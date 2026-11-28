Với Trần Ngọc Ánh, Bambada Bam là lời chào gửi đến khán giả sau quãng thời gian im ắng khá lâu. Thay vì chọn một bản tình ca để phô diễn giọng hát, cô muốn xuất hiện trong trạng thái vui tươi và gần gũi hơn. Lựa chọn ấy cho thấy mong muốn làm mới mình của một giọng ca từng được khán giả biết đến từ sân chơi thực lực.

Nhan sắc rạng rỡ của ca sĩ Trần Ngọc Ánh Ảnh: NVCC

Trần Ngọc Ánh chia sẻ: “Lần này, tôi muốn thử một hình ảnh tươi mới, năng động hơn và mang đến một trải nghiệm khác so với những gì mọi người từng thấy. Với tôi, âm nhạc không phải lúc nào cũng cần truyền tải những thông điệp quá phức tạp. Đôi khi, chỉ cần một giai điệu đủ vui, đủ cuốn hút để khiến người nghe mỉm cười và muốn chuyển động theo nhịp điệu, như vậy đã là một điều rất đẹp rồi”.

Để kể câu chuyện này, Trần Ngọc Ánh chọn một diện mạo táo bạo hơn so với hình ảnh cô gái hát ballad mà mọi người từng biết. Đây là bước thử nghiệm để mở rộng cách cô xuất hiện trước khán giả.

“Đó có thể là khoảnh khắc bạn vô tình chạm mặt một ai đó, chưa kịp biết họ là ai nhưng trái tim đã tự nhiên đập nhanh hơn một nhịp. Ánh muốn biến cảm giác vừa đáng yêu, vừa có chút bối rối ấy thành âm nhạc”, Trần Ngọc Ánh nói thêm về cảm hứng dành cho ca khúc.

Khác với những sản phẩm ballad thường thấy, Trần Ngọc Ánh khoe vũ đạo trong dự án mới Ảnh: NVCC

Từng được biết đến từ một cuộc thi đề cao giọng hát, lần này cô giảm bớt sự phô diễn kỹ thuật để câu hát hòa vào tiết tấu và vũ đạo. Sự vui tươi của Bambada Bam càng đáng chú ý khi nhìn lại chặng đường không ít thử thách của nữ ca sĩ.

Trần Ngọc Ánh sau 8 năm giành quán quân

Đăng quang Giọng hát Việt 2018, học trò Noo Phước Thịnh từng chia sẻ rằng mình hoang mang, mất định hướng sau chiến thắng vì chưa có mối quan hệ trong nghề và chưa hiểu nhiều về giới giải trí. Với cô, mọi thứ gần như bắt đầu lại từ con số 0.

Giai đoạn sau đó, lịch chạy show dày khiến Ánh bị hạt xơ thanh quản và phải nghỉ hát khá lâu. Khi sức khỏe vừa hồi phục, đại dịch Covid-19 lại khiến kế hoạch tái xuất lùi thêm khoảng hai năm. Dù vậy, cô vẫn kiên trì với con đường đã chọn.

Nữ ca sĩ từng bộc bạch rằng người ít hoạt động trong nghề rất dễ bị đào thải, và cô không muốn điều đó xảy ra với mình. Cô cũng tin rằng khi nỗ lực hết sức, khán giả sẽ đáp lại bằng sự yêu thương.

Trần Ngọc Ánh trở lại mạnh mẽ sau những thăng trầm Ảnh: NVCC

Có lẽ vì đã đi qua những chông chênh, Ánh càng trân trọng những niềm vui giản dị. Nữ ca sĩ chọn phát hành ca khúc như một món quà dành tặng khán giả trong quãng thời gian cuối năm. Cô nói: “Đây là lúc mọi người thường nhìn lại một năm đã qua, và tôi muốn mang đến một chút năng lượng tích cực, vui tươi để mọi người có thêm những khoảnh khắc thư giãn”.

Học trò Noo Phước Thịnh bộc bạch thêm: “Dù cuộc sống có bận rộn đến đâu, chúng ta vẫn nên dành cho mình những khoảng thời gian để rung động, yêu thương và tận hưởng những niềm vui giản dị. Đừng ngại mở lòng trước những cảm xúc mới, bởi đôi khi một cuộc gặp gỡ tình cờ hay một khoảnh khắc rất nhỏ cũng có thể khiến ngày hôm đó trở nên đặc biệt hơn”.

Sau nhiều năm, khán giả có dịp gặp lại Trần Ngọc Ánh trong một trạng thái khác. Cô gái từng đứng trên sân khấu Giọng hát Việt với chiếc cúp quán quân nay xuất hiện tự tin, thoải mái hơn và không ngại thử những điều mới. Với một nghệ sĩ đã có khoảng thời gian dài vắng bóng, việc trở lại bằng một ca khúc sôi động cũng là cách nhắc khán giả rằng cô vẫn hát và vẫn muốn làm mới mình.