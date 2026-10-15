Vũ Mạnh Cường trải lòng về sân khấu đặc biệt nhất trong đời

Vũ Mạnh Cường đảm nhận vai trò dẫn dắt chương trình nghệ thuật Khúc tri ân diễn ra tối 13.10. Bên cạnh đó, nam MC còn được giao trọng trách kết nối chương trình nghệ thuật trong lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP.HCM).

Chia sẻ xúc động của MC Vũ Mạnh Cường

MC Vũ Mạnh Cường tại lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng, TP.HCM Ảnh: NVCC

Chia sẻ với chúng tôi, Vũ Mạnh Cường cho biết có những khoảnh khắc anh phải nén cảm xúc để giữ giọng nói rõ ràng, truyền tải trọn vẹn nội dung mà không đẩy cảm xúc đến mức bi lụy. Kinh nghiệm nhiều năm cầm micro giúp anh hoàn thành trọng trách trong một chương trình đặc biệt.

“Tôi cho phép mình xúc động theo mạch cảm xúc của chương trình và những tình cảm cá nhân của một công dân. Nhưng không cho phép mình bỏ quên nhiệm vụ truyền tải trọn vẹn nhất tinh thần của một chương trình tri ân”, anh nói.

Trong không khí thành kính của buổi lễ, nhiều khoảnh khắc khiến nam MC xúc động, từ nghi thức dâng hương, thắp nến tri ân trong Khúc tri ân đến phần kết nối tại lễ truy điệu. Nhưng giây phút khiến anh vỡ òa cảm xúc là khi hòa vào dòng nghệ sĩ thành phố, chứng kiến từng tiểu quách được đưa về Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM.

“Đó là cuộc trở về dẫu muộn màng nhưng vô cùng cần thiết. Chúng ta vẫn day dứt, còn nhiều trăn trở khi đợt này vẫn có những anh hùng liệt sĩ chưa được xác định rõ danh tính. Nhưng các cô, các chú đã được an nghỉ ở một nơi trang trọng, xứng đáng, chứ không còn nằm dưới đất lạnh như trước đây”, anh chia sẻ.

MC Vũ Mạnh Cường trong khoảnh khắc giao lưu cùng bác sĩ Trần Văn Bản tại đêm nghệ thuật Khúc tri ân Ảnh: NVCC

Một trong những khoảnh khắc Vũ Mạnh Cường nhớ nhất là cuộc giao lưu với bác sĩ Trần Văn Bản trong đêm nghệ thuật Khúc tri ân. Theo anh, câu chuyện của bác sĩ Bản rất đặc biệt, nhưng với thời lượng giới hạn của một chương trình trực tiếp, việc lựa chọn những chi tiết tiêu biểu để chia sẻ cùng khán giả là điều không dễ dàng.

“Tôi đã dành trọn một ngày trước khi chương trình diễn ra để cùng bác tìm ra những chi tiết liên quan, cô đọng nhất trong hành trình từ một bác sĩ quân y đến người cựu binh suốt mấy chục năm tìm hài cốt đồng đội”, anh kể.

Từ niềm vui ngỡ ngàng của gia đình khi bác sĩ Bản trở về, dù bàn thờ đã treo ảnh ông suốt 7 - 8 năm, đến niềm hy vọng của những người mẹ mong đón con trở về và hành trình hơn 40 năm tìm kiếm đồng đội đã hy sinh, tất cả đều được Vũ Mạnh Cường tìm hiểu kỹ trước chương trình. Nhờ đó, anh chọn cách dẫn dắt tiết chế, không nói quá nhiều mà dành không gian để khách mời tự kể câu chuyện của mình.

“Tôi nghĩ khán giả và người trẻ cần được biết và lan tỏa những câu chuyện như thế”, anh chia sẻ.

Từng tham gia nhiều chương trình ý nghĩa, nhưng với Vũ Mạnh Cường, đây là sân khấu đặc biệt nhất trong đời. Nhìn lại trải nghiệm ấy, nam MC bày tỏ: “Tôi thấy vô cùng trân trọng và cũng vô cùng ấm áp. Khi điểm tựa bên mình là những hy sinh vô bờ bến của những người đi trước, tôi thấy mình mạnh mẽ hơn, trách nhiệm hơn”.