Giải trí Đời nghệ sĩ

Cuộc sống kín tiếng của NSƯT Vân Khánh ở tuổi U.50

Thạch Anh
Thạch Anh
13/02/2026 11:45 GMT+7

Trong hậu trường 'Người kể chuyện tình', NSƯT Vân Khánh có dịp trải lòng về cuộc sống hiện tại, đồng thời bày tỏ quan điểm về nghề.

Gắn bó nhiều năm với dòng nhạc dân ca trữ tình quê hương, NSƯT Vân Khánh cho rằng trong bối cảnh nhạc trẻ và công nghệ số phát triển mạnh mẽ, mỗi dòng nhạc vẫn có chỗ đứng riêng. Theo cô, âm nhạc không mất đi mà là một vòng lặp và phù hợp với từng thời điểm.

Nữ nghệ sĩ bày tỏ: “Sự bền vững của nhạc quê hương, trữ tình vẫn luôn ở đó. Không chỉ khán giả lớn tuổi mà cả các bạn trẻ ngày nay cũng hát rất tốt dòng nhạc này, miễn là các bạn chịu nghiên cứu, tìm hiểu cách rung, luyến cho đúng tinh thần”.

Cuộc sống kín tiếng của NSƯT Vân Khánh ở tuổi U.50 - Ảnh 1.

NSƯT Vân Khánh ngồi ghế nóng chương trình Người kể chuyện tình, lên sóng trên THVL1

ẢNH: NSX

Nhắc lại câu chuyện từng gặp áp lực khi mới bước chân vào nghề, NSƯT Vân Khánh cho rằng đó chỉ là một phần tất yếu của hành trình trưởng thành. “Ngày đó còn non trẻ nên mình thấy mọi thứ rất nặng nề. Nhưng khi nhìn lại, tôi nhận ra những chuyện ấy thực ra không quá lớn”, NSƯT Vân Khánh chia sẻ.

Theo nữ nghệ sĩ, đôi khi vì hào quang và cảm xúc nhất thời, một số nghệ sĩ có cách ứng xử chưa thật sự phù hợp. Tuy nhiên, cô đánh giá cao thế hệ nghệ sĩ trẻ hiện nay bởi sự văn minh, hiện đại và bản lĩnh. “Dù là người mới vào nghề, các bạn vẫn rất tự tin, độc lập và dám thể hiện cái tôi. Điều này khác hẳn với sự rụt rè của thế hệ trước”, NSƯT Vân Khánh nói.

Giọng ca 7X cho rằng nếu gặp những tình huống không vui, nghệ sĩ trẻ nên xem đó như một trải nghiệm để học cách nhường nhịn và hoàn thiện bản thân. “Người đi trước có thể nổi tiếng hơn, có vị trí hơn, nhưng điều quan trọng là mình không để những điều đó ảnh hưởng tiêu cực đến con đường của mình. Cứ tập trung phát triển, rồi sẽ đến lúc mỗi người có thời điểm tỏa sáng riêng”, cô bày tỏ.

Gửi lời nhắn nhủ đến thế hệ nghệ sĩ trẻ, NSƯT Vân Khánh nhấn mạnh: “Tự tin và bản lĩnh là rất tốt, nhưng để đi đường dài, các bạn cần biết học hỏi, khiêm tốn và chăm chỉ. Đó mới là những yếu tố giúp sự nghiệp phát triển bền vững”.

Cuộc sống kín tiếng của NSƯT Vân Khánh ở tuổi U.50 - Ảnh 2.

Diện mạo trẻ trung của NSƯT Vân Khánh ở tuổi U.50

ẢNH: NSX

NSƯT Vân Khánh làm giám khảo 'Người kể chuyện tình'

Ở tuổi U.50, NSƯT Vân Khánh vẫn miệt mài với các hoạt động nghệ thuật. Cô góp mặt trong nhiều chương trình lớn, đồng thời ngồi ghế nóng các cuộc thi âm nhạc. Mới đây, giọng ca 7X góp mặt trong chương trình Người kể chuyện tình với vai trò giám khảo khách mời. Cô chia sẻ: “Diễn xuất vốn không phải thế mạnh của nhiều ca sĩ, nhưng chính điều đó lại giúp các bạn có thêm cảm xúc, biết dẫn dắt câu chuyện của bài hát thay vì chỉ đơn thuần là phô diễn giọng ca. Tuy nhiên với tôi, yếu tố quan trọng nhất vẫn là giọng hát”.

Đánh giá về dàn thí sinh ở vòng bán kết năm nay, nữ giám khảo cho rằng đa số đều là những ca sĩ đã có kinh nghiệm sân khấu và từng tham gia nhiều cuộc thi, vì vậy kỹ năng và khả năng xử lý bài hát khá đồng đều. 

Cô nhìn nhận: “Khi năng lực đã ngang nhau, việc chọn bài hát phù hợp với chất giọng và cá tính âm nhạc là yếu tố then chốt. Chỉ cần lệch một chút thôi cũng có thể dẫn đến kết quả khác. Các bạn phải đầu tư, hát có suy nghĩ để bài hát không chỉ hay mà còn có đất cho mình thể hiện cảm xúc và kỹ thuật”.

NSƯT Vân Khánh có cuộc sống kín tiếng, chỉ chủ yếu chia sẻ về công việc. Sau những buổi biểu diễn, nữ nghệ sĩ chọn trở về với mái nhà nhỏ, hoàn thành vai trò của mình. Thỉnh thoảng cô mới góp mặt trong những buổi gặp gỡ bạn bè, đồng nghiệp.

Khám phá thêm chủ đề

