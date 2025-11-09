NSND Trung Kiên qua hồi ức những học trò xuất sắc

Sinh thời, GS-NSND Trung Kiên được đánh giá là một nghệ sĩ toàn tài, giàu tâm huyết trên cả 3 lĩnh vực: đào tạo - nghiên cứu - biểu diễn. Ông là giọng ca hàng đầu của dòng nhạc cách mạng VN với chất giọng nam cao (tenor) hiếm có, sáng, vang, kết hợp giữa kỹ thuật hát chuẩn mực với cảm xúc và phong cách biểu diễn đĩnh đạc, sang trọng; là nhà sư phạm mẫu mực đã đặt nền móng cho ngành đào tạo thanh nhạc VN. "Tên tuổi của thầy gắn liền với sự trưởng thành của nền thanh nhạc VN. Giáo trình thanh nhạc từ trung cấp đến đại học hiện nay của Học viện Âm nhạc quốc gia VN đa số đều do GS-NSND Trung Kiên viết…", TS-NSND Quốc Hưng, Giám đốc Học viện Âm nhạc quốc gia VN, khẳng định.

Trải qua hơn nửa thế kỷ hoạt động nghệ thuật, GS-NSND Trung Kiên đã để lại một di sản quý giá. Đó là những bản thu âm các tác phẩm ông đã thể hiện, những tiết mục biểu diễn mẫu mực cùng những công trình nghiên cứu, hệ thống giáo trình, và hơn hết là những thế hệ học trò tài năng nối nghiệp.

Chương trình được chia làm 3 phần: Nguồn cội của thanh nhạc bác học - Dòng chảy âm nhạc cách mạng - Dòng nhạc lãng mạn và đương đại, được ví như 3 chương hồi ký bằng âm nhạc, tái hiện lại chặng đường hơn nửa thế kỷ làm nghề của người NSND - người thầy đáng kính, bằng các ca khúc gắn liền với tên tuổi của ông như: Chiều hải cảng, Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người, Bài ca Trường Sơn, Gửi nắng cho em, Dáng đứng Việt Nam, Chào sông Mã anh hùng, Những ánh sao đêm…

Chương trình do Khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc quốc gia VN sản xuất, Vàng Son Một Thuở thực hiện. Nghệ sĩ tham gia chương trình là những thế hệ học trò xuất sắc của GS-NSND Trung Kiên như: NSND Quang Thọ, NSND Quốc Hưng, NSƯT Đăng Dương, NSƯT Lan Anh, NSƯT Tân Nhàn, "nữ hoàng Opera VN" Bích Thủy… cùng các ca sĩ Trọng Tấn, Anh Thơ, Lê Anh Dũng...

Chương trình mở cửa tự do.