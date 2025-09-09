Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
NSƯT Công Ninh, Tú Vi - Văn Anh kỳ vọng gì trong năm học mới của con?
NSƯT Công Ninh, Tú Vi - Văn Anh kỳ vọng gì trong năm học mới của con?

Vũ Đoan
09/09/2025 10:00 GMT+7

Tháng 9 - mùa tựu trường của hàng triệu học sinh trên khắp cả nước, hòa chung không khí hân hoan ấy học sinh Royal School cũng chính thức bước vào năm học mới 2025–2026.

Đặc biệt tại buổi lễ khai giảng chào đón năm học mới, thầy cô, học sinh, phụ huynh Royal School cùng thực hiện nghi thức chào cờ và lắng nghe bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm qua hình thức trực tuyến.

Có mặt tại buổi lễ khai giảng, diễn viên Tú Vi chia sẻ: “Bé Triệu An nhà Vi đã mong chờ ngày khai giảng để được biểu diễn trong lễ khai giảng hôm nay rất lâu rồi. Bé tập dữ dội lắm và hôm nay cảm giác mình vui và cười liên tục khi thấy bé Triệu An được biểu diễn”.

NSƯT công Ninh , Tú Vi kỳ vọng gì cho năm học mới của con tại Royal School? - Ảnh 1.

Học sinh Royal School bước vào năm học mới

Với chủ đề “Digital Citizens – Connecting Knowledge – Reaching the World”, năm học 2025–2026 đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của Royal School trong tiến trình chuyển đổi số toàn diện.

Nhà trường tăng cường ứng dụng nền tảng số trong quản lý, giảng dạy và kiểm tra đánh giá, xây dựng môi trường học tập thông minh, hiện đại, giúp học sinh làm chủ công nghệ, phát triển tư duy sáng tạo và kỹ năng toàn cầu.

Cùng với đó là phát triển các dự án STEAM, AI, công nghệ giáo dục – hành trang quan trọng để học sinh tự tin hội nhập trong kỷ nguyên số.

NSƯT công Ninh , Tú Vi kỳ vọng gì cho năm học mới của con tại Royal School? - Ảnh 2.

Royal School tôn vinh những học sinh có kết quả học tập xuất sắc

Cũng tại lễ khai giảng, Royal School đã tôn vinh những học sinh có kết quả học tập xuất sắc và đạt nhiều giải thưởng tại các cuộc thi cấp quốc tế, quốc gia và thành phố ở các lĩnh vực toán, tiếng Anh, âm nhạc, thể thao,… và đạt kết quả xuất sắc trong kỳ thi Cambridge, các chứng chỉ quốc tế.

Xem thêm bình luận