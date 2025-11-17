Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

NSƯT Tuyết Thu thử nghiệm vai Dương Vân Nga

Anh Vũ
Anh Vũ
17/11/2025 07:36 GMT+7

Sân khấu Sen Việt (TP.HCM) vừa ra mắt vở kịch Sơn hà, chuyển thể của Lê Hoàng Long từ kịch bản Hoàng hậu của hai vua của cha mình - cố soạn giả Lê Duy Hạnh.

Dưới bàn tay đạo diễn Lê Nguyên Đạt, tác phẩm sẽ tham dự Liên hoan quốc tế Sân khấu thử nghiệm lần 6 - năm 2025.

Câu chuyện mở ra với không gian cung cấm ám ảnh ngay sau khi vua Đinh Tiên Hoàng và thái tử Đinh Liễn bị ám sát. Hoàng hậu trẻ Dương Vân Nga trơ trọi giữa tâm bão: Ấu chúa Đinh Toàn mới 6 tuổi còn quá thơ dại, triều đình phân rã, các sứ quân cũ nổi loạn, trong khi ở phương Bắc, nhà Tống đang mượn cớ "phò Đinh diệt Lê" để lăm le bờ cõi.

NSƯT Tuyết Thu thử nghiệm vai Dương Vân Nga- Ảnh 1.

NSƯT Tuyết Thu độc diễn trong vở Sơn hà

ẢNH: H.K

Toàn bộ vở diễn là dòng chảy nội tâm cuồn cuộn của vị mẫu nghi thiên hạ. Bà đối thoại với hương hồn tiên đế, tâm sự với Thập đạo tướng quân Lê Hoàn, vỗ về con thơ và chất vấn chính lương tâm mình. Quyết định trao long bào, vì thế là một canh bạc lịch sử và sự hy sinh vĩ đại của người phụ nữ dám đặt nợ nước lên trên tình nhà, đặt sự tồn vong dân tộc lên trên danh dự cá nhân.

Đây là vai diễn nặng ký của NSƯT Tuyết Thu khi phải độc diễn liên tục suốt 60 phút trên sân khấu. Khí chất và ngoại hình của NSƯT Tuyết Thu đã thuyết phục khán giả ngay từ giây phút đầu tiên: đích thực là một bà hoàng đang đứng giữa tâm bão. Cái khó hơn nữa đã được Tuyết Thu khắc họa thành công, đó là cuộc giằng xé tâm can khốc liệt, khiến người xem "thấy" và "cảm" được những nhân vật vô hình khác, từ đó làm bật lên nỗi cô đơn tột cùng của người đàn bà trước thời cuộc.

Cộng hưởng cùng diễn xuất là dàn dựng sân khấu tối giản nhưng đậm hơi thở hiện đại. Ánh sáng, ngôn ngữ hình thể, bố cục sân khấu giàu tính thẩm mỹ trở thành "người dẫn chuyện" nhịp nhàng theo từng cung bậc tâm lý nhân vật và khơi gợi cảm xúc nơi người xem.

