Nữ bệnh nhân 19 tuổi ở TP.HCM suýt mất mạng vì tự ý bỏ thuốc điều trị

Ngày 18.12, Bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM) cho biết vừa điều trị thành công cho nữ bệnh nhân 19 tuổi nguy kịch do tự ý bỏ thuốc điều trị cường giáp, mắc thêm xơ cứng bì toàn thân và hội chứng hiếm gặp gây tắc tá tràng.

Bệnh nhân T.H.T.T (19 tuổi, ở TP.HCM) được tiếp nhận tại khoa cấp cứu, Bệnh viện Thống Nhất trong tình trạng đau bụng dữ dội, nôn ói nhiều. Trước đó khoảng 3 ngày, bệnh nhân chỉ đau bụng âm ỉ, không nôn ói nên không đi khám.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân ẢNH: BVCC

Kết quả chụp CT cho thấy, bệnh nhân mắc hội chứng động mạch mạc treo tràng trên (SMA). Đây là bệnh lý hiếm gặp khiến tá tràng bị chèn ép, gây tắc ruột.

Nguy hiểm hơn, bệnh nhân có tiền sử xơ cứng bì toàn thân khoảng 5 năm và cường giáp 8 năm. Tuy nhiên, khoảng 2 năm gần đây, bệnh nhân đã tự ý ngưng điều trị cường giáp, không tái khám và không dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ.

Theo bác sĩ Nguyễn Thanh Phong, Khoa Ngoại tiêu hóa, Bệnh viện Thống Nhất, tại thời điểm nhập viện, bệnh nhân có chỉ định phẫu thuật nhưng chức năng tuyến giáp chưa ổn định, có thể kích hoạt “cơn bão giáp” với nguy cơ suy tim, rối loạn nhịp tim và tử vong rất cao. Do đó, bệnh nhân được chuyển sang Khoa Nội tiết để điều trị ổn định chức năng tuyến giáp trước khi phẫu thuật.

Bệnh nhân được đánh giá suy dinh dưỡng nặng, teo cơ toàn thân và suy mòn rõ rệt. Bệnh viện đã tổ chức hội chẩn đa chuyên khoa với sự tham gia của các chuyên khoa dinh dưỡng, nội tiết, da liễu - miễn dịch - dị ứng, nội hô hấp và tai mũi họng nhằm đánh giá đầy đủ các nguy cơ và chuẩn bị tốt nhất cho ca phẫu thuật sắp tới.

Theo bác sĩ Phong, trong quá trình gây mê và phẫu thuật, bệnh lý xơ cứng bì khiến da vùng mặt và cổ của bệnh nhân bị căng cứng, hạn chế há miệng và ngửa cổ, gây khó khăn nghiêm trọng cho việc đặt nội khí quản. Vì vậy, bệnh nhân buộc phải mở khí quản cấp cứu để đảm bảo đường thở an toàn.

Sau phẫu thuật 5 ngày, bệnh nhân tươi tỉnh, ăn uống trở lại được, vết mổ khô, lành tốt và tiếp tục được theo dõi sát để tránh biến chứng.

Theo các bác sĩ, đây là ca bệnh hiếm, cho thấy vai trò then chốt của việc kiểm soát tốt bệnh nền và chuẩn bị tiền phẫu kỹ lưỡng, đặc biệt ở những bệnh nhân trẻ mắc nhiều bệnh lý mạn tính phức tạp. Việc tự ý bỏ thuốc, không tái khám đúng chỉ định được cảnh báo có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, thậm chí đe dọa tính mạng.