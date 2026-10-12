NSƯT Lê Thiện: Từng bị đạo diễn Vũ Ngọc Đãng 'chê' diễn vô duyên

NSƯT Lê Thiện kể kỷ niệm quay phim với Vũ Ngọc Đãng

Trò chuyện với MC Nguyên Khang trong The Khang Show, NSƯT Lê Thiện chia sẻ cơ duyên đến với phim ảnh và kỷ niệm đáng nhớ trong sự nghiệp diễn xuất. Nữ nghệ sĩ 81 tuổi thừa nhận sau khi nghỉ hưu, bà có nhiều cơ hội tham gia đóng phim. Một trong những vai diễn để lại dấu ấn cho nghệ sĩ Lê Thiện là vai bà Mỹ ở tác phẩm Dù gió có thổi.

Cách diễn duyên dáng, linh hoạt giúp NSƯT Lê Thiện nhận được sự tin tưởng của nhiều nhà làm phim. Theo nữ nghệ sĩ, đạo diễn Vũ Ngọc Đãng cũng từng nhờ người mời mình vào vai khách mời trong phim truyền hình Vừa đi vừa khóc. Dù xuất hiện khá ít, Lê Thiện vẫn cố gắng hoàn thành tốt công việc.

NSƯT Lê Thiện thích làm việc với người thẳng thắn, không ngại góp ý ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH THE KHANG SHOW

"Tôi có nguyên tắc là dù phim đó được thực hiện bởi đạo diễn già hay trẻ thì mình phải tôn trọng. Khi bước vào tác phẩm mình là diễn viên, phải thực hiện đúng quy định, tôn trọng đạo diễn và những phép tắc trong đoàn phim", Lê Thiện chia sẻ. Lúc làm việc với Vũ Ngọc Đãng, bà nói rằng nếu đạo diễn cảm thấy cảnh nào chưa ưng ý thì quay lại, đừng vì nể nang mà bỏ qua lỗi sai.

Nhắc về kỷ niệm ghi hình phim Vừa đi vừa khóc, nữ nghệ sĩ 81 tuổi kể lại: "Có lần đang quay thì đạo diễn Vũ Ngọc Đãng kêu lên: 'Nội ơi, vô duyên quá. Duyên về đi nội ơi'. Lúc đó, tôi ngưng lại và biết mình diễn vô duyên thật. Và việc tôi diễn không được lúc đó là có lý do. Sau đó, tôi xin lỗi đàng hoàng. Đến buổi họp báo, Vũ Ngọc Đãng được một phen sợ xanh mặt bởi tôi nói rằng mình chưa bao giờ làm việc với đạo diễn nào tài năng mà... 'mất dạy' đến thế. Đạo diễn dám nói tôi diễn vô duyên, nhưng tôi thích như thế". Lê Thiện khẳng định mình thích làm việc với người có tính cách thẳng thắn, sẵn sàng chỉ ra khuyết điểm để bà điều chỉnh.

Nguyên Khang nể phục cách làm việc và tinh thần lạc quan của nghệ sĩ Lê Thiện ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH THE KHANG SHOW

Một trong những tính cách giúp nghệ sĩ Lê Thiện được mọi người yêu mến là tinh thần lạc quan dù trong bất kỳ tình huống nào. Theo nữ diễn viên phim Dù gió có thổi, bà từng bị tai nạn chó cắn đến sứt chóp mũi nhưng vẫn bình tĩnh xử lý vết thương. Sau sự cố hy hữu, bà tạm dừng đóng phim khoảng 8 tháng để nghỉ dưỡng.

Ở tuổi 81, NSƯT Lê Thiện mong muốn mình có nhiều sức khỏe để thỏa sức đóng phim. Bà từng ngậm ngùi từ chối vai diễn trong Lật mặt 8: Vòng tay nắng của Lý Hải và Mẹ rơm của Phương Điền vì biết sức khỏe không cho phép. "Đôi lúc buồn lắm và ước mình trở lại năm 20 tuổi để được đóng nhiều phim hơn. Lúc đó, mình được đi Trường Sa, trở lại Điên Biên Phủ như 2 năm trước vậy. Tôi thèm được đi lắm".