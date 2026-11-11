Phim truyền hình Việt trẻ hóa

Áp lực lần đầu đóng chính

Trong Phía bên kia thành phố, Nguyễn Hòa Tú Quyên (sinh năm 2006) gây chú ý khi lần đầu đóng phim đã được giao vai Tuyết Lan, nữ sinh có đời sống nội tâm phức tạp, mang nhiều tổn thương tâm lý. Xuất thân từ lĩnh vực người mẫu, Tú Quyên gần như chưa có kinh nghiệm đóng phim truyền hình.

Lê Lưu Ly và Hà Thành trong Xóm nhỏ Ảnh: VFC cung cấp

Nhân vật Tuyết Lan đòi hỏi khả năng nắm bắt cảm xúc và xử lý chuyển biến nội tâm. Với diễn viên tay ngang, đây vừa là cơ hội khẳng định bản thân, vừa là thử thách không nhỏ. Tú Quyên cho biết cô phải nghiên cứu kỹ kịch bản, chuẩn bị tâm lý và đặt mình vào hoàn cảnh nhân vật để thể hiện chân thật nhất.

Lê Lưu Ly (sinh năm 2004), sinh viên ngành truyền thông, cũng tạo dấu ấn ngay lần đầu đóng phim dù chưa từng học diễn xuất. Cô gây thiện cảm nhờ vẻ ngoài trong trẻo và lối diễn tự nhiên khi hóa thân thành nữ chính Phương trong Mùa hè năm ấy. Những rung động tuổi học trò của Phương dành cho Khánh (Long Vũ) được thể hiện qua ánh mắt, cử chỉ và những tương tác nhẹ nhàng.

Trương Thảo My trong Đội bóng nữ làng Xuân Ảnh: VFC cung cấp

Sau vai diễn đầu tay, Lưu Ly tiếp tục được giao vai nữ chính Trâm trong Xóm nhỏ, đang phát sóng trên VTV1. Nếu Phương là nữ sinh dịu dàng, học giỏi thì Trâm là cô gái 19 tuổi cá tính, bướng bỉnh, có nhiều bất đồng với người cha đơn thân. Chia sẻ với Thanh Niên về áp lực đảm nhận liên tiếp 2 vai chính có màu sắc khác nhau, Lưu Ly cho biết: "Không học diễn xuất bài bản nên khi đóng chính, tôi cảm thấy rất áp lực. Ngoài đọc kỹ kịch bản, tôi phải tự quan sát, tìm hiểu những câu chuyện xung quanh mình để làm chất liệu. Trên trường quay thì được đạo diễn, các cô chú chỉ dạy thêm. Khó nhất với tôi là diễn những đoạn tâm lý ở vai Trâm trong Xóm nhỏ vì nhân vật này khác hoàn toàn tôi ngoài đời".

Trong Xóm nhỏ, Hà Thành cũng lần đầu đảm nhận vai chính, sau khi gây chú ý với vai Tùng Jun trong Mùa hè năm ấy. Theo nam diễn viên, vai chính đòi hỏi sự tập trung và sức bền để giữ nhân vật xuyên suốt bộ phim. Diễn viên phải hiểu nhân vật, nắm được hành động trong từng hoàn cảnh để tạo phản ứng phù hợp, thay vì áp suy nghĩ của bản thân vào vai diễn.

"Tôi thấy mình cần tích lũy vốn sống và học cách hiểu con người, cuộc sống nhiều hơn. Diễn viên có thể được giao những nhân vật có hoàn cảnh, nghề nghiệp hoặc cách suy nghĩ rất khác mình. Nếu chỉ dùng trải nghiệm cá nhân để diễn tất cả các vai, mình sẽ dễ lặp lại. Bên cạnh đó là kỷ luật làm nghề: đúng giờ, thuộc thoại, giữ sức khỏe và biết phối hợp với tập thể", Hà Thành chia sẻ.

Trương Thảo My (sinh năm 2004), vừa tốt nghiệp Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, được chọn đóng nữ chính trong Đội bóng nữ làng Xuân sau vai phụ Mỹ Vân trong Cách em 1 milimet. Để hóa thân thành nhân vật Minh, nữ diễn viên phải tìm hiểu tâm lý nhân vật qua từng giai đoạn, đồng thời tập luyện các kỹ thuật bóng đá cơ bản. "Ngoài việc học thoại, tôi phải tìm hiểu tâm lý nhân vật ở từng giai đoạn, đặc biệt là những lúc Minh thất bại, tổn thương hay phải đưa ra lựa chọn. Ngoài ra tôi phải tập luyện đá bóng, tâng bóng và những kỹ thuật cơ bản, làm sao để khán giả thấy đúng là cô "quần đùi áo số", Thảo My cho biết.

Vì sao đạo diễn chọn những gương mặt mới?

Việc mạnh dạn trao vai chính cho diễn viên mới cho thấy sự thay đổi trong cách lựa chọn nhân sự của các nhà làm phim truyền hình. Bên cạnh những tên tuổi đã khẳng định năng lực, đạo diễn ngày càng chú trọng tìm kiếm gương mặt phù hợp với nhân vật, có nét riêng và khả năng tạo cảm giác mới mẻ trên màn ảnh.

Tú Quyên trong Phía bên kia thành phố Ảnh: VFC cung cấp

Đạo diễn Lê Đỗ Ngọc Linh của Mùa hè năm ấy cho rằng điều này một phần xuất phát từ yêu cầu kịch bản. Với những bộ phim khai thác đời sống học đường, tình yêu tuổi trẻ, diễn viên cần có độ tuổi gần với nhân vật. Ngoại hình, cách nói chuyện, sự trong trẻo và nguồn năng lượng tự nhiên của những gương mặt mới cũng giúp nhân vật tạo cảm giác chân thực hơn.

Tuy nhiên, phù hợp về ngoại hình và độ tuổi mới chỉ là điều kiện ban đầu. Các diễn viên trẻ vẫn phải chứng minh khả năng biến hóa và tạo dấu ấn riêng. Đạo diễn Bùi Quốc Việt của Xóm nhỏ cho biết anh phải theo sát, hướng dẫn diễn viên mới trên trường quay. Theo đạo diễn, sự trẻ trung, năng lượng tươi mới cùng tinh thần ham học hỏi, mong muốn khám phá khả năng của những gương mặt này là chất liệu tốt để xây dựng vai diễn.

Ở góc độ sản xuất, việc lựa chọn diễn viên mới còn góp phần bổ sung lực lượng kế cận, hạn chế cảm giác lặp lại khi những gương mặt quen thuộc liên tục xuất hiện trong nhiều dự án.

Dù vậy, gương mặt mới có thể tạo sự tò mò ban đầu, nhưng để giữ chân khán giả, yếu tố quyết định vẫn là kịch bản, cách xây dựng nhân vật và năng lực diễn xuất. Tuổi trẻ, ngoại hình khó trở thành lợi thế lâu dài nếu nhân vật thiếu chiều sâu hoặc diễn xuất chưa đủ sức thuyết phục. Vì vậy, việc trao vai chính cho diễn viên mới cần đi cùng quá trình tuyển chọn kỹ lưỡng, hướng dẫn diễn xuất và lựa chọn vai phù hợp với năng lực từng người.