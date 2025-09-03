Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Đời nghệ sĩ

Tùng Dương hé lộ dự án mới sau cơn sốt ca khúc triệu view

Thạch Anh
Thạch Anh
03/09/2025 08:29 GMT+7

Tùng Dương tiếp tục có thêm sản phẩm âm nhạc mới giới thiệu đến khán giả sau loạt ca khúc triệu view được trình làng trước đó.

au thành công của Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai Viết tiếp câu chuyện hòa bình, ca sĩ Tùng Dương tiếp tục trình làng dự án âm nhạc mới mang tên Việt Nam ơi, cùng bước tới vinh quang. Bài hát do Lê Tự Minh sáng tác, phản ánh khát vọng xây dựng một Việt Nam hùng cường trong kỷ nguyên mới.

Tùng Dương hé lộ dự án mới sau cơn sốt ca khúc triệu view - Ảnh 1.

Tùng Dương - Đào Tố Loan kết hợp trong sản phẩm âm nhạc mới

Ảnh: NVCC

Lời ca vừa khắc họa ý chí quật cường, vừa tôn vinh thành quả cha ông, đồng thời gửi gắm niềm tin và trách nhiệm tiếp bước cho thế hệ trẻ hôm nay. Theo tác giả, thông điệp xuyên suốt tác phẩm được cô đọng trong bốn giá trị cốt lõi: Tự hào - Đoàn kết - Vươn lên - Vì Tổ quốc. Đặc biệt, Việt Nam ơi, cùng bước tới vinh quang được lựa chọn để trình diễn trong khuôn khổ Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2.9. Đây là dấu mốc khẳng định giá trị đặc biệt của ca khúc, khi được cất lên trong thời khắc lịch sử, vang vọng giữa không khí hào hùng của cả nước.

Đồng thời, ngay trong dịp đại lễ, MV phiên bản đặc biệt do Tùng Dương - Đào Tố Loan trình bày cũng chính thức ra mắt trên VTV Music, là bước tiếp theo trong chuỗi dự án về quê hương, đất nước mà nam ca sĩ thực hiện vào những dịp kỷ niệm lớn của dân tộc. Đây cũng là một trong những dự án ý nghĩa nhất khi kết hợp giữa âm nhạc đại chúng và thanh nhạc hàn lâm.

Tùng Dương hé lộ dự án mới sau cơn sốt ca khúc triệu view - Ảnh 2.

Tùng Dương gửi gắm thông điệp ý nghĩa về sự phát triển của đất nước trong ca khúc Việt Nam ơi, cùng bước tới vinh quang

Ảnh: NVCC

MV Việt Nam ơi, cùng bước tới vinh quang được thực hiện công phu, tái hiện hình ảnh đất nước trên hành trình đổi mới và phát triển. Đồng thời, sản phẩm âm nhạc này cũng khắc họa vẻ đẹp con người Việt Nam kiên cường, nhân ái, đoàn kết một lòng vì Tổ quốc.

Tùng Dương trải lòng về sản phẩm mới

Chia sẻ về dự án, Tùng Dương xúc động bày tỏ: “Tôi vô cùng tự hào khi được cất cao tiếng hát trong ngày 2.9 lịch sử. Đặc biệt, được hát ca khúc Việt Nam ơi, cùng bước tới vinh quang tại lễ diễu binh, diễu hành A80 là niềm vinh dự lớn lao trong sự nghiệp. Đây không chỉ là một tác phẩm âm nhạc, mà còn là niềm tin, là ước vọng gửi gắm đến Tổ quốc thân yêu”.

Trong khi đó, Đào Tố Loan chia sẻ: “Là nghệ sĩ opera và thính phòng cổ điển, tôi luôn ấp ủ mong muốn đưa âm nhạc hàn lâm đến gần hơn với công chúng, để âm nhạc không còn ranh giới, mà tất cả hòa quyện trong cùng một dòng chảy nghệ thuật. Khi được cất giọng song hành cùng nghệ sĩ Tùng Dương trong ca khúc này, tôi thực sự trào dâng niềm tự hào và xúc động. Đây sẽ mãi là một dấu ấn đặc biệt, một kỷ niệm đẹp và ý nghĩa trong hành trình nghệ thuật của tôi”.

