chia làm 3 phần: Nguồn cội của thanh nhạc bác học - Dòng chảy âm nhạc cách mạng - Dòng nhạc lãng mạn và đương đại, được ví như 3 chương hồi ký bằng âm nhạc, tái hiện lại chặng đường hơn nửa thế kỷ làm nghề của người NSND - người thầy đáng kính, bằng các ca khúc gắn liền với tên tuổi của ông như: Chiều hải cảng, Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người, Bài ca Trường Sơn, Gửi nắng cho em, Dáng đứng Việt Nam, Chào sông Mã anh hùng, Những ánh sao đêm

Chương trình do Khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc quốc gia VN sản xuất, Vàng Son Một Thuở thực hiện. Nghệ sĩ tham gia chương trình là những thế hệ học trò xuất sắc của GS-NSND Trung Kiên như: NSND Quang Thọ, NSND Quốc Hưng, NSƯT Đăng Dương, NSƯT Lan Anh, NSƯT Tân Nhàn, "nữ hoàng Opera VN" Bích Thủy… cùng các ca sĩ Trọng Tấn, Anh Thơ, Lê Anh Dũng...

Chương trình mở cửa tự do.

Tin liên quan

NSND Xuân Bắc: Rất nhiều người trở thành nạn nhân của tấn công mạng

NSND Xuân Bắc: Rất nhiều người trở thành nạn nhân của tấn công mạng

'Tôi rất ủng hộ việc khuyến khích người dùng mạng xã hội đăng ký bằng tên thật, thông tin thật, để hạn chế tối đa những tài khoản ảo chuyên tung tin đồn nhảm, miệt thị hay tấn công người khác. Rất nhiều người đã trở thành nạn nhân của tấn công mạng'.

NSND Minh Vương, NSND Lệ Thủy cùng nhiều nghệ sĩ tôn vinh soạn giả Viễn Châu

Quế Trân nhớ kỷ niệm năm 18 tuổi cùng nhận giải Mai Vàng với NSND Thanh Tòng

Khám phá thêm chủ đề

NSND nghệ sĩ Âm nhạc Quốc gia Hồi ký Học viện Âm nhạc quốc gia
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận