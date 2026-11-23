Tối 22.11, gala Hải Phòng - Nơi những câu chuyện bắt đầu diễn ra ở Nhà hát Hoa Phượng. Đây là dịp để khán giả có dịp gặp lại những gương mặt từng góp phần làm nên sức sống của bộ phim Sóng ở đáy sông. Cuộc hội ngộ của NSƯT, đạo diễn Lê Đức Tiến, NSND Xuân Bắc, NSƯT Kim Oanh và nghệ sĩ Minh Nguyệt trở thành một trong những điểm nhấn đáng chú ý của chương trình.

Cuộc hội ngộ đặc biệt của ê kíp Sóng ở đáy sông

NSND Xuân Bắc chia sẻ những kỷ niệm gắn với bộ phim Sóng ở đáy sông Ảnh: NSX

Sau hơn 25 năm kể từ khi bộ phim được giới thiệu đến khán giả, mỗi nghệ sĩ đã có những dấu mốc riêng trong sự nghiệp. Tuy nhiên, Sóng ở đáy sông vẫn là tác phẩm gắn với ký ức nghề nghiệp của họ và tình cảm đặc biệt của công chúng.

Được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Lê Lựu, Sóng ở đáy sông khai thác số phận nhiều biến động của con người trong những hoàn cảnh gia đình và xã hội phức tạp. Bộ phim gây ấn tượng bởi câu chuyện giàu tính hiện thực, cách xây dựng nhân vật có chiều sâu và bối cảnh đời sống mang đậm dấu ấn vùng đất Hải Phòng.

Trong đó, nhân vật Núi cùng những mối quan hệ với Mây, Biển đã trở thành những hình ảnh khó quên trên màn ảnh nhỏ. Tác phẩm không chỉ kể câu chuyện về số phận một con người mà còn phản ánh những góc khuất trong đời sống gia đình, những lựa chọn và hệ quả của mỗi quyết định.

Quang Thắng cùng dàn nghệ sĩ chia sẻ về tình yêu dành cho vùng đất Hải Phòng Ảnh: BTC

Sức hút của bộ phim còn đến từ diễn xuất của dàn diễn viên. Sau nhiều năm, những nghệ sĩ từng góp mặt trong tác phẩm vẫn được khán giả nhớ đến khi nhắc về một giai đoạn đáng chú ý của phim truyền hình Việt Nam.

Tại gala, các nghệ sĩ cùng nhìn lại hành trình thực hiện bộ phim, chia sẻ những câu chuyện xoay quanh các nhân vật và kỷ niệm hậu trường. Cuộc trò chuyện mang đến cơ hội để khán giả hiểu thêm về quá trình tạo nên một tác phẩm từng được nhiều thế hệ yêu mến, đồng thời gợi lại những cảm xúc gắn với thời kỳ phim truyền hình Việt Nam phát triển mạnh mẽ.

Đáng chú ý, cuộc hội ngộ lần này diễn ra ngay tại Hải Phòng - vùng đất có mối liên hệ đặc biệt với câu chuyện của Sóng ở đáy sông. Những hình ảnh về thành phố Cảng trong phim từng góp phần lưu giữ diện mạo, nhịp sống và tính cách con người nơi đây trên màn ảnh. Vì vậy, việc các nghệ sĩ cùng trở lại kể câu chuyện về tác phẩm trong khuôn khổ một chương trình tôn vinh điện ảnh Hải Phòng càng mang ý nghĩa gợi nhớ.

Khoảnh khắc đẹp trong gala Hải Phòng - Nơi những câu chuyện bắt đầu Ảnh: BTC

Không chỉ là dịp gặp lại đồng nghiệp sau nhiều năm, cuộc hội ngộ còn cho thấy sức sống lâu dài của những tác phẩm được xây dựng từ chất liệu văn học và đời sống. Một bộ phim có thể khép lại sau những tập phát sóng cuối cùng, nhưng nhân vật, câu chuyện và cảm xúc mà nó để lại vẫn tiếp tục tồn tại trong ký ức người xem.

Bên cạnh màn tái ngộ của ê kíp Sóng ở đáy sông, gala còn có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ gắn bó với Hải Phòng như NSND Trần Lực, NSƯT Quang Thắng, NSƯT Đăng Dương, ca sĩ Phạm Thu Hà và Phượng Vũ. Đây là dịp để các nghệ sĩ cùng chia sẻ về tình yêu quê hương và những dấu ấn văn hóa đã nuôi dưỡng hành trình sáng tạo của mình.