Nữ thiếu úy hoãn lập gia đình để tham gia diễu binh

Là quân nhân, Dung Nhi chia sẻ rằng việc tham gia diễu binh không chỉ là nhiệm vụ cao cả của đất nước mà còn là niềm vinh dự cá nhân. Để được chọn vào đội hình diễu binh, các quân nhân phải đáp ứng những tiêu chí khắt khe về điều lệnh đội ngũ: động tác chuẩn xác, vóc dáng cân đối, chiều cao phù hợp… Với Nhi, đây là lần thứ 3 cô được ghi danh vào các cuộc diễu binh trọng đại của dân tộc.

Là quân nhân, Nhi cho rằng tham gia diễu binh là một trong những nhiệm vụ cao cả ẢNH: NVCC

"Mình rất vinh dự và tự hào khi được sải bước qua quảng trường Ba Đình lịch sử, nơi gắn liền với những cột mốc trọng đại của dân tộc. Được tham gia diễu binh trong dịp lễ 2.9 này, mình cảm nhận được nhịp đập tự hào của cả dân tộc. Đó là niềm hãnh diện rất lớn lao", Nhi chia sẻ.

Để chuẩn bị cho cuộc diễu binh lần này, Nhi cho biết cô và đồng đội đã trải qua hơn 4 tháng tập luyện trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt của miền Bắc, từ nắng nóng gay gắt đến những cơn mưa giông bất chợt. "Để có được những bước đi đẹp, hàng chân đều, chúng mình cần rất nhiều sức khỏe và ý chí. Mỗi chị em trong khối đều đặt quyết tâm cao nhất để hoàn thành nhiệm vụ", Nhi nói.

Nhi cũng tiết lộ đáng lẽ cô đã không tham gia cuộc diễu binh lần này để chuẩn bị cho cột mốc quan trọng trong cuộc đời, đó là kết hôn. Tuy nhiên, khi Tổ quốc gọi tên mình, Nhi đã không ngần ngại gác lại chuyện cá nhân để tiếp tục cống hiến. "Là một quân nhân, tham gia diễu binh là một trong những nhiệm vụ cao cả. Đây không chỉ là niềm vinh dự của riêng mình mà còn của cả đơn vị và gia đình. Mọi người đều luôn theo dõi, động viên và ủng hộ", cô tâm sự.

Khi biết Nhi quyết định hoãn kế hoạch lập gia đình để tham gia diễu binh, cả gia đình cô và gia đình chồng tương lai đều bày tỏ sự ủng hộ. "Chồng tương lai của mình nói rằng không phải ai cũng có cơ hội được giao trọng trách quan trọng như vậy đến 3 lần. Mình thật may mắn khi được đứng ở hàng bìa cả ba mùa diễu binh, vị trí đòi hỏi động tác chuẩn xác và khả năng giữ nhịp, giữ cự ly cho cả hàng", Nhi tự hào kể lại, đồng thời cũng bày tỏ mong muốn: "Mọi người hãy tiếp tục ủng hộ chúng mình để có thể hoàn thành trọn vẹn nhiệm vụ trong ngày đại lễ 2.9 sắp tới. Được sải bước trong vòng tay của nhân dân, đó là niềm tự hào và hạnh phúc lớn nhất đối với tất cả chúng mình".

Không chỉ gây ấn tượng bởi ý chí mạnh mẽ, Nhi còn khiến cộng đồng mạng "đứng ngồi không yên" với nhan sắc rạng rỡ. Khi được hỏi về bí quyết giữ gìn vẻ đẹp trong điều kiện tập luyện ngoài trời khắc nghiệt, Nhi chia sẻ: "Ngoài việc sử dụng các sản phẩm dưỡng da và chống nắng, chúng mình còn rất chú trọng đến các vật dụng bảo vệ như khẩu trang. Chị em trong khối rất khéo tay, tự sáng chế những chiếc khẩu trang vừa che chắn triệt để, vừa đảm bảo thoải mái khi thực hiện các động tác đi nghiêm".