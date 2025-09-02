Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giới trẻ

Nữ chiến sĩ vác kèn 19 kg chỉ gặp chồng 5-10 phút trong mỗi buổi diễu binh

An Vy
An Vy
02/09/2025 09:00 GMT+7

Chỉ gặp nhau 5-10 phút ngắn ngủi trong mỗi buổi tổng hợp luyện diễu binh, vợ chồng nữ chiến sĩ vác kèn 19 kg vẫn bảo rằng họ đã thấy niềm hạnh phúc ngập tràn.

Trung úy Dương Thị Thơm (32 tuổi), thuộc khối Quân nhạc, Đoàn Nghi lễ quân đội, là nữ chiến sĩ khiến dân mạng cực kỳ ấn tượng khi trên vai chiếc kèn helicon nặng đến 19 kg, trong lễ diễu binh kỷ niệm 30.4. Đợt này, chị Thơm tiếp tục tham gia đội hình diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2.9.

Nữ chiến sĩ vác kèn 19 kg chỉ gặp chồng 5-10 phút trong mỗi buổi diễu binh- Ảnh 1.

Những khoảnh khắc gặp gỡ ngắn ngủi sau mỗi buổi tổng hợp luyện diễu binh càng khiến vợ chồng chị Thơm thêm yêu thương và trân trọng nhau

ẢNH: NVCC

Điều đặc biệt hơn cả là dịp này, chị Thơm không chỉ thực hiện nhiệm vụ một mình mà có bạn đời đồng hành. Đó là thượng úy Đỗ Thanh Quân (30 tuổi), thuộc lực lượng đảm bảo A80, Binh chủng hóa học.

Chị Thơm chia sẻ rằng việc cả hai vợ chồng cùng được tham gia sự kiện A80, cống hiến cho Tổ quốc là niềm hạnh phúc vô bờ, khó có thể diễn tả hết bằng lời. "Hạnh phúc lớn nhất của chúng mình là được góp sức vào những khoảnh khắc lịch sử của dân tộc. Mỗi bước đi trong đội hình diễu binh không chỉ là nhiệm vụ mà còn là lời khẳng định tình yêu và lòng biết ơn đối với Tổ quốc", chị Thơm nói.

Nữ chiến sĩ vác kèn 19 kg chỉ gặp chồng 5-10 phút trong mỗi buổi diễu binh- Ảnh 2.

Chị Thơm là nữ chiến sĩ vác kèn 19 kg tham gia diễu binh

ẢNH: NVCC

Chị Thơm kể lại lúc đầu, vợ chồng chị đều có tên trong danh sách tham gia diễu binh. Tuy nhiên, họ đối mặt với khó khăn vì con gái sắp vào lớp 1, trong khi ông bà đều ngoài 90 tuổi, nên việc chăm sóc gia đình trở nên khá vất vả. "Chúng mình định xin thủ trưởng tạo điều kiện cho vợ đi làm nhiệm vụ, còn chồng trực lại đơn vị để có thể thỉnh thoảng về lo cho con. Nhưng rồi anh Quân được thủ trưởng tin tưởng giao nhiệm vụ trực đảm bảo an toàn, chất độc, phóng xạ, hạt nhân và vũ khí hủy diệt hàng loạt. Đó là niềm vinh dự lớn lao, không phải dễ dàng được đảm nhận. Vậy là chúng mình động viên nhau cùng cố gắng hoàn thành nhiệm vụ", chị Thơm chia sẻ.

Chị Thơm chia sẻ rằng nhờ kinh nghiệm từ lần diễu binh A50 trước đó, kèm theo tự rèn luyện thể lực, chị đã vượt qua nhiều khó khăn. 

Những khoảnh khắc khó khăn càng làm chị trân trọng hơn những phút giây được ở bên chồng trong những buổi hợp luyện. "Có lần vợ chồng cùng luyện tập dưới cơn mưa lớn, ướt như chuột lột. Nhưng thay vì lo lắng cho nhau, chúng mình lại thấy vui, cười nói không ngớt về cơn mưa ấy. Mỗi lần tổng hợp luyện là được gặp nhau 5-10 phút. Những khoảnh khắc ngắn ngủi đó lại khiến vợ chồng mình hạnh phúc và háo hức như thuở mới yêu", chị Thơm nói và cho biết những kỷ niệm ấy không chỉ là niềm vui mà còn là nguồn động lực để cả hai tiếp tục cố gắng.

Nữ chiến sĩ vác kèn 19 kg chỉ gặp chồng 5-10 phút trong mỗi buổi diễu binh- Ảnh 3.

Vợ chồng trẻ chia sẻ rằng những lần gặp gỡ ngắn ngủi 5-10 phút sau mỗi buổi tổng hợp luyện diễu binh khiến họ hồi hộp và háo hức như thuở mới yêu

ẢNH: NVCC

Chị Thơm chia sẻ chuyện tình của họ bắt đầu từ một hội thao. Vì ngày ấy đơn vị gần nhau nên họ có cơ hội gặp gỡ. "Chúng mình thấy hợp nhau ngay từ lần gặp đầu tiên. Thời điểm ấy, mình cũng đã đến tuổi phù hợp nên vợ chồng quyết định kết hôn luôn. Đúng người, đúng thời điểm, đến giờ cũng gần 7 năm rồi", chị nói.

Còn anh Quân cho biết: "Trong khối gần 200 người, vợ mình được ban huấn luyện tin tưởng giao cho cây kèn helicon 19 kg. Mình vừa tự hào vừa lo, vì cô ấy hay ốm vặt, sợ không chịu nổi. Vì thế, ngày nào mình cũng động viên, tâm sự cùng vợ. Nhờ vậy, cô ấy đã hoàn thành xuất sắc 2 mùa diễu binh với chiếc kèn ấy".

Anh Quân kể rằng vợ rất tình cảm nên anh phải thường xuyên nói lời yêu thương để tiếp thêm tinh thần cho vợ. "Đó là liều thuốc bổ tốt nhất", anh bộc bạch.

Nữ chiến sĩ vác kèn 19 kg chỉ gặp chồng 5-10 phút trong mỗi buổi diễu binh- Ảnh 4.

Gia đình nhỏ của cặp đôi

ẢNH: NVCC

Nhân dịp ngày Quốc khánh 2.9, vợ chồng trẻ cho rằng hạnh phúc của họ bắt nguồn từ sự cống hiến cho Tổ quốc. Để có được hòa bình và hạnh phúc hôm nay, cha ông ta đã hy sinh bao thế hệ. Vì vậy, biết ơn và phục vụ chính là cách gia đình trẻ này trân trọng những giá trị đó.

Tin liên quan

Nữ thiếu úy hoãn lập gia đình để tham gia diễu binh

Nữ thiếu úy hoãn lập gia đình để tham gia diễu binh

Vũ Dung Nhi, thiếu úy chuyên nghiệp, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ninh, Quân khu 3, hiện là khối viên của Khối nữ gìn giữ hòa bình, đang trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội nhờ nhan sắc xinh đẹp.

Cặp đôi tham gia đội hình diễu binh A80 chia sẻ kỷ niệm đáng nhớ

Khám phá thêm chủ đề

vợ chồng diễu binh khoảnh khắc hạnh phúc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận