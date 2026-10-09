NTK Mai Lâm: Khi tự do trở thành nguồn cảm hứng sáng tạo

“Phụ nữ được tự do” là quan niệm được mẹ gieo vào nhà thiết kế (NTK) Mai Lâm từ thuở nhỏ. Trong gia đình, những khuôn mẫu như phụ nữ phải “đoan trang, thùy mị” hay luôn phục tùng không phải là giới hạn chị buộc phải tuân theo. Cách nhìn ấy dần định hình quan niệm của chị về phụ nữ, cái đẹp và sáng tạo.

NTK Mai Lâm tham gia chương trình “Chính nữ - Vì bạn xứng đáng” năm 2026 ẢNH: BTC

Câu chuyện của Mai Lâm cũng gợi mở vấn đề về quyền tự định nghĩa giá trị bản thân của phụ nữ, thay vì để nhan sắc, tuổi tác hay tình trạng hôn nhân trở thành những thước đo áp đặt. Đây cũng là thông điệp được đặt ra tại chương trình “Chính nữ - Vì bạn xứng đáng” năm 2026.

Không để tuổi tác, hôn nhân hay khuôn mẫu quyết định giá trị bản thân

Hành trình của Mai Lâm chịu ảnh hưởng từ trải nghiệm sống giữa hai nền văn hóa. Năm 1977, chị sang Úc và trở về Việt Nam năm 1994. Khoảng thời gian sống ở nước ngoài giúp chị nhìn lại những quan niệm từng được xem là hiển nhiên về cái đẹp, cách sống và vị trí của phụ nữ, từ đó nhận ra nhiều chuẩn mực thực chất được hình thành bởi văn hóa và ánh nhìn xã hội.

Trong sáng tạo, Mai Lâm tìm cách kết nối ký ức, chất liệu văn hóa Việt với ngôn ngữ đương đại. Chị theo đuổi hướng wearable art (nghệ thuật trang phục), kết hợp thời trang với nghệ thuật và kỹ thuật thủ công. Tuy nhiên, câu chuyện của chị không chỉ nằm ở những sáng tạo nghệ thuật, mà còn ở lựa chọn tiếp tục theo đuổi đam mê khi tuổi tác thường trở thành một trong những thước đo dành cho phụ nữ.

Những thiết kế đầy màu sắc văn hóa của NTK Mai Lâm tại không gian triển lãm Heritage Reimagined vào tháng 8 vừa qua ẢNH: @MAILAMWEARABLEART

“Điều đáng tiếc nhất không phải là bắt đầu muộn, mà là không bắt đầu chỉ vì sợ mình đã muộn”, chị chia sẻ.

Theo Mai Lâm, mỗi giai đoạn của cuộc đời đều mang lại những trải nghiệm riêng. Sự từng trải giúp phụ nữ hiểu mình hơn và có thêm cơ sở để đưa ra lựa chọn. Việc theo đuổi đam mê vẫn cần đi cùng sự cân bằng giữa gia đình, công việc và sức khỏe, nhưng những trách nhiệm ấy không nhất thiết phải đồng nghĩa với việc từ bỏ thế giới riêng.

Từ câu chuyện của Mai Lâm, vấn đề không chỉ là vượt qua những định kiến về phụ nữ, mà còn là khả năng tự xác định điều mình mong muốn. Một người có thể đảm nhận nhiều vai trò trong cuộc sống mà không cần bị giới hạn bởi một hình mẫu hay cột mốc tuổi tác cố định. Đây cũng là thông điệp chiến dịch "Chính nữ - Vì bạn xứng đáng" hướng đến khi đề cập đến hành trình của những phụ nữ thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau.

Mai Lâm và lựa chọn giữ nghề thủ công Nhà thiết kế Mai Lâm hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, thiết kế thời trang và nội thất. Trong sáng tạo, chị chú trọng kết hợp chất liệu văn hóa, lịch sử Việt Nam với các kỹ thuật thủ công như thêu, nhuộm và xử lý bề mặt vải. Chị cũng quan tâm đến việc truyền nghề, kết nối các nhà thiết kế trẻ và duy trì việc làm cho thợ thủ công. Với Mai Lâm, thiết kế trang phục không chỉ là sáng tạo nghệ thuật mà còn là cách gìn giữ giá trị lao động thủ công trước những thay đổi của ngành sáng tạo, trong đó có sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI).



