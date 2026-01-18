Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Đời nghệ sĩ

Nữ ca sĩ đọ giọng với Đông Nhi trong ca khúc nhạc tết là ai?

Minh Hy
Minh Hy
18/01/2026 17:11 GMT+7

Phùng Khánh Linh không giấu được niềm hạnh phúc khi lần đầu được song ca cùng thần tượng là ca sĩ Đông Nhi trên sân khấu lớn.

Phùng Khánh Linh song ca với Đông Nhi

Mới đây, Phùng Khánh Linh có màn xuất hiện ấn tượng tại chương trình Genfest diễn ra tại Hà Nội. Giữ vai trò là ca sĩ mở màn cho đêm nhạc, Phùng Khánh Linh xuất hiện trong hình tượng cô gái tóc trắng, ẩn dụ cho người con gái vô thực, mang vẻ đẹp ma mị, bí ẩn và cuốn hút. Đáng chú ý, Phùng Khánh Linh có màn hòa giọng cùng thần tượng là ca sĩ Đông Nhi.

Nữ ca sĩ đọ giọng với Đông Nhi trong ca khúc nhạc tết là ai? - Ảnh 1.

Tại đêm nhạc Genfest, Phùng Khánh Linh khiến đông đảo người xem bất ngờ với tạo hình khác lạ

ẢNH: NVCC

Nữ ca sĩ đọ giọng với Đông Nhi trong ca khúc nhạc tết là ai? - Ảnh 2.

Ở các màn trình diễn của mình, Phùng Khánh Linh đưa khán giả qua nhiều cung bậc cảm xúc với loạt ca khúc Giữa một vạn người, Em đau, Tâm sự với đêm một mình, Anh là thằng tồi Ước anh tan nát con tim

ẢNH: NVCC

Nữ ca sĩ đọ giọng với Đông Nhi trong ca khúc nhạc tết là ai? - Ảnh 3.

Điểm thú vị của set diễn là sự chuyển mình bất ngờ từ hình ảnh một người chịu nhiều tổn thương trong tình yêu sang cô gái thành thị tinh nghịch, tươi vui với hai ca khúc: Cô gái say xỉn Ngưu tầm ngưu mã tầm mã. Cuối cùng, cô gửi tặng mọi người bài hát Hôm nay tôi buồn - bản hit đã đưa tên tuổi Phùng Khánh Linh vụt sáng

ẢNH: NVCC

Nữ ca sĩ đọ giọng với Đông Nhi trong ca khúc nhạc tết là ai? - Ảnh 4.

Sự góp mặt bất ngờ của Đông Nhi khiến cả sân khấu bùng nổ. Màn hòa giọng của Đông Nhi và Phùng Khánh Linh trong bản nhạc Tết ổn rồi Tết ta về mang đến không khí rộn ràng, nô nức

ẢNH: NVCC

Nữ ca sĩ đọ giọng với Đông Nhi trong ca khúc nhạc tết là ai? - Ảnh 5.

Đông Nhi dành lời cảm ơn vì đàn em để mình trở thành vị khách đặc biệt của chương trình. Trong khi đó, Phùng Khánh Linh cho biết Đông Nhi chính là thần tượng của cô kể từ khi còn nhỏ. Sau khi hai ca sĩ lui vào hậu trường, nhiều khán giả vẫn hô tên cả hai để bày tỏ sự tiếc nuối

ẢNH: NVCC

Nữ ca sĩ đọ giọng với Đông Nhi trong ca khúc nhạc tết là ai? - Ảnh 6.

Nhìn lại năm 2025, Phùng Khánh Linh đã có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong âm nhạc. Để quảng bá cho album của mình, cô thực hiện clip bán bánh mì và hài hước đổi nick TikTok của mình thành dịch vụ lắp đặt camera. Hành động của cô nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả cũng như dành lời khen vì sự nỗ lực bền bỉ của cô trong âm nhạc

ẢNH: NVCC

Nữ ca sĩ đọ giọng với Đông Nhi trong ca khúc nhạc tết là ai? - Ảnh 7.

Phùng Khánh Linh sinh năm 1994, từng được khán giả biết đến khi thi The Voice Vietnam 2015 và gặt hái thành công với hit Hôm nay tôi buồn (2018). Nữ ca sĩ từng nhận nhiều đề cử tại các giải thưởng lớn trong nước như Làn sóng xanh, Mai vàng, Giải thưởng Cống hiến...

ẢNH: NVCC

Tin liên quan

Phùng Khánh Linh ngâm mình dưới suối lạnh suốt 4 giờ để quay MV

Phùng Khánh Linh ngâm mình dưới suối lạnh suốt 4 giờ để quay MV

Để thực hiện MV Chỉ buồn hôm nay , Phùng Khánh Linh không ngại ngâm nước suốt nhiều giờ trong thời tiết lạnh buốt ở Đà Lạt.

Khám phá thêm chủ đề

Đông Nhi Phùng Khánh Linh GENfest nhạc tết song ca
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020
