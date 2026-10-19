Nữ ca sĩ được Trịnh Công Sơn khuyên Nam tiến và lý do 10 năm im ắng

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống âm nhạc, được đào tạo bài bản tại Nhạc viện Huế, Mỹ Lệ sau đó quyết định Nam tiến theo lời khuyên của nhạc sĩ Từ Huy, Trịnh Công Sơn. Sau đó, cô gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp nhưng thời gian qua, cô gần như im ắng trong showbiz, chỉ nhận lời ngồi ghế nóng các cuộc thi âm nhạc mà ít ra sản phẩm mới.

Lý do im ắng của ca sĩ Mỹ Lệ

Mỹ Lệ ngồi ghế nóng Ẩn số tỏa sáng, lên sóng trên THVL1 Ảnh: NSX

Quyết định này không xuất phát từ việc thiếu cơ hội biểu diễn mà bởi Mỹ Lệ cảm thấy chưa có điều gì đủ mới mẻ để thôi thúc mình tiếp tục. “Nếu cứ lặp lại những điều cũ mà không có gì sáng tạo, mới mẻ để đưa đến khán giả thì tôi nghĩ mình có thể tạm dừng. Có giai đoạn tôi chuyển sự quan tâm sang những lĩnh vực khác và không muốn tiếp tục hoạt động nghệ thuật”, Mỹ Lệ chia sẻ.

Không xem việc rời xa sân khấu là thất bại, nữ ca sĩ cho rằng mỗi người có cách lựa chọn khác nhau. Có nghệ sĩ quyết tâm bám trụ với nghề bằng mọi giá, nhưng cũng có người sẵn sàng dừng lại khi không còn mong muốn. Với Mỹ Lệ, điều quan trọng là quyết định ấy phải xuất phát từ bản thân, thay vì bị hoàn cảnh hay người khác chi phối.

Dù nhìn nhận thành công có thể chịu ảnh hưởng từ số phận và khả năng của mỗi người, Mỹ Lệ không cho rằng nghệ sĩ có thể dựa vào may mắn để xây dựng sự nghiệp bền vững. Theo cô, tài năng cần được nuôi dưỡng bằng quá trình học hỏi, rèn luyện và quyết tâm theo đuổi mục tiêu đã lựa chọn.

“Không phải tự nhiên một người có thể đứng trên đỉnh cao. Họ đã khổ luyện rất nhiều, tính toán từng bước đi và nỗ lực để xây dựng sự nghiệp. Nếu không cố gắng thì chắc chắn khó có thể thành công”, Mỹ Lệ nhấn mạnh.

Ca sĩ Mỹ Lệ khẳng định không chạy theo sân khấu bằng mọi giá Ảnh: NSX

Theo Mỹ Lệ, để một nghệ sĩ có thể bật lên và tạo dấu ấn trong lòng khán giả, trước hết cần hội tụ những yếu tố nền tảng như ngoại hình phù hợp, giọng hát, kinh nghiệm biểu diễn và khả năng truyền tải cảm xúc. Tuy nhiên, những điều kiện ấy mới chỉ là bước khởi đầu. Để được nhớ đến giữa nhiều gương mặt tài năng, nghệ sĩ phải xác định rõ mình muốn mang điều gì đến với công chúng và đâu là nét riêng không thể trộn lẫn.

Không cố gắng thì không thể thành công

“Điều quan trọng là sau khi định hình được hình ảnh, nghệ sĩ phải làm sao để khán giả ghi nhớ mình giữa rất nhiều người. Mỗi người cần suy nghĩ về việc mình có thể trở thành một nhân vật xứng đáng, mang tính duy nhất như thế nào”, Mỹ Lệ bộc bạch quan điểm làm nghề của mình.

Nhìn lại thời điểm bắt đầu sự nghiệp, Mỹ Lệ cho biết mình được đào tạo opera chuyên nghiệp, gắn bó với âm nhạc cổ điển qua quá trình học tập và khổ luyện. Theo lẽ thường, nền tảng ấy có thể dẫn nữ ca sĩ đến con đường biểu diễn cổ điển. Thế nhưng, tình yêu dành cho nhạc đương đại lại thôi thúc Mỹ Lệ lựa chọn hướng đi khác.

“Tôi thích nghe Whitney Houston, Celine Dion, Michael Jackson và những ban nhạc huyền thoại. Dù được đào tạo cổ điển, tôi nhận ra mình có tình yêu rất mạnh với nhạc pop. Vì vậy, tôi chọn chuyển sang hát nhạc trẻ, một con đường phù hợp với khả năng và giúp mình đến gần khán giả hơn”, nữ ca sĩ bộc bạch. Với Mỹ Lệ, đó là bước ngoặt quan trọng giúp bản thân tìm được hướng đi phù hợp. Thay vì cố gắng đi theo khuôn mẫu có sẵn, nữ ca sĩ lựa chọn phát huy năng lực và cá tính của mình.