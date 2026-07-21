Nữ ca sĩ hát nhạc quê hương tiết lộ điều gìn giữ suốt 30 năm

Trở lại với vai trò giám khảo Biến hóa bất ngờ, NSƯT Vân Khánh cho biết cô thấu hiểu những áp lực của thí sinh khi phải hóa thân sao cho giống với thần tượng. Theo cô, điều này không chỉ nằm ở trang phục mà còn là giọng hát, phong cách biểu diễn.

"Giả được giọng hát của một người đã khó rồi. Không còn phụ thuộc quá nhiều vào hóa trang thì các bạn phải nghiên cứu rất kỹ cách nhả chữ, lấy hơi, thần thái và phong cách biểu diễn của thần tượng mình lựa chọn", Vân Khánh chia sẻ.

Quan điểm làm nghề của Vân Khánh

Sở hữu chất giọng mang màu sắc rất riêng, Vân Khánh cho biết bản thân gần như không có thói quen bắt chước bất kỳ ca sĩ nào. Thay vào đó, nữ nghệ sĩ lựa chọn xây dựng dấu ấn cá nhân ngay từ những ngày đầu bước lên sân khấu.

NSƯT Vân Khánh ngồi ghế nóng Biến hóa bất ngờ, lên sóng trên THVL1 ẢNH: NSX

Dù vậy, điều đó không có nghĩa Vân Khánh khép mình trong một phong cách duy nhất. Ở nhiều chương trình giải trí, nữ nghệ sĩ vẫn sẵn sàng hát những ca khúc ngoài sở trường hay thử nghiệm những màu sắc âm nhạc mới để tạo sự mới mẻ.

"Làm mới là điều bắt buộc, nhưng làm mới không có nghĩa là thay đổi hoàn toàn bản thân hay chạy theo người khác. Mình vẫn phải giữ được màu sắc riêng của mình", Vân Khánh bày tỏ.

Theo nữ nghệ sĩ, một ca sĩ chuyên nghiệp cần biết cách thích nghi với từng dòng nhạc. Người hát dân ca vẫn có thể thể hiện nhạc nhẹ, nhạc truyền thống hay những ca khúc mang tính hiện đại, miễn là biết điều chỉnh kỹ thuật và cảm xúc cho phù hợp.

Quan điểm ấy cũng chính là điều Vân Khánh mong các thí sinh Biến hóa bất ngờ hiểu được. Việc hóa thân thành thần tượng chỉ là thử thách trong một cuộc thi, còn con đường lâu dài vẫn phải là xây dựng dấu ấn riêng.

Nhắc về hành trình làm nghề, Vân Khánh khẳng định chưa bao giờ nghĩ mình "chọn nghề" mà luôn tin rằng nghệ thuật đã chọn mình. "Đây không phải Khánh chọn nghề mà nghề chọn Khánh. Đây là cái nghiệp và Khánh cảm thấy rất hạnh phúc khi được hát", nữ nghệ sĩ chia sẻ.

Vân Khánh khẳng định nghệ sĩ muốn tồn tại phải biết làm mới mình ẢNH: NSX

Ít ai biết, hành trình đến với công chúng của Vân Khánh được đánh dấu bằng hai cột mốc đặc biệt trong giai đoạn 1996 - 1997. Những giải thưởng âm nhạc, chương trình truyền hình dành cho sinh viên và đặc biệt là ca khúc Huế thương tại cầu truyền hình đầu tiên của Việt Nam đã giúp cái tên Vân Khánh được đông đảo khán giả biết đến.

Đến hôm nay, sau gần ba thập niên đứng trên sân khấu, Vân Khánh vẫn giữ nguyên sự chỉn chu và niềm say mê dành cho âm nhạc. Xuất hiện tại Biến hóa bất ngờ, nữ nghệ sĩ không chỉ mang đến những góp ý chuyên môn mà còn truyền cảm hứng về hành trình giữ gìn bản sắc trong nghề. Với Vân Khánh, nghệ sĩ có thể học hỏi, có thể làm mới, nhưng điều khiến khán giả nhớ mãi vẫn là một giọng hát chân thành và một dấu ấn không thể thay thế.

Chính tình yêu ấy giúp Vân Khánh giữ được vị trí trong lòng khán giả suốt nhiều năm. Khi được hỏi điều gì quan trọng nhất để một nghệ sĩ tồn tại lâu dài, Vân Khánh không nhắc đến kỹ thuật hay danh tiếng mà nhấn mạnh yếu tố cảm xúc. "Quan trọng nhất là hát bằng tất cả trái tim. Cảm xúc mới là điều chạm đến khán giả và người nghệ sĩ phải luôn giữ được màu sắc của chính mình", cô bộc bạch.