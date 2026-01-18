Nữ ca sĩ đọ giọng với Đông Nhi trong ca khúc nhạc tết là ai?

Phùng Khánh Linh không giấu được niềm hạnh phúc khi lần đầu được song ca cùng thần tượng là ca sĩ Đông Nhi trên sân khấu lớn.
Phùng Khánh Linh song ca với Đông Nhi
Mới đây, Phùng Khánh Linh có màn xuất hiện ấn tượng tại chương trình Genfest diễn ra tại Hà Nội. Giữ vai trò là ca sĩ mở màn cho đêm nhạc, Phùng Khánh Linh xuất hiện trong hình tượng cô gái tóc trắng, ẩn dụ cho người con gái vô thực, mang vẻ đẹp ma mị, bí ẩn và cuốn hút. Đáng chú ý, Phùng Khánh Linh có màn hòa giọng cùng thần tượng là ca sĩ Đông Nhi.
