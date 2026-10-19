NSƯT Cao Minh: ‘Tôi mãi mãi là thanh niên yêu nước’

Tối 18.10, chương trình nhạc hội Thanh niên TP.HCM (HCMC Youth Concert 2026) với chủ đề Thanh âm Lên đàng diễn ra tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, quy tụ nghệ sĩ thuộc các thế hệ như NSƯT Cao Minh, Hồ Ngọc Hà, Phương Thanh, Thanh Ngọc, Phương Mỹ Chi, Tăng Phúc, Lohan, Duyên Quỳnh... Đây là một trong những hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15.10.1956 - 15.10.2026).

Tối 18.10, chương trình nhạc hội Thanh niên TP.HCM (HCMC Youth Concert 2026) với chủ đề Thanh âm Lên đàng diễn ra tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, quy tụ nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ ẢNH: DIỆU TÚ

HCMC Youth Concert 2026 mang đến không gian âm nhạc đa sắc màu, kết hợp giữa giai điệu trẻ trung, sôi động và các tiết mục giàu cảm xúc. Sự góp mặt của Hồ Ngọc Hà, Phương Thanh, Phương Mỹ Chi, Tăng Phúc, Lohan cùng nhiều nghệ sĩ tạo nên những sắc thái âm nhạc khác nhau, từ các ca khúc mang hơi thở hiện đại, giai điệu bắt tai đến những màn trình diễn nội lực, đậm tinh thần Việt Nam.

Đặc biệt, trong phần giao lưu giữa NSƯT Cao Minh và Đội Thanh niên tình nguyện nghệ sĩ, ca khúc Bài ca không quên được cất lên mộc mạc, lắng đọng. Giai điệu quen thuộc gợi nhắc những hy sinh của các thế hệ đi trước vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời tạo nên điểm nhấn cảm xúc giữa không khí sôi động của đêm nhạc. Khoảnh khắc này cũng góp phần làm nổi bật tinh thần Thanh âm Lên đàng, nơi âm nhạc trở thành cầu nối giữa các thế hệ, lan tỏa lòng yêu nước và nhiệt huyết của tuổi trẻ.

Trước khi nhạc hội diễn ra, Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam được tổ chức lúc 18 giờ cùng ngày tại sân khấu chính phố đi bộ Nguyễn Huệ. Không chỉ là một đêm nhạc giải trí, HCMC Youth Concert 2026 còn góp phần đưa các hoạt động của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đến gần hơn với công chúng trẻ, kết nối tinh thần của các thế hệ thông qua âm nhạc và những hoạt động hướng đến cộng đồng.