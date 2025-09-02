Nữ chiến sĩ vác kèn 19 kg chỉ gặp chồng 5-10 phút trong mỗi buổi diễu binh

Trung úy Dương Thị Thơm (32 tuổi), thuộc khối Quân nhạc, Đoàn Nghi lễ quân đội, là nữ chiến sĩ khiến dân mạng cực kỳ ấn tượng khi trên vai chiếc kèn helicon nặng đến 19 kg, trong lễ diễu binh kỷ niệm 30.4. Đợt này, chị Thơm tiếp tục tham gia đội hình diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2.9.

Những khoảnh khắc gặp gỡ ngắn ngủi sau mỗi buổi tổng hợp luyện diễu binh càng khiến vợ chồng chị Thơm thêm yêu thương và trân trọng nhau ẢNH: NVCC

Điều đặc biệt hơn cả là dịp này, chị Thơm không chỉ thực hiện nhiệm vụ một mình mà có bạn đời đồng hành. Đó là thượng úy Đỗ Thanh Quân (30 tuổi), thuộc lực lượng đảm bảo A80, Binh chủng hóa học.

Chị Thơm chia sẻ rằng việc cả hai vợ chồng cùng được tham gia sự kiện A80, cống hiến cho Tổ quốc là niềm hạnh phúc vô bờ, khó có thể diễn tả hết bằng lời. "Hạnh phúc lớn nhất của chúng mình là được góp sức vào những khoảnh khắc lịch sử của dân tộc. Mỗi bước đi trong đội hình diễu binh không chỉ là nhiệm vụ mà còn là lời khẳng định tình yêu và lòng biết ơn đối với Tổ quốc", chị Thơm nói.

Chị Thơm là nữ chiến sĩ vác kèn 19 kg tham gia diễu binh ẢNH: NVCC

Chị Thơm kể lại lúc đầu, vợ chồng chị đều có tên trong danh sách tham gia diễu binh. Tuy nhiên, họ đối mặt với khó khăn vì con gái sắp vào lớp 1, trong khi ông bà đều ngoài 90 tuổi, nên việc chăm sóc gia đình trở nên khá vất vả. "Chúng mình định xin thủ trưởng tạo điều kiện cho vợ đi làm nhiệm vụ, còn chồng trực lại đơn vị để có thể thỉnh thoảng về lo cho con. Nhưng rồi anh Quân được thủ trưởng tin tưởng giao nhiệm vụ trực đảm bảo an toàn, chất độc, phóng xạ, hạt nhân và vũ khí hủy diệt hàng loạt. Đó là niềm vinh dự lớn lao, không phải dễ dàng được đảm nhận. Vậy là chúng mình động viên nhau cùng cố gắng hoàn thành nhiệm vụ", chị Thơm chia sẻ.

Chị Thơm chia sẻ rằng nhờ kinh nghiệm từ lần diễu binh A50 trước đó, kèm theo tự rèn luyện thể lực, chị đã vượt qua nhiều khó khăn.

Những khoảnh khắc khó khăn càng làm chị trân trọng hơn những phút giây được ở bên chồng trong những buổi hợp luyện. "Có lần vợ chồng cùng luyện tập dưới cơn mưa lớn, ướt như chuột lột. Nhưng thay vì lo lắng cho nhau, chúng mình lại thấy vui, cười nói không ngớt về cơn mưa ấy. Mỗi lần tổng hợp luyện là được gặp nhau 5-10 phút. Những khoảnh khắc ngắn ngủi đó lại khiến vợ chồng mình hạnh phúc và háo hức như thuở mới yêu", chị Thơm nói và cho biết những kỷ niệm ấy không chỉ là niềm vui mà còn là nguồn động lực để cả hai tiếp tục cố gắng.

Vợ chồng trẻ chia sẻ rằng những lần gặp gỡ ngắn ngủi 5-10 phút sau mỗi buổi tổng hợp luyện diễu binh khiến họ hồi hộp và háo hức như thuở mới yêu ẢNH: NVCC

Chị Thơm chia sẻ chuyện tình của họ bắt đầu từ một hội thao. Vì ngày ấy đơn vị gần nhau nên họ có cơ hội gặp gỡ. "Chúng mình thấy hợp nhau ngay từ lần gặp đầu tiên. Thời điểm ấy, mình cũng đã đến tuổi phù hợp nên vợ chồng quyết định kết hôn luôn. Đúng người, đúng thời điểm, đến giờ cũng gần 7 năm rồi", chị nói.

Còn anh Quân cho biết: "Trong khối gần 200 người, vợ mình được ban huấn luyện tin tưởng giao cho cây kèn helicon 19 kg. Mình vừa tự hào vừa lo, vì cô ấy hay ốm vặt, sợ không chịu nổi. Vì thế, ngày nào mình cũng động viên, tâm sự cùng vợ. Nhờ vậy, cô ấy đã hoàn thành xuất sắc 2 mùa diễu binh với chiếc kèn ấy".

Anh Quân kể rằng vợ rất tình cảm nên anh phải thường xuyên nói lời yêu thương để tiếp thêm tinh thần cho vợ. "Đó là liều thuốc bổ tốt nhất", anh bộc bạch.

Gia đình nhỏ của cặp đôi ẢNH: NVCC

Nhân dịp ngày Quốc khánh 2.9, vợ chồng trẻ cho rằng hạnh phúc của họ bắt nguồn từ sự cống hiến cho Tổ quốc. Để có được hòa bình và hạnh phúc hôm nay, cha ông ta đã hy sinh bao thế hệ. Vì vậy, biết ơn và phục vụ chính là cách gia đình trẻ này trân trọng những giá trị đó.