NSND Tự Long là tráng sĩ thứ hai sau Johnny Trí Nguyễn trong 'Hộ linh tráng sĩ'

Tại gian triển lãm của dự án phim điện ảnh Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh, công chúng không chỉ đơn thuần tiếp cận các thông tin quan trọng của dự án, công việc của nhiều bộ phận đoàn phim về trang phục, bối cảnh, đạo cụ với sự góp mặt của nhiều chuyên gia hàng đầu Việt Nam.

NSND Tự Long diện cổ phục giao lưu cùng khán giả ẢNH: BTC

Lấy cảm hứng từ truyền thuyết dân gian về vị Hoàng đế đầu tiên của nước Việt độc lập, Hộ linh tráng sĩ là một bản anh hùng ca bi tráng, kể về hành trình nghẹt thở của 7 tráng sĩ trong nhiệm vụ bảo vệ bí mật cuối cùng của vua Đinh Tiên Hoàng. Bộ phim không chỉ là những màn võ thuật mãn nhãn, mà còn là câu chuyện sâu sắc về lòng trung thành, tình yêu, sự hy sinh và hơn hết là khát vọng bảo vệ "linh thổ quốc gia" - một thông điệp mạnh mẽ rằng mỗi tấc đất Việt Nam đều được đổi bằng xương máu của các thế hệ cha ông.

Trong phim NSND Tự Long hóa thân vào vai Thầy Mo, không chỉ là một người trầm tĩnh thông thái, mà còn là người nắm giữ bí mật tối thượng và là cầu nối giữa lịch sử và hiện tại. Mỗi nếp nhăn trên gương mặt, mỗi lời nói trầm khàn của ông đều ẩn chứa một câu chuyện về lời thề sắt son và gánh nặng bảo vệ linh khí quốc gia.

NSND Tự Long chia sẻ, anh ấn tượng với kịch bản phim, cùng sự nhiệt tình của nhà sản xuất và hơn hết là mong muốn khi khán giả xem bộ phim này sẽ hiểu thêm về văn hóa Việt, về triều đại phong kiến và hiểu thêm nét văn hóa độc đáo như đồng tiền đúc đầu tiên, bộ Việt phục của người Việt, binh khí, thành quách... mang vóc dáng của người Việt.

Tại Triển lãm Quốc gia, đoàn phim mang đến một không gian đặc biệt, nơi lịch sử được tái hiện một cách sống động và đầy cảm hứng ẢNH: BTC

Tại Triển lãm Quốc gia, khán giả được trải nghiệm hành trình khám phá văn hóa, kiến trúc, phục trang, binh khí và võ thuật thời nhà Đinh, lịch sử của mặt nạ tuồng, mặt nạ lấy cảm hứng từ mặt nạ Tày và Mường… thông qua những hiện vật được phỏng dựng công phu, thể hiện sự nỗ lực tìm tòi của ê kíp sản xuất với sự tư vấn của các chuyên gia hàng đầu. Đây là cơ hội để công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, chạm tay vào lịch sử, lắng nghe những âm vang bất diệt của cha ông và cảm nhận niềm tự hào dân tộc.

Cổ phục của phim được trưng bày tại triển lãm ẢNH: BTC

Không gian của Hộ linh tráng sĩ tại triển lãm còn là lời khẳng định mạnh mẽ rằng lịch sử không chỉ nằm trong sách vở, mà còn sống động, truyền cảm hứng qua nghệ thuật. Đó là sự giao thoa giữa quá khứ và hiện tại, là ngọn lửa thắp lên niềm tự hào dân tộc, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ yêu nghệ thuật, yêu lịch sử Việt Nam. Phim do BHD sản xuất, dự kiến bấm máy trong tháng 11 và 12 năm nay, ra mắt khán giả trên cả nước vào quý 2/ 2026.