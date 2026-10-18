NSƯT Kim Tử Long dốc cạn tơ tằm trong liveshow sinh nhật tuổi 60

Ở cột mốc đáng nhớ này, Kim Tử Long đã tự tay viết kịch bản và kiêm luôn vai trò đạo diễn. Anh đưa màn hình cong khổ lớn bao quanh sân khấu làm phông nền, kết hợp kỹ xảo VFX và công nghệ làm phim AI để tái hiện những trận đánh tuồng tích hay hình tượng các vị thần xưa. Đêm diễn quy tụ khoảng 100 diễn viên, cho thấy sự công phu của một người làm nghề lâu năm, nỗ lực đem lại góc nhìn rộng mở, hiện đại mà không làm phai nhạt chất tuồng cổ.

NSƯT Kim Tử Long và Trinh Trinh trong trích đoạn Đường Minh Hoàng ẢNH: H.K

Điều đọng lại nhiều cảm xúc ở Không phai (diễn ra.tối 17.10 tại nhà hát Bến Thành, TP.HCM) là sự chân thành khi nhìn lại chặng đường lao động nghệ thuật của Kim Tử Long. Khán giả cùng anh trở về ký ức thuở mới chập chững vào nghề, chàng thiếu niên mê lắm vai kép chính Chung Kỳ trong vở Nàng tiên mẫu đơn, nhưng chỉ được giao vai cậu bé Gia Đồng. Nét diễn lanh lợi, dễ thương ngày ấy bất ngờ được người xem nhớ đến với nhiều thiện cảm.

Mấy chục năm ấp ủ ước mơ, đến liveshow này, anh mới thỏa nguyện hóa thân thành Chung Kỳ trong ca cảnh cùng ca sĩ Cẩm Ly. Tiết mục như lời nhắc nhớ rằng Kim Tử Long không phải ngôi sao may mắn vụt sáng sau một đêm, mà đi lên từ từng vai diễn nhỏ, trui rèn qua đủ thể loại kép hài, kép độc, kép mùi cho đến kép lão.

Dòng hồi ức lần lượt mở ra qua các vai diễn gắn liền tên tuổi anh. Từ vai Đổng Thừa trong Tờ huyết thệ đánh dấu lần đầu chạm ngõ sân khấu Minh Tơ, đến chiếc huy chương vàng Trần Hữu Trang năm 1992 với nhân vật Lục Vân Tiên. Rồi những phút thăng hoa bên người bạn đời là nghệ sĩ Trinh Trinh qua trích đoạn Đường Minh Hoàng - Dương Quý Phi. Sự kết hợp thú vị cùng ca sĩ trẻ Phương Mỹ Chi trong tiết mục Chiếc lược ngà được viết thêm lời ca cổ lại mang đến nốt lặng da diết về tình phụ tử nơi biên ải.

NSƯT Kim Tử Long và NSƯT Ngọc Huyền trong trích đoạn Bụi mờ ải nhạn ẢNH: H.K

Đêm diễn còn ấm áp bởi nghĩa tình đồng nghiệp. Những gương mặt thân thương như Vũ Luân, Quế Trân, Tú Sương, Công Minh, Thanh Sơn, Chí Bảo, Xuân Trúc, Lê Thanh Thảo… đều hết lòng tiếp sức cho Kim Tử Long. Và không thể không nhắc đến nghệ sĩ Ngọc Huyền, người bạn diễn ăn ý suốt nhiều năm được khán giả bình chọn.

Dù vừa đáp chuyến bay từ Mỹ về và chưa hết mệt mỏi vì lệch múi giờ, cô vẫn miệt mài tập luyện chỉ trong 3 ngày để xuất hiện trong hai trích đoạn Bụi mờ ải nhạn và Lưu Kim Đính giải giá Thọ Châu. Đáng quý hơn, khoảnh khắc các nghệ sĩ đàn em và học trò như Điền Trung, Minh Trường, Nhã Thi, Lê Hậu, Quỳnh Anh, Hùng Vũ, Hồng Nhi, Khánh Tâm… cùng nhau tái hiện những vai diễn để đời của Kim Tử Long đã cho thấy sự yêu mến dành cho anh nhiều đến như thế nào.

NSƯT Kim Tử Long và NSND Quế Trân trong trích đoạn Lục Vân Tiên ẢNH: H.K

Điểm nhấn vào cuối chương trình là sự trở lại của vai diễn Triệu Tử Long sau 15 năm trong trích đoạn Triệu Tử Long phò Á Đẩu. Lúc này trời đã về khuya, sức lực đã vơi sau mấy tiếng đồng hồ biểu diễn liên tục, nhưng Kim Tử Long vẫn dồn trọn tâm lực vào từng câu ca, từng thế võ và từng vũ đạo tuồng cổ đòi hỏi thể lực cao.

Khép lại đêm diễn, giữa những tràng pháo tay không dứt, Kim Tử Long nghẹn ngào: "Tôi mong mình vẫn may mắn, tiếp tục được hát nữa để phục vụ khán giả, tiếp tục đóng góp một phần công sức để phát huy nghệ thuật cải lương và truyền nghề cho thế hệ mai sau". Mộc mạc mà lắng đọng, đó cũng chính là tâm sự trọn đời của một kiếp tằm chưa từng nguôi lửa với nghề.