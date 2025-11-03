NSƯT Tố Nga đoạt huy chương vàng Liên hoan Âm nhạc toàn quốc mở rộng 2025

Thiếu tướng, nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh - Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, phát biểu trong lễ tổng kết, trao giải thưởng Liên hoan Âm nhạc toàn quốc mở rộng 2025 Ảnh: Hữu Tín

Liên hoan Âm nhạc toàn quốc mở rộng 2025 với chủ đề Âm nhạc hội tụ và lan tỏa, diễn ra từ ngày 29.10 - 2.11 do Hội Nhạc sĩ Việt Nam phối hợp với UBND TP.HCM; Sở VH-TT TP.HCM; Đài Phát thanh Truyền hình TP.HCM; Hội Âm nhạc TP.HCM tổ chức. Trong khuôn khổ bế mạc, Hội Nhạc sĩ Việt Nam phối hợp với Sở VH-TT TP.HCM và Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội tổ chức buổi Hòa nhạc giao hưởng hữu nghị Việt - Trung.

Dự chương trình có ông Trần Thanh Lâm - Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; PGS - TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam; TS Trần Thị Phương Lan - Vụ trưởng Vụ Văn hóa văn nghệ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; thiếu tướng, nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh - Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam; bà Đinh Thị Thanh Thủy - Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM; NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy - Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM; ông Trương Đức Sơn - Giám đốc Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội cùng các giáo sư, nhạc sĩ tại Học viện Nghệ thuật Quảng Tây (Trung Quốc).

NSND Thanh Thúy phát biểu tại bế mạc Liên hoan Âm nhạc toàn quốc mở rộng 2025 Ảnh: Hữu Tín

NSND Thanh Thúy - Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM cho biết, Liên hoan Âm nhạc toàn quốc mở rộng 2025 lần đầu tiên được tổ chức tại TP.HCM, được diễn ra trong bối cảnh đất nước kỷ niệm nhiều sự kiện chính trị trọng đại. TP.HCM vừa tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Ngày 31.10, UNESCO đã vinh danh TP.HCM là Thành phố sáng tạo trên lĩnh vực điện ảnh, là thành phố điện ảnh đầu tiên của Đông Nam Á.

"Thành phố với không gian địa giới hành chính được mở rộng, mang trong mình khát vọng mạnh mẽ về tầm nhìn phát triển của một siêu đô thị, một trung tâm về nhiều mặt của cả nước, đang sẵn sàng chào đón, mở rộng hợp tác và giao lưu văn hóa với bạn bè trong và ngoài nước, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững. Với vai trò là thành phố sáng tạo toàn cầu của UNESCO, TP.HCM bằng tinh thần hội nhập, sáng tạo, phát triển bền vững sẽ là một điểm đến đầy cảm hứng của khu vực, với bản sắc văn hóa một đô thị trẻ, giàu tiềm năng và khát vọng vươn tới một mục tiêu phát triển trong tương lai", Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM phát biểu.

NSƯT Tố Nga, Diệu Thảo cùng nhiều ca sĩ đoạt huy chương vàng

Liên hoan Âm nhạc toàn quốc mở rộng 2025 gồm 2 lĩnh vực: Liên hoan tác phẩm âm nhạc, Liên hoan giọng ca Việt và độc tấu nhạc cụ (liên hoan tiết mục). Có trên 600 nhạc sĩ, nghệ sĩ tham dự liên hoan đến từ 38 chi hội thuộc các tỉnh, thành trong cả nước.

Phát biểu tổng kết liên hoan, nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh - Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam chia sẻ: “Liên hoan đã thành công tốt đẹp, quy tụ hơn 600 nghệ sĩ, nhạc sĩ. Sự kiện đã thực sự bùng nổ tại Nhà hát Quân đội và hôm nay tiếp tục được lan tỏa qua các hoạt động 'mở rộng', khẳng định mạnh mẽ tính chuyên nghiệp và sức sống của âm nhạc Việt Nam”.

Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật của liên hoan, NSND - nhạc sĩ Nguyễn Quang Vinh đánh giá: "Liên hoan năm nay với gần 200 sản phẩm, trong đó là những ca khúc, tác phẩm âm nhạc với sự kết hợp hài hòa giữa các nhạc sĩ hội viên với những ca sĩ, các nghệ sĩ đến từ các chi hội, các đơn vị nghệ thuật biểu diễn, các cơ sở đào tạo nghệ thuật trên cả nước. Thông qua 7 buổi trình diễn đã tạo nên một bức tranh nghệ thuật sinh động, đa dạng".

Ông nhận xét, liên hoan năm 2025 đã xuất hiện nhiều sản phẩm âm nhạc mang tính thời sự, kịp thời đáp ứng các sự kiện chính trị quan trọng. “Phải thừa nhận trong đó có những sản phẩm rất có chất lượng, có sự bứt phá mạnh dạn thay đổi những diện mạo vốn đã quá quen thuộc để tạo ra những bức tranh mới, với cảm xúc mới mẻ trong âm nhạc. Tuy nhiên, vẫn có những bức tranh mang tính cổ động mà trong đó đôi khi âm nhạc lại có những dáng đi miễn cưỡng để phục vụ ca từ. Ban tổ chức sẽ lựa chọn trao giải cho những tác phẩm có tính chất đại diện và tốt hơn một chút. Chúng tôi ghi nhận, trân trọng sự lao động, sáng tạo của các nhạc sĩ, ca sĩ, nghệ sĩ đã mang đến liên hoan những sản phẩm âm nhạc có giá trị", nhạc sĩ Nguyễn Quang Vinh nhìn nhận.

Các nhạc sĩ giành giải A tại Liên hoan Âm nhạc toàn quốc mở rộng 2025 Ảnh: Hữu Tín

Tại lễ bế mạc, ban tổ chức đã trao 15 giải A, 41 giải B đối với tác phẩm âm nhạc tham gia liên hoan; 14 huy chương vàng, 18 huy chương bạc cho các tiết mục thi biểu diễn của nghệ sĩ, ca sĩ và hòa tấu.

Giải A tại Liên hoan Âm nhạc toàn quốc mở rộng 2025 được trao cho nhạc sĩ Bùi Ngọc Lâm (Thành phố tôi yêu); Hà Phương Chính (Ước mơ cánh diều); Nguyễn Hải Nam (Tổ quốc biết ơn mẹ); Dương Hà (Màu xanh áo lính); Hứa Sơn Hà (Mùa hoa nắng); Đức Phúc (El Nino, La Nina) ; Tuấn Phương (Một mai); Nguyễn Thuý Vy (Gửi về phương Nam); Phạm Hồng Hiệp (Hẹn ước Bắc Nam); Trần Bách Ngàn (Con đường tuổi thanh xuân)...

Các nghệ sĩ nhận huy chương vàng tại liên hoan (ca sĩ Tùng Dương cùng một số nghệ sĩ không có mặt để dự đêm bế mạc) Ảnh: Hữu Tín

NSƯT Tố Nga Tiết với mục biểu diễn Bát giác Nhân Tâm Ảnh: L.X

Huy chương vàng trong Liên hoan Âm nhạc toàn quốc mở rộng 2025 được trao cho các ca sĩ, nghệ sĩ: Diệu Thảo (Gửi về Phương Nam); Nguyễn Thị Ngọc Hà (Bồng lai); NSƯT Tố Nga (Bát giác Nhân Tâm); Y Garia Ênuôl (Xôn xang mênh mang cao nguyên Đắk Lắk); Trần Hoàng Oanh (Cung cầm, độc tấu đàn nguyệt); Tùng Dương (Khát vọng vươn mình); Dương Đức (Lũng Lô - Bản hùng ca biên giới); Nguyễn Công Minh (Nhớ về dòng sông); Nguyễn Thị Thu Thủy (Sóng ngầm), Trần Hồng Nhung (Cảm ơn mẹ), Nguyễn Hoàng Duyên (Chuyện tình Ban Mê); Minh Hiếu (Nếu Bác lại về trên bến Nhà Rồng)...

Giải thưởng Biểu diễn ấn tượng được trao cho nghệ sĩ Khánh Ly và giải Ca sĩ triển vọng cho Trần Gia Hưng Ảnh: Hữu Tín

Các nhạc sĩ giành giải B tại liên hoan Ảnh: Hữu Tín















