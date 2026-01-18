Nữ ca sĩ đọ giọng với Đông Nhi trong ca khúc nhạc tết là ai?

Nhìn lại năm 2025, Phùng Khánh Linh đã có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong âm nhạc. Để quảng bá cho album của mình, cô thực hiện clip bán bánh mì và hài hước đổi nick TikTok của mình thành dịch vụ lắp đặt camera. Hành động của cô nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả cũng như dành lời khen vì sự nỗ lực bền bỉ của cô trong âm nhạc