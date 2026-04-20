Nữ ca sĩ gây chú ý khi hát bolero, giữ tự trọng trước cám dỗ

Trong Tỏa sáng sao đôi, Trân Oanh - Trần Thủy Tiên là cặp sao nữ duy nhất, cũng là những ứng viên được đánh giá cao cho danh hiệu quán quân khi liên tục đạt điểm 10 từ ban giám khảo. Điển hình là trong tập 11, Đoan Trang hào hứng gọi 2 thí sinh là “chiến thần lên tone”. Cô nói: “Cả hai rất giỏi trong việc kiểm soát mọi thứ trên sân khấu, gần như là hoàn hảo từ giọng hát đến cách thể hiện”.

Mối duyên của Trân Oanh với bolero

Trước khi đến với cuộc thi Tỏa sáng sao đôi, Trân Oanh vốn là quán quân chương trình Hãy nghe tôi hát. Việc thử sức với dòng nhạc bolero là một thử thách mạo hiểm nhưng lại mang đến kết quả đầy bất ngờ. Cô nhận ra mình không chỉ hợp mà còn có thể làm tốt những ca khúc đòi hỏi sự sâu lắng, trải lòng.

Trân Oanh và Trần Thủy Tiên kết hợp ăn ý trên sân khấu Tỏa sáng sao đôi ẢNH: NSX

Tuy nhiên, khi tham gia cuộc thi mới, nữ ca sĩ lại thử thách bản thân với nhạc trẻ. Về lý do, cô nói bản thân không muốn âm nhạc của mình bị giới hạn ở bất kỳ độ tuổi nào. Cô bộc bạch: “Tôi muốn xuất hiện trên truyền hình với cả dòng nhạc trẻ, vì nhạc xưa hay nhạc trẻ đều là những mảng màu trong cá tính âm nhạc của tôi. Tôi muốn được tung hoành và làm mới mình hơn nữa trong mắt công chúng”.

Việc liên tục dẫn đầu điểm số trong nhiều vòng thi không chỉ chứng minh thực lực của Trân Oanh và Trần Thủy Tiên mà còn thể hiện sự kết hợp ăn ý của cả hai. Tuy nhiên, Trân Oanh không xem đó là áp lực phải duy trì vị trí, mà là sự khích lệ. Nữ ca sĩ luôn giữ cho bản thân tâm lý thoải mái, không quá đặt nặng chuyện thắng thua.

Trân Oanh tâm sự: “Tôi không cảm thấy quá áp lực về điều này vì mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Với tôi, điểm số cao là một sự khích lệ, nhưng nếu có những vòng không đạt điểm tuyệt đối thì tôi cũng thấy bình thường. Trong nghệ thuật, có lúc thăng lúc trầm mới thú vị, quan trọng là mình rút ra được bài học gì để vòng sau bùng nổ hơn”.

Trân Oanh không ngừng làm mới bản thân, "cân" từ nhạc xưa đến nhạc trẻ ẢNH: NSX

Ít ai biết rằng con đường đến với nghệ thuật của Trân Oanh không hề bằng phẳng. Cô vốn là sinh viên ngành kinh tế, được định hướng để trở thành nhân viên văn phòng hoặc nhân viên kinh doanh với cuộc sống ổn định. Tuy nhiên, sau một thời gian làm việc, Trân Oanh nhận ra những con số và sổ sách không phải là nơi cô thuộc về.

Nữ ca sĩ chia sẻ: “Tôi nghĩ là tại sao trời phú cho mình khả năng ca hát mà mình không tận dụng? Tôi đã trăn trở rất nhiều và cuối cùng quyết định gác lại tấm bằng kinh tế để bắt đầu lại từ đầu với âm nhạc. Đó là một quyết định liều lĩnh nhưng tôi biết mình sẽ hối hận nếu không dám một lần sống cho đam mê”.

Những ngày đầu theo đuổi đam mê, cô không nhận được sự ủng hộ từ gia đình. Thế nhưng bằng sự kiên trì, Trân Oanh dần chinh phục được niềm tin của gia đình. Đến hiện tại, khi đã có những thành tích đáng ghi nhận, nữ ca sĩ nhận được sự ủng hộ hoàn toàn từ những người thân. Điều đó không chỉ mang lại niềm vui mà còn là nguồn động lực để cô tiếp tục vững bước với nghề.

Trân Oanh luôn nỗ lực mang đến hình ảnh ca sĩ chuyên nghiệp, chỉn chu trước khán giả. Khi được hỏi về quan điểm làm nghề giữa những cám dỗ, nữ ca sĩ sinh năm 1995 thẳng thắn cho biết: “Nguyên tắc của tôi rất rõ ràng, đó là làm nghề và kiếm tiền chân chính. Điều quan trọng nhất là phải luôn trau dồi chuyên môn để xứng đáng với danh xưng ca sĩ và tuyệt đối giữ vững lòng tự trọng nghề nghiệp trong mọi hoàn cảnh”.